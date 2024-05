L'oroscopo della settimana dal 13 al 19 maggio 2024 indica che il segno dei Pesci resterà conquistato dall'amore e il Leone rivedrà dei progetti.

Gli ultimi segni

Toro - 12° - È in arrivo una settima di alti e bassi, con un cielo sfavorevole. Dovrete essere più prudenti del solito. Affari e lavoro forse stanno stentando a decollare, il che potrebbe avervi demoralizzato. Date tempo al tempo, poiché i cambiamenti non avvengono da un giorno all'altro. La pazienza e la perseveranza saranno le vostre alleate per ottenere risultati soddisfacenti. Questo messaggio vale anche per il settore amoroso, che forse non sta andando come vorreste.

Fate una revisione generale e, se necessario, cercate di tagliare via i rami secchi.

Capricorno - 11° - Inizierete la settimana con un senso di confusione inspiegabile, ma non lasciatevi sopraffare. Informatevi su come superare gli ostacoli che incontrate: non esistono problemi senza soluzioni. Presto la fortuna tornerà a bussare alla vostra porta e vi accompagnerà per gran parte della stagione estiva, aiutandovi a conoscere potenziali partner interessanti. Chi è già in coppia potrebbe affrontare qualche discorsetto difficile.

Sagittario - 10° - La voglia di riposo supererà quella di agire, ed ecco che queste giornate saranno a tratti improduttive. Del resto avete accumulato tanto stress, perciò è del tutto naturale che sentiate il bisogno di staccare la spina.

La confusione potrebbe peggiorare il vostro stato mentale e fisico, quindi sarà importante andare controcorrente e fare ciò che è necessario, anche se non ne avrete voglia. Le previsioni per il fine settimana sono più incoraggianti in quanto si intravede uno spiraglio di luce per lo più nel settore amoroso.

Bilancia - 9° - Le previsioni astrologiche settimanali suggeriscono di rilassarsi un po' di più.

È come se ultimamente stesse correndo una maratona. Potreste sentirvi più tesi e preoccupati del solito. Nonostante i piccoli progressi fatti sinora, potreste sentire di aver esaurito le energie. Se vi sentite poco apprezzati, prendetevi del tempo per valutare le vostre qualità e cosa desiderate raggiungere. Anche se la situazione sembra difficile ora, tornerete a brillare presto.

Amore lontano e poco intenso.

I segni zodiacali a metà classifica

Gemelli - 8° - Ultimamente avvertite una mancanza di concentrazione. Potreste iniziare qualcosa e poi lasciarla incompiuta per passare a qualcos'altro. Mantenete il focus per evitare di sentirvi insoddisfatti. In amore, la collaborazione è fondamentale. Se nessuno dei partner prende l'iniziativa, potreste trovarvi in una situazione di stallo. Affrontate le vostre incertezze e riscoprite il vostro romanticismo.

Ariete - 7° - La settimana si presenta propizia: correte pure qualche rischio in più. Con l'avvicinarsi dell'estate vi sentirete più vivi che mai. L'aspetto astrale vi aiuterà a scrollarvi di dosso il torpore degli ultimi mesi.

L'entusiasmo favorirà l'intesa tra i partner, aiutando anche i cuori solitari ad essere più espansivi e socievoli. Anche se forse avete vissuto un periodo di incertezza, presto tornerete ad essere sereni. Accettate la vita così com'è e cercate di godervela al meglio.

Leone - 6° - La metà della settimana sarà il momento ideale per rivedere i progetti e le finanze. Senza un piano dettagliato è difficile raggiungere gli obiettivi desiderati. In amore, invece, aggiungete un tocco di romanticismo se siete in una relazione, mentre se siete single qualcosa si sta muovendo. Dedicate del tempo a voi stessi sul finire delle giornate.

Vergine - 5° - Dei venti favorevoli stanno per arrivare. Preparatevi a sorridere perché presto vi si presenteranno opportunità in amore, amicizia e lavoro.

Concentratevi sui vostri sogni e pianificate il futuro con attenzione. Anche se adesso le cose sembrano non andare come volete, datevi del tempo e tutto si raddrizzerà. In queste giornate potreste concludere un affare o un acquisto. Accettate un invito o dichiaratevi.

I primi classificati della settimana

Acquario - 4° - Dovrete prendere delle decisioni importanti. Siate chiari e determinati, non lasciatevi influenzare dalle azioni e parole altrui. Presto riceverete ciò che tanto aspettate, soldi, una dichiarazione d'amore, un invito importante, una proposta. Risolvete eventuali discussioni con il partner o un familiare e ripristinate la serenità tra le mura domestiche. Una sorpresa avvolgente vi attende.

Controllate che tutto sia pronto prima di partire per un viaggio.

Pesci - 3° - Sarete determinati e produttivi. L'amore potrebbe conquistarvi. Chi ha iniziato una dieta riuscirà a mantenerla. Eliminate i comportamenti nocivi e pianificate qualcosa di importante da fare insieme al partner. Ogni ostacolo potrà essere superato con o senza aiuto.

Scorpione - 2° - La settimana vi sorprenderà positivamente. Sarete pieni di energia e voglia di fare. L'amore sarà al centro dei vostri pensieri. Affronterete i problemi con ottimismo e avrete anche una buona ripresa sul lavoro. Siate più comprensivi con il partner e controllate il vostro temperamento.

Cancro - 1° - Grazie alle stelle, sarete favoriti in ogni ambito.

Risolverete delle questioni personali e professionali. Sarà una settimana di sorrisi, idee brillanti e positività. Il vostro cuore batterà senza sosta forse per un colpo di fulmine o per le azioni del vostro partner. Non lasciatevi influenzare dai pettegolezzi, ma godetevi i risultati dei vostri sforzi.