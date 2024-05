L'oroscopo del giorno sabato 18 maggio segue le indicazioni della Luna in Bilancia che porta ansia al segno del Toro ma appagamento ai nati del Pesci. All'ultimo posto in classifica si posiziona lo Scorpione, che potrebbe ritrovarsi ad affrontare delle insidie sul suo cammino.

Previsioni astrologiche del 18 maggio: gli ultimi quattro segni

Scorpione - 12° - Sarà una giornata da affrontare con cautela in quanto le insidie saranno in agguato. Qualcuno vi racconterà un pettegolezzo, ma cercate di non dare peso alle polemiche. Il tempo è prezioso e non va sprecato in futilità.

Tra casa, famiglia e lavoro avete sempre molto da fare, ma continuando così rischiate di farvi venire molto stress. Cercate di scaricare la tensione e lo stress con piacevoli passeggiate nella natura, senza controllare freneticamente il cellulare.

Sagittario - 11° - Amate socializzare e fare nuove amicizie, ma questo è un periodo complesso in quanto c'è una crisi in atto. I cuori solitari stanno attraversando momenti difficili. Vi manca la spensieratezza di una volta. Non perdete il controllo della situazione in casa o con i figli. Ci vorrà tempo per riprendervi dagli ultimi avvenimenti: nessuna ferita si rimargina in fretta. Dietro ogni fallimento si cela un'opportunità. Su cento tentativi, uno sarà certamente fruttuoso.

Acquario - 10° - La voglia di rinnovamento vi accompagna in questo fine settimana che si presenta ancora spinoso. Avrete molte idee e spirito d'iniziativa, ma incontrerete degli intoppi fastidiosi. Forse una notizia ricevuta nella scorsa settimana vi ha risvegliato dal vostro stato di letargia. Ad ogni modo, un appuntamento o un programma potrebbe saltare.

Gemelli - 9° - La settimana non finirà nel migliore dei modi, ma nei prossimi giorni ci saranno risvolti emozionanti e sorprendenti. Qualcosa di importante potrebbe accadere in queste 24 ore, quindi aspettatevi di tutto e state in guardia. L'amore va coltivato giorno per giorno: mettete da parte l'orgoglio e pianificate una sorpresa per il partner.

Le eventuali grane si risolveranno e potrete ripartire. Tenete sotto controllo la salute.

I segni zodiacali con sabato nella media

Toro - 8° - Giornata ansiosa, come dice l'Oroscopo. La settimana potrebbe non essere iniziata con il piede giusto, ma in queste 24 ore si noterà un piccolo e progressivo miglioramento. Presto le cose torneranno a girare per il verso giusto, quindi armatevi di coraggio e speranza. Finalmente avrete modo di rimettervi in gioco e di fare più vita intensa rispetto agli ultimi due mesi. Datevi tempo per riprendervi, non affrettatevi perché potrebbe rivelarsi controproducente. In amore sarà necessario prendere una decisione importante, forse un viaggio o una rottura imminente.

In ogni caso, fate attenzione al portafogli soprattutto in vista delle spese previste dall'oroscopo di giugno.

Bilancia - 7° - Le previsioni astrologiche sono lievemente positive. La mattina sarà frenetica per questioni di lavoro. Prestate attenzione alla guida perché potreste essere molto distratti. L'amore procederà bene, anche se qualcuno potrebbe essere giunto al punto di voler rompere e voltare pagina. In famiglia, con i figli minori o i genitori anziani, tornerà il sereno e ci sarà maggiore collaborazione. Il vostro corpo vi sta mandando segnali chiari, non sottovalutateli. La prossima settimana sarà segnata da una svolta, preparatevi.

Cancro - 6° - L’oroscopo del giorno 18 maggio prevede una svolta economica.

Sarete invasi dall'ansia e dall'agitazione. Sarà un sabato intenso, piena di impegni e commissioni lavorative. Chi ha vissuto perdite dolorose sarà in cerca di distrazione. Presto arriverà una rivincita e chi vi ha fatto un torto se ne pentirà amaramente. Entro domenica ci sarà una netta ripresa e una piacevole sorpresa.

Vergine - 5° - Giornata armoniosa, sarete ripagati per l'impegno profuso finora. Le faccende domestiche dovranno essere rinviate o ridotte perché avrete molto lavoro o studio da svolgere. Sono in corso delle problematiche da affrontare. Ultimamente siete molto occupati, dovendo anche gestire i figli o un genitore anziano. Armatevi di pazienza e organizzatevi chiedendo aiuto a qualcuno di disponibile.

I più fortunati del giorno

Capricorno - 4° - Preparatevi a trascorrere un'estate insolita e con risvolti decisivi. Questo 2024 ha portato numerosi problemi, ma avete migliorato le vostre capacità di mediazione e problem solving. Ogni medaglia ha due facce. Bisogna imparare a prendere sia il buono che il cattivo da ogni situazione. In questo sabato non mancheranno occasioni per ripartire, cercate di non ingarbugliarvi. Avrete 24 ore inarrestabili e arriverete a sera stanchi ma appagati.

Leone - 3° - Buon sabato. La settimana termina con una bella botta di energia. I sentimenti, rimasti sopiti a lungo, torneranno alla ribalta. I cuori solitari, che hanno conosciuto qualcuno online o tramite amicizia in comune, potranno approfondire la conoscenza a quattr'occhi.

Nella vita occorre pazienza: se sono rose fioriranno, e se sono spine pungeranno. Chi lavora avrà delle questioni pratiche da risolvere, ma niente di preoccupante grazie al vostro ottimo intuito. In queste 24 ore tutto vi riuscirà bene e sotto le lenzuola farete faville.

Pesci - 2° - Le stelle contribuiscono a rendere appagante la giornata, che partirà con il piede giusto. Dimenticate le recenti difficoltà e preparatevi a vivere delle nuove avventure. I disoccupati dovranno ampliare la ricerca e considerare alternative insolite. I single dovranno uscire di più e rimettersi in gioco con prudenza. I lavoratori autonomi riceveranno un nuovo ordine o avranno a che fare con una transazione vantaggiosa.

L'amore di coppia supererà eventuali crisi.

Ariete - 1° - Il fallimento fa parte della vita. Quando si commettono degli errori bisogna saper reagire, analizzare ciò che è andato storto e correggere il tiro: in questo modo si raggiunge sia la perfezione che il successo. Aspettatevi un sabato favoloso grazie al meraviglioso cielo astrale. Sarete affascinanti più che mai. I cuori solitari potranno partire alla conquista. Chi lavora in proprio, finalmente, potrà ripartire come si deve, anche se sarà necessario impegnarsi al 100%. Chi la dura la vince.