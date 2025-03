L'oroscopo di lunedì 31 marzo prevede un Toro più ordinato e attento ai desideri del partner, mentre i Gemelli potrebbero assumere un atteggiamento più riservato. Il Sagittario sarà altalenante in amore, in difficoltà nel costruire una relazione stabile, mentre il Cancro avrà voglia di rivoluzioni forti e decise.

Previsioni oroscopo lunedì 31 marzo 2025 e classifica

Ariete: giornata di lunedì un po’ anonima sul fronte sentimentale, ma comunque soddisfacente se non entrerete in situazioni più grandi di voi, soprattutto in campo amoroso. Se siete single, attenzione a non essere troppo diretti quando frequentate nuove persone.

Sul posto di lavoro sarete abbastanza concreti, pragmatici in quel che fate, evitando giri di parole che possono solo rallentarvi. Voto - 7️⃣

Toro: questo cielo avrà occhi solo per voi dal punto di vista amoroso secondo l'Oroscopo. Sarà un inizio di settimana turbolento in senso positivo per voi e la persona che amate, con tante cose piacevoli da fare e momenti intensi da vivere. In quanto al lavoro sarete sulla strada giusta per mettere insieme progetti di primo livello, con risultati grandiosi. Voto - 9️⃣

Gemelli: il vostro atteggiamento più riservato nei confronti del partner potrebbe diminuire nettamente l'intesa tra voi e la persona che amate. Allontanarvi dalle persone a cui tenete non sarà la soluzione adeguata a riparare eventuali torti.

In campo lavorativo continui cambiamenti di programmi e fastidiosi imprevisti potrebbero rendere complicata la vostra scalata verso il successo. Voto - 6️⃣

Cancro: previsioni astrali sopra le aspettative in questa giornata di lunedì. Il rapporto con il partner sarà morbido, ricco di momenti d'intesa grazie alla Luna e Venere.

Sul fronte professionale invece, sarete in vena di rivoluzioni, di quelle che possono permettervi di ambire in alto o risolvere alcuni progetti una volta per tutte. Voto - 8️⃣

Leone: sfera sentimentale non particolarmente brillante in quest'ultima giornata del mese. Marzo non si chiuderà nel migliore dei modi per voi a causa della Luna, causando spiacevoli incomprensioni con il partner, che non dovrete allargare in alcun modo.

In ambito lavorativo avrete chiari i vostri obiettivi: vi serviranno soltanto i mezzi adeguati. Voto - 7️⃣

Vergine: la Luna in trigono dal segno del Toro vi darà una mano in questa giornata di lunedì, ma con Venere ancora in opposizione meglio non avere grandissime ambizioni. Single oppure no, per vivere un rapporto concreto, non dovrete nascondere nulla alla vostra fiamma. Sul posto di lavoro la vostra creatività sarà un po’ limitata da Mercurio, ma i buoni risultati saranno comunque possibili grazie a Marte. Voto - 7️⃣

Bilancia: la settimana inizierà abbastanza bene per voi nativi del segno, a patto di non avere grandissime aspettative in amore. Questo cielo infatti sarà sicuramente migliore, ma per una relazione sana, ci saranno ancora alcune cose da sistemare.

In quanto al lavoro meglio non caricarsi troppo di mansioni, considerato Marte in cattivo aspetto. Voto - 7️⃣

Scorpione: vi attende una giornata di lunedì un po’ turbolenta in amore secondo l'oroscopo. Il pianeta Venere sarà favorevole, ma con la Luna in opposizione dal segno del Toro, potrebbe esserci qualche spiacevole incomprensione da gestire. Sul fronte professionale avrete la situazione sotto controllo, ottimizzando tempi e risorse a disposizione per raggiungere risultati molto interessanti. Voto - 8️⃣

Sagittario: periodo altalenante in amore a causa del pianeta Venere contrario. Non ci saranno inoltre altre stelle ad aiutarvi, e non sarà facile dunque godere di un rapporto abbastanza stabile e soddisfacente.

Complesso anche il settore professionale, che vedrà i pianeti Mercurio e Giove contro di voi, a rendere difficile la risoluzione di alcuni progetti. Voto - 6️⃣

Capricorno: sarete molto intelligenti e saggi in amore grazie alla posizione favorevole della Luna e di Venere. Il rapporto con il partner sarà davvero affiatato, fatto non solo di momenti romantici, ma anche di momenti di crescita e maturità. Sul posto di lavoro Mercurio vi darà molta ispirazione in quel che fate, ma attenzione a Marte opposto, che non vi darà molte energie. Voto - 8️⃣

Acquario: configurazione astrale sottotono in quest'ultima giornata di marzo. Single oppure no, con la Luna in quadratura dal segno del Toro, non ci sarà sempre un rapporto così stabile, soprattutto per voi nati nella prima decade.

In quanto al lavoro sarete molto concreti in quel che fate, oltre che fortunati grazie alla posizione favorevole di Giove. Voto - 7️⃣

Pesci: questo lunedì di marzo sarà piuttosto piacevole per voi nativi del segno, soprattutto in amore. Con la Luna e Venere in buon aspetto, non mancheranno momenti di grande intesa tra voi e il partner. Se siete single non fatevi sfuggire certe occasioni romantiche. Nel lavoro alcuni progetti saranno piuttosto promettenti se dimostrerete impegno e costanza. Voto - 9️⃣