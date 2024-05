L'oroscopo del weekend dal 25 al 26 maggio vedrà un Capricorno più attento ai desideri del partner grazie alla Luna in congiunzione, mentre il Sagittario sarà messo in difficoltà da Venere. Vergine sarà piena di fantasia, da usare soprattutto al lavoro, mentre il Cancro sarà più affidabile.

Previsioni oroscopo weekend 25-26 maggio 2024 segno per segno

Ariete: l'ultimo weekend di maggio sarà tutto sommato discreto per voi nativi del segno. Il pianeta Venere sarà dalla vostra parte, ma attenzione alla Luna in quadratura durante la giornata di domenica.

Sul fronte lavorativo sarete aiutati da Marte in congiunzione per portare avanti con successo i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Toro: periodo stabile per voi in questo fine settimana. Anche se Venere non sarà più nelle vostre corde, sul fronte amoroso potrete contare su una bella e fiorente relazione di coppia, soprattutto voi nati nella prima decade. In ambito lavorativo Giove e Mercurio vi metteranno nelle condizioni migliori per raggiungere il successo che meritate. Voto - 9️⃣

Gemelli: il fine settimana forse potrebbe partire a rilento in amore a causa della Luna in opposizione. Fortunatamente però, a partire da domenica il pianeta Venere sarà a vostra completa disposizione per riuscire a vivere una relazione di coppia romantica e accesa.

In ambito lavorativo agirete con impegno, cercando di avere sempre qualcosa da fare e raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 7️⃣

Cancro: configurazione astrale nel complesso discreta durante questo weekend. In amore il rapporto con il partner sarà discreto, ma attenzione alla Luna in opposizione durante la giornata di domenica.

In ambito lavorativo riuscirete ad essere più affidabili grazie a Mercurio. Con le giuste idee, riuscirete a fare buoni passi avanti con i vostri progetti. Voto - 8️⃣

Leone: avrete modo di recuperare terreno in ambito amoroso ora che Venere si troverà in sestile dal segno dei Gemelli. Riuscirete a essere più comprensivi nei confronti della persona che amate, cercando di costruire un rapporto nuovo e forte.

Sul fronte lavorativo abbiate più fiducia nelle vostre capacità, perché alcuni vostri obiettivi non sono così lontani. Voto - 8️⃣

Vergine: con Mercurio in trigono dal segno del Toro sarete pieni di fantasia in questo weekend, da applicare soprattutto in campo professionale. Per quanto riguarda i sentimenti non sarà il periodo più bello per fare conquiste considerato che la Luna e Venere non saranno favorevoli nei vostri confronti. Voto - 6️⃣

Bilancia: sfera sentimentale interessante in questo periodo per voi nativi del segno, ma non particolarmente brillante. Se da una parte il pianeta Venere sarà favorevole, dall'altra parte avrete la Luna in opposizione che potrebbe causare qualche incomprensione di troppo.

Nel lavoro non sarete perfetti in questo periodo un po’ altalenante, ciò nonostante riuscirete a dire la vostra. Voto - 7️⃣

Scorpione: ritroverete finalmente fiducia verso la vostra relazione di coppia in quest'ultimo weekend di maggio ora che Venere non sarà più opposta. Se siete single la voglia di trovare qualcuno con cui condividere tutto si farà sentire. Nel lavoro sarete presi dai vostri progetti, e con questo cielo, sicuramente non perfetto, ma un po’ più sereno, potreste riuscire a buttare giù nuove interessanti idee. Voto - 7️⃣

Sagittario: configurazione astrale poco brillante in questo fine settimana. Anche se la Luna sarà favorevole, con Venere in opposizione faticherete molto a stabilire una buona intesa con il partner.

In ambito lavorativo porterete avanti i vostri progetti con impegno, ma i risultati non saranno sempre particolarmente soddisfacenti. Voto - 6️⃣

Capricorno: presterete maggiore attenzione alla persona che amate in questo periodo. Il sostegno della Luna si farà davvero prezioso per voi nativi del segno, e vi spingerà a fare qualcosa di più per poter vivere un rapporto più interessante. Nel lavoro potrete contare su Mercurio e Giove per gestire bene i vostri progetti, ma attenzione a Marte in quadratura. Voto - 8️⃣

Acquario: sfera sentimentale in rialzo in questo fine settimana per voi nativi del segno. La buona posizione di Venere in Gemelli vi permetterà di sentirvi bene con la persona che amate, e costruire un rapporto davvero interessante.

Sul fronte professionale cercherete di far valere le vostre idee, grazie anche al sostegno di stelle come Marte. Attenzione però ad alcuni imprevisti da parte di Mercurio in quadratura. Voto - 8️⃣

Pesci: previsioni astrali non particolarmente brillanti in questo weekend di maggio. Con la Luna e Venere in cattivo aspetto, il rapporto con il partner potrebbe non essere più così soddisfacente. Attenzione al vostro modo di approcciarvi al partner. In ambito lavorativo sarete produttivi, sfruttando la posizione favorevole di Mercurio per raggiungere i vostri traguardi. Voto - 7️⃣