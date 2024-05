Cosa prevede l'oroscopo di domani 26 maggio? Volge al termine una settimana molto particolare, costellata di alti e bassi. Il segno del Leone avrà i nervi a fior di pelle e si posiziona in coda alla classifica del giorno. Al contrario, al primo posto c'è il segno del Cancro, destinato a trascorrere una domenica all'insegna della leggerezza.

Gli ultimi classificati del giorno 24 maggio, male il Leone

Leone - 12. Giornata segnata dall'irritazione, qualcuno o qualcosa potrebbe turbare la vostra serenità. Questo periodo mette alla prova il vostro equilibrio interiore.

Con maggio che volge al termine, vi ritroverete a riflettere sugli eventi passati. L'Oroscopo consiglia di rimanere vigili e di non seguire gli altri ciecamente. Ritroverete la vostra forza, ma dovete avere fiducia nelle vostre capacità. Coloro che vivono ancora con i genitori dovrebbero prendere iniziative per diventare più indipendenti.

Vergine - 11. Siete un segno responsabile e con molte responsabilità. Il vostro passato, seppur difficile, vi ha forgiato. Ci sono stati momenti drammatici e altri gioiosi; la vita è un equilibrio instabile. In queste 24 ore dovrete essere realisti e accomodanti. Evitate discussioni inutili e non cercate di imporre le vostre idee agli altri. Una persona cara avrà bisogno del vostro sostegno, non tiratevi indietro.

Attenzione alle transazioni economiche online, potreste incorrere in spiacevoli sorprese.

Sagittario - 10. Una ritrovata tranquillità potrebbe essere compromessa da un evento esterno. Presto dovrete trasferirvi o cambiare casa. La situazione economica non è delle migliori e questo è un periodo difficile per voi e la vostra famiglia.

Le spese superano le entrate. Se avete figli piccoli, trascorrete del tempo con loro, vi solleverà il morale. Cambiamenti in vista nel lavoro, con nuove opportunità a giugno.

Capricorno - 9. Impara l'arte e mettila da parte. Occorrerà molto self-control nelle prossime 24 ore. Siete esposti a rischi quotidiani e temete per i vostri cari.

Questo è un periodo complesso e pieno di problemi da risolvere. Sentite che qualcuno vi ostacola e vi sembra di essere perseguitati dalla sfortuna. Abbandonate i pensieri negativi e ricominciate da capo se un percorso non vi convince più. I tempi cambiano inaspettatamente.

I segni zodiacali con domenica discreta: c'è anche l'Ariete

Ariete - 8. Giornata che potrebbe riservare imprevisti o ritardi. Siete in grado di badare a voi stessi, ma ci sono giorni in cui vacillate e vi chiudete in voi stessi. Avete bisogno di aiuto, non potete continuare a portare avanti certe situazioni da soli. Concedetevi del tempo per superare questo periodo di incertezze e preoccupazioni. In amore, dovrete affrontare eventuali problemi di vecchia data.

A giugno sono previsti cambiamenti, quindi tenetevi pronti.

Gemelli - 7. Il vostro passato è stato complicato. Questo 2024 è stato turbolento e pieno di ostacoli, forse non avete concluso un affare o avete perso il lavoro. Le vostre certezze sono ancora scosse. Alcuni di voi stanno combattendo con problemi fisici, non arrendetevi. Amore in arrivo per i cuori solitari, il sole di giugno porterà chiarezza nei sentimenti. Fate attenzione a chi non è onesto nelle vostre amicizie.

Scorpione - 6. Un imprevisto potrebbe sorprendervi nelle prossime 24 ore. Le stelle consigliano di prestare attenzione perché rischiate di dire qualcosa di sbagliato o sgradito. Vi lamentate spesso che nessuno vi aiuti e vi infuriate per un nonnulla, siete troppo attenti ai dettagli.

In questa giornata, evitate gli scontri e offrite supporto ai vostri cari. Il vostro stato fisico migliorerà e riceverete una bella notizia che vi renderà felici. Vacanze all'orizzonte, scegliete una meta vicina a casa.

Toro - 5. Sarete ricercati. Alcune persone vi chiederanno consigli o favori, ma se non vi sentite di farlo, dovrete saper dire di "No". Non andate contro i vostri principi, rimanete leali a voi stessi. Amatevi di più e accettate i vostri difetti perché vi rendono unici. Essendo uno spirito libero, non sopportate gelosie e controlli morbosi nelle relazioni. Alcuni single del Toro hanno recentemente conosciuto una persona interessante e presto approfondiranno questa conoscenza.

Entro settembre dovrete prendere decisioni importanti.

I primi in classifica

Pesci - 4. L’oroscopo di domani invita alla prudenza. "Chi va piano, va sano e va lontano" sarà il vostro mantra nelle prossime 24 ore. Questo è un periodo altalenante, avete bisogno di nuovi stimoli. Guardatevi attorno e apritevi con una persona fidata. La serata sarà piacevole, con tempo trascorso con il partner o rilassandovi con buon cibo e serie tv. Non fate le ore piccole.

Bilancia - 3. Le previsioni astrologiche parlano di un periodo di transizione. Dentro di voi è in atto una trasformazione e presto dovrete spiccare il volo. Il tempo è prezioso, non sprecate un solo istante! Stilate una lista di propositi e iniziate a lavorarci.

Occorrono circa due mesi per consolidare un'abitudine, quindi non perdete altro tempo. Avete progetti in cantiere ma la procrastinazione spegne l'entusiasmo. L'amore si è riacceso, le coppie che si amano hanno superato una dura prova e ora sono più unite.

Acquario - 2. Siete un segno pieno di ideali e valori. Nella vita avete fatto molti errori, ma avete anche ottenuto molte soddisfazioni. Ogni cosa ha i suoi lati positivi e negativi. Questa sarà una giornata importante. Sarete molto operativi e produttivi, il che vi aiuterà nel lavoro, nello studio o negli affari. Chi è disoccupato, dovrà attivarsi per cercare un impiego. A fine giornata, scaricate lo stress con una coccola personale, come un bagno o un massaggio.

Cancro - 1. L’oroscopo del 26 maggio prevede una domenica da vivere con leggerezza. Siete un segno profondo, con molte idee, sogni e speranze. La comunicazione sarà amplificata, sarete degli attenti ascoltatori e dispenserete saggi consigli. Qualcuno si confiderà con voi! In famiglia dovrete accelerare, specie se avete un obiettivo preciso. Il lavoro è importante, se insistete, riuscirete a chiudere maggio con successo.