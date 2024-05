L'oroscopo della settimana dal 27 maggio al 2 giugno vedrà dei Gemelli ottimisti e fortunati grazie al passaggio di Giove, mentre il Toro sarà capace di gestire bene i propri progetti professionali. Il Leone sarà più "sentimentale" in amore, mentre i Pesci potrebbero avere a che fare con alcuni imprevisti professionali o amorosi.

Previsioni oroscopo dal 27 maggio al 2 giugno 2024 segno per segno

Ariete: questa settimana vedrà un cielo migliore sopra di voi. Avrete modo di inaugurare al meglio il mese di giugno, grazie a Venere e Giove in sestile.

In amore vi sentirete bene insieme alla persona che amate, pronti a cogliere a braccia aperte questa promettente stagione estiva. Nel lavoro riuscirete a far valere le vostre idee grazie a Marte, dimostrando buona volontà e intraprendenza. Voto - 8️⃣

Toro: configurazione astrale nel complesso soddisfacente per voi, grazie ad alcuni pianeti positivi che gravitano intorno a voi. In amore sfruttate al massimo le giornate di lunedì e martedì per godere di una relazione romantica e matura. In ambito lavorativo Mercurio vi aiuterà a trovare la soluzione migliore per i vostri progetti. Voto - 8️⃣

Gemelli: con Venere e Giove in congiunzione al vostro cielo, vi sentirete più ottimisti nel prossimo periodo.

D'altronde, ormai siamo nel vostro mese, e con questo cielo potrete esprimere al meglio il vostro potenziale. In amore sarà un buon momento per intensificare il vostro rapporto con il partner. In ambito lavorativo potrebbero arrivare occasioni interessanti per dare inizio a nuovi entusiasmanti progetti. Voto - 9️⃣

Cancro: sarà una settimana nel complesso soddisfacente per voi nativi del segno, nonostante questo cielo non sia più estremamente favorevole.

Anche se Venere e Giove saranno alle vostre spalle, in amore avrete modo di dire la vostra, e cercare di costruire una vita sentimentale appagante. Nel lavoro continuerete a darvi da fare, e con Mercurio in sestile, arriveranno interessanti idee da sviluppare. Voto - 7️⃣

Leone: con Venere in sestile dal segno dei Gemelli, sarete più sentimentali nei confronti della persona che amate.

Attenzione però tra le giornate di mercoledì e giovedì, quando la Luna si troverà in opposizione dal segno dell'Acquario. In ambito lavorativo sarete più stimolati in questo periodo grazie a Giove, ma in ogni caso, non aspettatevi risultati al top. Voto - 7️⃣

Vergine: non sarà un periodo entusiasmante in amore a causa di Venere in quadratura. La Luna inoltre non vi darà grande aiuto, se non nelle giornate di lunedì e martedì. Attenzione dunque al vostro modo di approcciarvi al partner. Nel lavoro Mercurio sarà favorevole, ma con Giove in quadratura a volte potrebbero esserci degli spiacevoli imprevisti. Voto - 6️⃣

Bilancia: riuscirete a ritrovare il vostro equilibrio nel prossimo periodo, merito anche di un cielo più sereno nei vostri confronti.

Forse la settimana potrebbe non iniziare benissimo a causa della Luna in quadratura, ma con Venere in trigono dal segno dei Gemelli riuscirete presto a vivere momenti migliori. In ambito lavorativo Giove sarà favorevole, e potrebbe darvi qualche idea interessante per i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Scorpione: configurazione astrale sicuramente non al top, ma migliore delle settimane precedenti. Cercherete di mettere in risalto la vostra vita sociale e sentimentale, provando a costruire legami migliori con gli altri. In ambito lavorativo Mercurio sarà ancora opposto, ciò nonostante cercherete di trovare soluzioni migliori per i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Sagittario: sfera sentimentale difficile da gestire ora che Venere si trova in opposizione.

Approcciarvi alla vostra fiamma potrebbe non essere così semplice, in particolare per voi nati nella prima decade. Nel lavoro Marte sarà ancora favorevole, ma serviranno idee davvero efficaci per raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 7️⃣

Capricorno: sarà una settimana di buone idee grazie a Mercurio in trigono. Sarete capaci di dare una svolta interessante ad alcuni progetti professionali, soprattutto voi nati nella seconda decade. In amore godrete della Luna in buon aspetto, che porterà maturità e buoni sentimenti da condividere con la persona che amate. Voto - 8️⃣

Acquario: periodo eccellente sul fronte sentimentale per voi nativi del segno. Single oppure no, con la Luna e Venere in buon aspetto, le possibilità per rendere migliore la vostra vita sentimentale e sociale non mancheranno.

In ambito lavorativo pensate bene alle decisioni che prenderete, perchè con Mercurio in quadratura potrebbero arrivare degli imprevisti. Voto - 8️⃣

Pesci: sfera sentimentale poco brillante nel prossimo periodo a causa di Venere in quadratura. La Luna sarà favorevole durante il weekend, ma in ogni caso, non ci sarà particolare intesa tra voi e il partner. Nel lavoro riuscirete a cavarvela piuttosto bene grazie a Mercurio, ma attenzione a non dare nulla per scontato. Voto - 7️⃣