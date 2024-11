Rosa Picariello si accorgerà di essere stata derubata nelle prossime puntate di Un posto al sole in programma su Rai 3 dal 25 al 29 novembre. Tutto avrà inizio dopo l'aggressione subita da don Antoine. Mentre Damiano indagherà sul colpevole, Pasquale e Manuel si coalizzeranno finendo per mettersi nei pasticci. Intanto la famiglia Gagliotti sarà sempre più presente a Radio Golfo, oltre che a mettere Castrese in una scomoda posizione con suo padre. Spazio anche a Niko e Valeria che affronteranno una discussione in vista dei festeggiamenti natalizi.

Don Antoine ferito in un'aggressione nelle prossime puntate di Un posto al sole

Durante la festa di quartiere, don Antoine subirà un'aggressione e verrà ritrovato in gravi condizioni. Saranno Giulia e Rosa a fornire il primo soccorso al religioso, dopodiché subentreranno Ornella e Luca. Mentre Don Antoine sarà sconfortato per l'accaduto, Damiano si immetterà sulle tracce dell'aggressore, sospettando che possa essere Pasquale. Sarà il piccolo Manuel a incontrarlo per primo e, dopo aver capito la sua innocenza, finirà per aiutarlo a nascondersi dalla polizia. I due ragazzini non faranno altro che invischiarsi sempre più nei guai, soprattutto quando a casa di Rosa sparirà un'ingente somma di denaro, lasciando tutti basiti per l'accaduto.

Costabile costringe Castrese a obbligare suo padre ad entrare in affari coi Gagliotti

Intanto Roberto permetterà alla famiglia Gagliotti di prendere sempre più spazio all'interno di Radio Golfo, nelle vesti di inserzionisti di punta. Michele, non fidandosi dei due uomini, investigherà e, oltre a Marina, metterà al corrente anche Filippo sulle sue indagini che sembreranno fare dei notevoli progressi.

Il giornalista, a quanto pare, scoprirà qualcosa di importante sull'azienda Gagliotti.

Messo alle strette dalle minacce di Gennaro, intanto Costabile finirà a sua volta per ricattare in modo sempre più esplicito Castrese, in modo da obbligarlo a parlare con il padre.

Nunzio sta per scoprire della partenza di Rossella, Niko e Valeria discutono

Michele sarà preoccupato per Rossella, per questo motivo le ha suggerito di lasciare Napoli per prendere le distanze dal primario Fusco e per studiare all'estero. Nunzio, però, potrebbe non reagire positivamente alla notizia che presto dovrà separarsi dalla ragazza che ama.

Problemi in arrivo anche per Micaela, che si renderà conto di non avere più ascendente sull'ex Samuel. In realtà, quest'ultimo troverà un rimedio efficiente per non pensare alla ragazza e metterà Manuela in una scomoda posizione.

Spazio anche a Guido Del Bue che si renderà conto che Claudia non prova granché nei suoi confronti, soprattutto alla luce dell'intervista da lei rilasciata.

Aria di maretta tra Niko e Valeria, che finiranno per discutere riguardo le imminenti festività natalizie.

Ipotesi future: Guido può lasciare Claudia

Prossimamente Guido si renderà conto che Claudia non dà il giusto peso alla loro relazione. Il vigile, infatti, potrebbe iniziare a fare un confronto tra la sua ex Mariella e Claudia, diventando sempre più insofferente e non è da escludere che possa arrivare a lasciarla.

L’ipotesi è che Guido in prospettiva possa voler tornare con Mariella, anche se non sarà facile per l’uomo riconquistare il suo cuore.

Claudia, invece, potrebbe rendersi conto di quanto sia importante per lei il vigile solamente quando ormai sarà troppo tardi.