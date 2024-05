L'oroscopo della settimana dal 3 al 9 giugno 2024 evidenzia che i Pesci saranno premiati dagli astri e che la Bilancia affronterà diverse incombenze. Di seguito le previsioni astrologiche per tutti i segni con la classifica da due a cinque quadrifogli della fortuna.

Previsioni astrologiche della settimana 3-9/6: conto in sospeso per Vergine

Vergine - 2 quadrifogli - Spesso pensate alla vostra vita passata. Le stelle indicano che c’è un conto in sospeso che complica la vostra quotidianità. Qualcuno sarà molto stressato a causa di eventi tra giugno e luglio, come un esame, un’operazione o un incontro.

Sarà bene focalizzarsi sul presente e smettere di rinvangare il passato. Il successo e la felicità sono il risultato di tante piccole azioni positive quotidiane. I coniugi e coloro che stanno insieme da oltre 10 anni avranno delle discussioni da affrontare.

Leone - 2 quadrifogli - Giugno partirà con il freno a mano tirato, dovreste cercare di uscire dal vostro guscio protettivo ed essere più ricettivi. In questa settimana saranno favorite le relazioni, la socializzazione e i rapporti familiari. Attenzione ai parenti, che possono darvi del filo da torcere. Sul lavoro, innovate per evitare il rischio di un flop. Per i disoccupati, ricerche e colloqui andranno bene. Rimettetevi in gioco e imparate a fare piccoli passi alla volta, altrimenti rischierete di ritrovarvi a mani vuote.

Discussioni su soldi e patrimonio.

Sagittario - 2 quadrifogli - Settimana di autoanalisi, specie se sono emerse situazioni particolari. Tenete accesa la scintilla che vi spinge a darvi da fare e puntate sempre al massimo. In tutto ci vuole pazienza e perseveranza: non mettetevi fretta, questo vale in amore come nel lavoro. In famiglia, fate attenzione agli spazi altrui per evitare litigi.

Da un po’ di tempo fate brutti sogni o avete difficoltà a dormire. Siete stressati: sfruttate questa prima settimana di giugno per fare chiarezza interiore e ristabilire l’equilibrio. Niente di interessante per i single.

I segni zodiacali con settimana di alti e bassi

Ariete - 3 quadrifogli - Settimana con alti e bassi, ma riuscirete comunque ad ottenere qualcosa in più.

Le stelle vi invitano a essere aperti agli incontri e alle opportunità. Non rinunciate a nulla, ma trovate il tempo per dedicarvi a ciò che vi appassiona e vi fa sentire vivi. Sono previste nuove entrate economiche, ma fate attenzione alle code in banca, in posta o al supermercato. Chi ha figli si sentirà finalmente più tranquillo e sereno nei loro confronti. Bene per le coppie fresche di matrimonio, mentre quelle sposate da molto tempo potrebbero sentirsi stanche del partner.

Toro - 3 quadrifogli - Giugno porterà una ventata di eventi che riguarderanno sia la sfera generale sia quella personale. Durante la settimana sarete impegnati in casa, forse con ristrutturazioni, riparazioni o visite di parenti.

Qualcuno parteciperà ad una cerimonia o partirà per le vacanze. Attenzione agli imprevisti: non abbassate mai la guardia e proteggetevi sempre. Le coppie insieme da più di 6-7 anni potrebbero sentirsi distanti; in tal caso, correte ai ripari e riaccendete la passione. Una buona relazione si basa su tanti aspetti, non solo sulla passione. Cambiamenti di guardaroba e look.

Capricorno - 3 quadrifogli - Da un po’ di tempo siete in balia degli eventi e non sapete che direzione prendere. State affrontando una battaglia e avete paura di perdere. In settimana sarete impegnati in casa e fuori: qualcuno andrà in banca o in posta per sbrigare questioni finanziarie. Gli investimenti sono sconsigliati, così come i passi azzardati.

Curatevi di più e non esagerate con il cibo spazzatura. Amore di coppia stabile.

Bilancia - 4 quadrifogli - Settimana impegnativa: sarete presi da mille faccende e la sera crollerete stanchi. La vostra creatività sarà elevata, quindi sfruttatela al massimo. Non precludetevi niente, avete bisogno di ritornare in carreggiata. Qualcuno si è lasciato andare nell’ultimo anno, ma piano piano tutto tornerà alla normalità. Non trascurate il vostro fisico e benessere: amatevi di più e trattatevi come un gioiello prezioso. Visite dal parrucchiere o dall’estetista per rinnovare il look.

Acquario - 4 quadrifogli - La settimana inizia con ottimi riscontri: vi sentirete più aperti, fortunati e vivaci. La spiacevole sensazione di malessere vissuta di recente scomparirà.

Tutto vi sembrerà più chiaro e saprete prendere la decisione giusta. Sarete più propensi al cambiamento, che sbloccherà la vostra routine. L'amore attraversa una fase di alti e bassi: sembra di essere su una giostra. Avete bisogno di una pausa di riflessione e di ritagliarvi del tempo per voi. Attenzione alle esigenze dei figli piccoli.

Gemelli - 4 quadrifogli - Chi è preso dal lavoro e dalla carriera dovrebbe considerare di rallentare un po’. Siete troppo stressati e questo potrebbe aver messo a dura prova il vostro fisico. Per l’estate, preferite vacanze in posti tranquilli e puliti: avete bisogno di relax e silenzio. Le stelle rivelano che sarete impegnati tra famiglia, casa e altri impegni personali.

Non permettete a nessuno di intaccare la vostra autostima e siate più fieri di come siete: una nuova emozione sta per entrare nella vostra vita. Salute stabile.

I migliori della settimana

Scorpione - 5 quadrifogli - Le vostre preoccupazioni sono del tutto irrazionali, smettete di fare troppi viaggi mentali. Questa settimana qualcuno potrebbe prendersi una pausa e concedersi una piccola fuga. L’amore di coppia si riaccenderà, anche se alcuni dovranno chiudere una relazione ormai consumata. I figli avranno bisogno del vostro aiuto. Spesso faticate a fidarvi del prossimo, ma questa settimana vi ricrederete su una certa questione. Soldi in entrata. Tentate la fortuna o chiudete un affare.

Cancro - 5 quadrifogli - Siete un segno sensibile, ma questa settimana dovrete liberarvi di qualche incombenza di troppo.

Tendete ad assumervi i problemi degli altri e troppe responsabilità, rischiando di compromettere la vostra salute. Riorganizzate l’agenda, eliminate ciò che non vi gratifica a sufficienza e continuate a cercare nuove opportunità: "chi cerca trova". Dopo un lungo periodo di rinunce e scarsa passione, il vostro cuore bramerà nuovi incontri, uscite e divertimento. Nel weekend sarete chiamati a prendere una decisione importante. La fortuna vi guiderà verso le migliori strade.

Pesci - 5 quadrifogli - Questa settimana sarà straordinaria. Vi rimetterete in gioco dopo un periodo di inattività. L'amore sarà nell'aria, soprattutto per chi ha chiuso una relazione da almeno un anno. Alcuni conti in sospeso verranno risolti, ma attenzione alle notizie che potrebbero arrivare in questi giorni.

In famiglia avrete una situazione difficile da gestire e una decisione importante da prendere. Qualcuno sarà impegnato in un lavoro, un viaggio o un trasloco. Grandi passi avanti per le giovani coppie innamorate.