Le previsioni dell'oroscopo del 14 maggio 2024 indicano che l'Ariete sarà brillante e lo Scorpione irresistibile. I nati Cancro, invece, saranno molto intuitivi.

I segni zodiacali ultimi nella classifica giornaliera

12. Leone: Saturno incasina e mette qualche ostacolo sulla vostra strada. Non lasciatevi scoraggiare e tenete bene a mente che ogni sfida è solo temporanea e che dietro ad un problema c'è sempre una soluzione. Trovate una via di uscita, spremete le meningi e siate creativi. La giornata potrebbe rivelarsi intensa e piena di impegni: non lasciatevi sopraffare dagli eventi.

Siate prudenti e assennati.

11. Toro: Venere nel segno accentua il fascino e invita a godere della compagnia del partner o degli amici più autentici. Se siete nati tra il 15 e il 18 maggio, Plutone infonde passione, ma state attenti a non lasciarvi travolgere dalle emozioni di un fuoco di paglia. Questo martedì potrebbe portare con sé qualche situazione complicata sul fronte lavorativo o interpersonale. Forse ci sono delle difficoltà in famiglia oppure questioni legali o finanziarie irrisolte? In ogni caso, combattete lo stress dedicando del tempo a voi stessi in modo da rigenerare le energie e affrontare le sfide con maggior vigore.

10. Gemelli: cercate di mantenere la fiducia nelle vostre capacità.

Nonostante le pressioni esterne, è importante rimanere concentrati sui propri obiettivi e continuare a lavorare sodo. Sembra esserci qualcosa che non va nella vostra vita, forse vi sentite scarichi oppure qualcuno ha detto una brutta parola su di voi. Comunque stiano le cose, ricordate di godervi le piccole gioie della vita e di non commettere l'errore di darle per scontate.

Arriveranno giornate migliori, tenete duro.

9. Capricorno: fate attenzione a non diventare troppo possessivi con il partner. Se siete single, non abbiate fretta perché l'amore deve cuocere a fiamma bassa altrimenti si brucia. Queste 24 ore saranno a dir poco scombussolate in quanto le stelle prevedono sfide sul fronte lavorativo o legale, ma lavorando in squadra potrete superare con successo ogni cosa.

La stanchezza potrebbe esservi nemica, quindi cercate di riposare un po' tra una fatica e un'altra. Nella vita è imperativo prendersi cura di se stessi.

Martedì nella media per Acquario, Cancro, Pesci e Vergine

8. Acquario: Venere e Urano riservano sorprese in amore, ma forse avete paura di lasciarvi andare e di aprirvi a delle nuove opportunità. Coloro che in passato hanno subito una delusione, ancora ne sono scottati. Cercate di non chiudervi in voi stessi e date una nuova chance ai vostri sentimenti. C'è una persona, bellissima e gentile, che non aspetta altro che facciate il primo passo verso di lei. Se siete in coppia, cercate di rafforzare il vostro legame attraverso la comunicazione e la comprensione reciproca.

Occhio al portafoglio.

7. Cancro: Urano e Sole vi illuminano con intuito speciale. Attenzione alle spese, potrebbero esserci delle uscite impreviste e in questo periodo fareste bene a rivedere i conti, a decidere cosa tagliare e cosa cambiare. Considerate di vendere ciò che non utilizzate più e fate una bella pulizia attorno a voi. Avete un gran bisogno di rilanciarvi, sia in amore che nel lavoro. Ascoltate il vostro corpo, se sentite stanchezza concedetevi del riposo.

6. Pesci: giornata condita di romanticismo e armonia con il partner, ma se siete dei cuori solitari, è probabile che vi lasciate frenare dall'insicurezza o dalla timidezza. Avete bisogno di allargare il cerchio delle amicizie, di uscire di più e di scoprire nuovi posti nel mondo.

Forse siete a corto di denaro oppure in cerca di un impiego. Cercate e non arrendetevi. Il cielo vi sorride e nuove conoscenze utili potrebbero sbocciare proprio in questa settimana. Non sono previsti particolari intoppi o difficoltà. Equilibrio psicofisico eccellente, se avete tempo, dedicatevi alle vostre passioni.

5. Vergine: mettete in risalto il vostro fascino e sensualità, cosicché possiate uscire e attirare l'attenzione di chi vi circonda. Si prospettano 24 ore interessanti e piene di sprint. Cercate di cambiare prospettiva, di vedere le cose sotto un altro punto di vista. Allargare la mente, gli orizzonti attraverso viaggi, letture, nuove frequentazioni. Non siate chiusi. Se siete single, Giove vi porta nuove opportunità di incontro.

Per le coppie già consolidate, è un momento di grande complicità.

I primi classificati

4. Scorpione: passione e magnetismo alle stelle. Venere e Marte vi rendono irresistibili e favoriscono incontri intriganti. Se siete già in coppia, vivrete momenti di grande intensità. Mercurio vi dona intuito e lucidità: è un'ottima giornata per risolvere problemi complessi o per prendere decisioni importanti. Ottima forma fisica, godetevi questa energia per fare attività fisica o per stare all'aria aperta.

3. Sagittario: bandite la malinconia e lanciatevi in nuove avventure. Sarà una giornata piena di sorrisi, batticuori e sorprese. Se siete in una relazione, concentratevi sul dialogo e sul rafforzamento del rapporto.

Per i cuori solitari, delle nuove conoscenze potrebbero arrivare in maniera del tutto inaspettata. Investite nella formazione e nella crescita personale, a qualsiasi età. Avete fame di conoscenza e sapere. Non precludetevi nessuna possibilità. La strada appare sgombra di ostacoli.

2. Ariete: dialoghi intensi con la dolce metà e colpo di fulmine se siete single. Mercurio dona fortuna e vi rende brillante ovunque andiate. Benissimo il settore professionale e finanziario, a quanto pare arriverà una soluzione efficace. Ottima giornata per chiudere accordi o per ricevere dei riconoscimenti. Energia alle stelle. Approfittatene per fare sport o per impegnarvi in attività che vi piacciono.

1. Bilancia: questo è il momento perfetto per osare e chiedere di più.

Avete mille sogni nel cassetto, e forse qualcuno lo avete lasciato ad ammuffire. Venere movimenta la giornata regalandovi armonia e gioia, sia in famiglia che in amore. Il vostro fascino naturale brillerà ancora di più, attirando l'attenzione e l'ammirazione di chi vi circonda. Si rafforzano dei legami. In serata non si escludono momenti di dolcezza e complicità. Se siete single, il destino vi sorride: incontri inaspettati potrebbero portare emozioni intense e nuove connessioni romantiche. Siate aperti alle possibilità e lasciate che il cuore vi conduca verso le più indimenticabili avventure.