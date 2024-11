L'oroscopo della settimana dal 18 al 24 novembre prevede che il Capricorno trionfi in ambito sentimentale, grazie alla presenza benefica di Venere, mentre i Gemelli dovranno evitare di essere troppo saputelli in ambito professionale. Un vivace Leone troverà idee interessanti sul lavoro, mentre i Pesci si mostreranno più affettuosi verso chi ha dato loro tanto.

Previsioni oroscopo dal 18 al 24 novembre 2024 segno per segno

Ariete: questa settimana di novembre metterà in mostra i limiti della vostra relazione di coppia. Con Venere in quadratura dal segno del Capricorno non sarete sempre di ottimo umore nei confronti del partner, soprattutto voi nati nella prima decade.

In ambito lavorativo avrete buone intenzioni grazie a Marte e Mercurio, e si vedrà tutto il vostro impegno per raggiungere il successo che meritate. Voto - 7️⃣

Toro: sfera sentimentale romantica e coinvolgente per voi nativi del segno. Sarà una settimana piena di emozioni grazie a Venere in trigono, anche se la Luna potrebbe darvi qualche grattacapo durante il weekend. In ambito lavorativo costruirete il vostro successo un passo alla volta, motivo per il quale non dovrete avere troppa fretta. Voto - 8️⃣

Gemelli: settore professionale non all'altezza della situazione in questo periodo. Dopo alcuni indiscutibili successi, adesso vi sembra di aver perso la bussola e su alcuni progetti potreste essere un po' troppo saputelli, correndo il rischio di commettere soltanto errori evitabili.

Sul fronte amoroso la Luna vi darà una mano con il vostro rapporto, aiutandovi a comprendere meglio i sentimenti del partner. Voto - 7️⃣

Cancro: tra voi e il partner faticherete molto a creare una buona atmosfera considerata la posizione di Venere. Se siete single il fascino non vi mancherà, ma dovrete saper limare alcuni aspetti del vostro carattere per riuscire a fare colpo.

In ambito professionale sarà una settimana abbastanza tranquilla, ma non aspettatevi risultati estremamente soddisfacenti. Voto - 6️⃣

Leone: periodo particolarmente vivace per voi nativi del segno. Queste stelle saranno dalla vostra parte, soprattutto per quanto riguarda il lavoro, grazie alla buona posizione di Marte e Mercurio, che vi permetteranno di trovare idee interessanti per i vostri progetti.

In amore non nasconderete i vostri sentimenti. Certo, a volte il partner potrebbe non essere d'accordo con voi, ma in generale, potrete contare su un rapporto stabile. Voto - 8️⃣

Vergine: la settimana potrebbe non iniziare al meglio considerata la Luna in quadratura, ma in generale vivrete un rapporto discreto grazie a Venere in trigono. Già da martedì infatti, arriveranno buone occasioni per condividere i vostri sentimenti e pensieri con la persona che amate. In ambito lavorativo sarà un periodo estremamente dinamico, che richiederà particolare attenzione in modo da non commettere gravi errori. Voto - 7️⃣

Bilancia: vita sentimentale poco brillante in questo periodo a causa di Venere in quadratura dal segno del Capricorno.

La Luna vi darà una mano nel weekend, ciò nonostante non aspettatevi grandi cose dalla vostra relazione di coppia. Sul posto di lavoro troverete buone idee per i vostri progetti grazie a Mercurio in sestile, soprattutto voi nati nella seconda decade. Voto - 7️⃣

Scorpione: previsioni astrali positive in ambito amoroso. Venere in sestile illuminerà la vostra relazione di coppia, ma attenzione all'astro argenteo durante il fine settimana, che potrebbe causare qualche dispiacere. Sul posto di lavoro avrete buone capacità, ma dovrete saper sfruttare bene le energie a vostra disposizione considerato Marte contro. Voto - 8️⃣

Sagittario: settore professionale che raggiungerà un periodo di massimo splendore secondo l'Oroscopo.

Mercurio e Marte vi metteranno nelle condizioni di poter dire la vostra, e poter raggiungere interessanti risultati, che hanno poco da invidiare rispetto a colleghi più esperti. In amore la settimana non inizierà benissimo a causa della Luna opposta. Ciò nonostante, single oppure no, riuscirete comunque a essere morbidi e affiatati con la persona che amate. Voto - 8️⃣

Capricorno: sarà una settimana trionfante in campo amoroso per voi nativi del segno. Potrete contare sulla posizione favorevole di Venere, che vi regalerà splendidi momenti tra voi e la persona che amate. Se siete single nuove conoscenze si affacceranno all'orizzonte, ma attenzione a non bruciare le tappe. Nel lavoro riuscirete a raggiungere risultati migliori, che v'incoraggeranno a dare di più.

Voto - 8️⃣

Acquario: periodo produttivo in ambito professionale in questa settimana di novembre grazie a Mercurio, anche se con Marte in opposizione non sarete sempre così attivi. In amore sarà un periodo abbastanza tranquillo per il vostro rapporto, utile per riscoprire alcuni lati della vostra storia d'amore. Voto - 8️⃣

Pesci: con Venere in sestile dal segno del Capricorno sarete particolarmente affettuosi nei confronti del partner. Anche voi single sarete in vena di nuove storie, pronti a godere di piacevoli momenti romantici. In campo professionale dovrete riflettere bene sui progetti che deciderete di portare avanti. Con Mercurio contrario, non tutte le vostre idee potrebbero funzionare. Voto - 7️⃣