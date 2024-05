Secondo l'oroscopo settimanale 3-9 giugno l'Ariete avrà voto 7,5 la vita familiare dei nati del Toro sarà protetta da buone stelle e i nati Sagittario trasformeranno una relazione amorosa in amicizia.

Oroscopo da Ariete a Cancro

Ariete – Se state pensando di cambiare casa, l’Oroscopo consiglia di sfruttare pienamente questo periodo. Fate una passeggiata avventurosa con la vostra famiglia, fuori dai soliti percorsi e troverete qualcosa che probabilmente potrebbe fare al caso vostro. Si prospetta un periodo interessante per le amicizie. Le vostre personalità sono complementari, ci sarà un arricchimento reciproco.

Ma non siate troppo sicuri di voi stessi: fate attenzione ai pettegolezzi e non confidatevi con persone che non lo meritano. Voto: 7,5

Toro – Le relazioni familiari saranno sotto i buoni auspici stellari. Andrete d’accordo su molti punti. Via libera alle migliorie di casa, per renderla più accogliente o più confortevole, senza dover spendere una fortuna. Gli influssi astrali di questa settimana vi porteranno a contatto con personalità che tireranno fuori il meglio di voi e avranno un effetto stimolante sul vostro stato d’animo e sul vostro destino. Saprete approfittare della loro influenza, mantenendo una grande libertà di azione. Voto: 8

Gemelli – Difficile conciliare professione e vita familiare?

Tuttavia, lavorerete sodo per raggiungere i vostri obiettivi. I vostri cari saranno consapevoli dei vostri sforzi e vi mostreranno la loro gratitudine. Dopo un’ondata di incomprensioni o disaccordi durati troppo a lungo, ora è il momento di ripristinare l’armonia e di tentare di ricongiungersi con i vostri amici. Riconoscete i vostri errori e, soprattutto, ammetterete di aver sbagliato a voler avere ragione a tutti i costi.

Voto: 7

Cancro – Ottimi rapporti con la vostra famiglia. Riuscirete a spegnere il vostro spirito critico e a disinnescare l’aggressività di alcune persone a voi vicine. Non sarà sempre facile, ma raddoppierete gli sforzi e i risultati saranno soddisfacenti. Le amicizie saranno al centro della scena. Per una volta, avrete bisogno di sentirvi incoraggiati e stimolati.

A volte vi manca la fiducia in voi stessi e un piccolo aiuto non guasterebbe. Voto: 7

Le previsioni settimanali 3-9 giugno da Leone a Scorpione

Leone – Urano potrebbe complicare la vostra vita familiare. Non è detto che accada qualcosa di veramente noioso, ma l’atmosfera in casa vostra non sarà molto piacevole. I vostri cari saranno esigenti o ansiosi. A meno che non siate voi a stressare i vostri figli chiedendo loro di essere perfetti. In campo sociale, alcuni amici potrebbero proporvi di unirvi a loro in un’impresa molto rischiosa. Prima di accettare, studiate la situazione da ogni punto di vista. Sappiate dire di no. Voto: 6,5

Vergine – Non lasciatevi assorbire troppo dai vostri affari a scapito di chi vi ama, o rischierete di trovarvi soli o incompresi.

Probabilmente dovrete occuparvi di una persona cara in difficoltà; fatelo senza rancore e ne trarrete benefici, oltre alla soddisfazione morale. Nettuno favorirà la vostra vita sociale. Farete nuove conoscenze e potrete coltivare relazioni utili. Il tutto in un clima piacevole e armonioso. Voto: 7

Bilancia – I rapporti con le persone che amate saranno calorosi. Vi sentirete bene con voi stessi, soprattutto se appartenete alla seconda decade, e vorrete condividere la vostra gioia di vivere con chi vi sta vicino. In campo sociale, non godrete di alcuna protezione speciale da parte delle stelle. Quindi, “se ti butti in un pozzo, la Provvidenza non ti tira fuori’, recita un proverbio persiano. Non firmate nulla con leggerezza e rileggete due volte tutti documenti che riguardano progetti importanti o rischiosi.

Se potete, evitate le cause legali: non vi saranno affatto favorevoli. Voto: 7

Scorpione – Darete maggiore importanza alla vostra vita familiare. Questo vi aiuterà a dimenticare le vostre preoccupazioni professionali o sociali. Il vostro senso dell’umorismo manterrà l’allegria nella vostra casa. Non isolatevi, accettate gli inviti dei vostri amici: ne trarrete sempre beneficio. Ricordate di creare un’atmosfera di pace intorno a voi. Evitate di mettere le persone l’una contro l’altra. Voto: 7

I consigli delle stelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – Con l’attuale configurazione astrologica, dovreste ricevere notizie da qualcuno della vostra famiglia che non vedete da molto tempo. L’evento vi riempirà di gioia, assaporatelo appieno perché sarà uno dei pilastri della vostra felicità.

Le amicizie giocheranno un ruolo essenziale nella vostra vita. Potreste trascorrere più tempo con gli amici che con la famiglia. Per alcuni nati del Sagittario, una relazione amorosa potrebbe prendere una piega amichevole. Voto: 8

Capricorno – È probabile che voi e il vostro partner d’amore non siate d’accordo su come educare i vostri figli. Sarete favorevoli a una disciplina rigorosa. Tuttavia, dovreste riconoscere che i metodi liberali sono più efficaci. Dedicherete più tempo possibile ai vostri cari, sapendo che in questo momento hanno particolarmente bisogno delle vostre attenzioni. Vi ritroverete nelle sabbie mobili per quanto riguarda le relazioni sociali. I vostri amici vi deluderanno, con la loro disattenzione o mancanza di attenzione.

Sperate nella riconciliazione con un carissimo amico, ma non succederà o potreste ricevere false promesse. Voto: 6

Acquario – Tutto ciò che riguarda la vostra famiglia sarà sotto l’influenza di Venere e del Sole, due astri benefici. Il rapporto con i vostri genitori sarà all’insegna della tenerezza. Per quanto riguarda i vostri figli, non avrete nulla di cui preoccuparvi. Saranno pieni di vitalità e condurranno la loro vita con tanta gioia e felicità. Sul fronte sociale, avrete voglia di cambiare aria. I viaggi di lavoro non mancheranno. Alcuni di voi faranno anche di più: si stabiliranno in terra straniera per diversi anni. Che siate in viaggio o meno, le vostre relazioni con l’estero assumeranno grande importanza.

Man mano che le vostre ambizioni crescono vi sarà difficile rimanere fermi. Voto: 9

Pesci – I rapporti con le persone più vicine saranno caratterizzati da amore e tenerezza. Perfetto per voi, che siete così attaccati alla vostra famiglia. L’atmosfera sotto il vostro tetto sarà calda e rilassata e tutti, giovani e anziani, saranno al settimo cielo. Anche i rapporti con i fratelli e le sorelle saranno protetti. In campo sociale, non vi interessa il passato, ma abbiate la saggezza di non imporre il vostro modo di pensare agli altri, anche agli amici più cari. Accettate quindi i loro punti di vista. Non idealizzate troppo gli appuntamenti con le nuove conoscenze, al momento sarete troppo propensi a vedere le persone sotto una luce irreale. Voto: 8