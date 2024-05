Il periodo estivo è in rapido avvicinamento e nonostante il clima non sembri esserne del tutto convinto, le previsioni dell'Oroscopo donano speranza a molti segni zodiacali. Tra questi vi è il Toro, che continua a cavalcare l'onda di positività che lo ha colto nel corso delle ultime giornate, seguito a ruota da una Bilancia abbastanza entusiasta di come sta andando momentaneamente la sua vita. Giornate ottime anche per coloro nati sotto al segno del Cancro, contrariamente ai Pesci che potrebbero attraversare un periodo non proprio chiaro. Si tratta di una settimana sicuramente piena di impegni per alcuni e di serenità per altri.

Di seguito, l'oroscopo nel dettaglio per ogni segno zodiacale.

Oroscopo della settimana, da Ariete a Vergine

Ariete - il segno zodiacale in questione si trova ad attraversare un periodo favorevole che gli permetterà, seguendo le giuste indicazioni, di avvicinarsi molto al raggiungimento dei propri obiettivi. Sia in ambito professionale che in quello sentimentale potrebbero sopraggiungere inaspettate novità in grado di aumentare l'entusiasmo e rallegrare ulteriormente le varie giornate.

Toro - anche il segno del Toro, seguendo quanto specificato dall'oroscopo della settimana in questione, potrà iniziare a raccogliere quelli che sono i frutti del proprio lavoro. I sacrifici ed il sudore saranno finalmente ripagati e coloro nati sotto al segno del Toro avranno la possibilità di condividere le proprie gioie e soddisfazioni con le persone amate.

Meglio ignorare la gelosia di coloro che fingono amicizia. Guardare avanti senza voltarsi si rivelerà parecchio utile.

Gemelli - varie saranno le domande che potrebbero attanagliare la mente dei Gemelli, soprattutto per quel che riguarda l'ambiente di lavoro e l'attività professionale. Non sempre si avrà la certezza che un determinato progetto si potrà realizzare, ma con costanza si riuscirà certamente a dissolvere parte di quelle perplessità.

Raggiungere i vari obiettivi prefissati non sarà semplice, eppure qualche piccola vittoria potrebbe essere comunque ottenuta.

Cancro - come già anticipato, l'oroscopo prevede il sopraggiungere di un periodo positivo anche per chi è nato sotto al segno del Cancro. Una nuova forza sembra nascere, aiutando il segno zodiacale in questione a superare situazioni che sembravano essere avverse.

Trovare la serenità non sarà un'impresa titanica, soprattutto se si hanno le persone giuste al proprio fianco. Familiari ed amici saranno ben lieti di condividere momenti di gioia e serenità.

Leone - la determinazione non manca di certo, soprattutto per un segno orgoglioso e pieno di grinta come il Leone. Grazie ad una posizione astrale più ottimale rispetto alla precedente, il segno del Leone potrà tornare ad organizzare il proprio futuro nel migliore dei modi. I pensieri positivi allontaneranno la negatività accumulata nei giorni scorsi.

Vergine - l'oroscopo della settimana, compresa tra lunedì 20 e domenica 26 maggio 2024, prevede il sopraggiungere di un entusiasmante periodo anche per il segno della Vergine.

Da punto di vista professionale, si troverà una carica energetica non indifferente che aiuterà nel raggiungimento dei propri obiettivi. Parenti e familiari offriranno il proprio aiuto, che si tratti di un supporto morale o di una mano di aiuto più sostanziale.

Previsioni ed oroscopo, da Bilancia a Pesci

Bilancia - anche il segno della Bilancia si prepara per affrontare un periodo particolarmente positivo. L'ambiente di lavoro in cui ci si trova potrebbe ancora avere bisogno di una bella riorganizzazione, ma è comunque accettabile e non impedisce una crescita professionale e personale, ma è sempre consigliabile ampliare i propri orizzonti per sentirsi maggiormente appagati. In amore tutto sembra ruotare nel verso giusto, così come in amicizia si riescono a superare discussioni senza troppe pretese.

Scorpione - l'oroscopo della settimana consiglia allo Scorpione di fare maggiore attenzione a quelli che sono i propri istinti ed i propri desideri. Per essere felici non bisogna necessariamente sperperare quanto guadagnato e molte volte basta semplicemente un piccolo gesto per ottenere più di quel che ci si può aspettare. Controllare le proprie finanze, magari chiedendo aiuto a persone meno "spendaccione" può aiutare a ritrovarsi qualche risparmio in più in futuro.

Sagittario - coloro nati sotto al segno del Sagittario potrebbero dover impiegare le proprie energie per superare qualche piccola sfida lavorativa. La costanza e la determinazione si riveleranno dei validi alleati per riuscire a limitare quanto più lo spreco di energie in un cammino che potrebbe portare molte soddisfazioni.

Che si tratti di una promozione o semplicemente di un leggero aumento di stipendio, il Sagittario farà il possibile per mostrare le proprie capacità in ambito lavorativo. In amore qualche discussione potrebbe ledere la serenità, ma non è il momento adatto per abbattersi e trovare problemi realmente inesistenti.

Capricorno - anche il Capricorno non sembra essere in grado di osservare chiaramente ciò che gli viene messo di fronte. Riuscire a trovare le risposte alle proprie domande non sarà semplice, ma è necessario non abbattersi e darsi da fare per riuscire a portare chiarezza laddove sembra non essercene. Secondo quanto previsto dall'oroscopo, nonostante i vari dubbi che potrebbero attanagliare la mente del Capricorno, la nuova settimana del mese di maggio potrà essere vissuta con serenità.

Acquario - fortunatamente, le varie situazioni sembrano tornare al proprio posto per chi è nato sotto al segno zodiacale in questione. Dubbi e perplessità potrebbero svanire senza troppi giri di parole, permettendo all'Acquario di godersi in totale tranquillità le giornate che si paleseranno a breve. Circondarsi di persone fidate e sincere aiuterà a non abbattersi ed assaporare serenamente quanto il periodo in questione ha deciso di donare.

Pesci - secondo l'oroscopo, la settimana in questione si presenta un po' annebbiata anche per i nativi dei Pesci. Chiarimenti e risposte potrebbero non giungere come sperato e potrebbe essere necessario un po' più di tempo per riuscire a trovare la serenità tanto ricercata. Meglio non forzare le varie situazioni ed attendere che i dubbi si affievoliscano in maniera quasi autonoma.