L'Oroscopo è pronto a svelare le previsioni zodiacali di domenica 19 maggio, messe a confronto con i dodici segni dello zodiaco. Tra i segni valutati a massima fortuna, Pesci, interessato da nuove amicizie. Ottimo periodo anche per coloro del Cancro e del Leone, indicati in classifica con cinque stelline. Novità per Vergine.

Previsioni astrologiche del 19 maggio da Ariete a Vergine

Ariete: ★★★★. In evidenza una domenica mediamente positiva, anche se potrebbero presentarsi momenti impegnativi. Gli astri vi esortano alla calma: qualcuno sarà messo alla prova, perciò ascoltate i consigli sinceri di un amico/a, parente o conoscente.

In amore, le stelle vi aiuteranno a bilanciare la vostra emotività con la dolcezza del partner. Con il sostegno della persona amata, troverete un punto d'incontro, anche se i caratteri (lo sapete bene) sono diversi. La volontà di capirsi e di rinunciare a prese di posizione inutili sarà la chiave per mantenere l'armonia. Per i single, risposte attese da tempo potrebbero arrivare proprio in questi giorni oppure entro la prima metà della prossima settimana. Tenete pronta l'audacia, perché potrebbe succedere di tutto in questa giornata: il coraggio vi sarà molto utile.

Toro: ★★. Domenica all'insegna della stanchezza. La giornata conclusiva della settimana anche se pianificata in dettaglio rischierà di essere compromessa dal vostro cattivo umore.

Prendetevi un momento per rilassarvi. In ambito sentimentale, dovrete gestire situazioni già definite, affrontandole con calma successivamente. Potrebbe essere il comportamento spendaccione dei figli o l'apatia del partner a causare il vostro nervosismo? Speriamo di no. Ricordate intanto che i problemi, presenti e passati, tendono a emergere durante periodi astrologicamente sfavorevoli, rendendo tutto più complicato.

Single, scontrosi e poco loquaci, preferirete seguire l'istinto senza spiegare troppo le vostre scelte sentimentali a chi non le comprendesse.

Gemelli: ★★★★. In generale si presume possa arrivare una giornata tranquilla, con la serenità a far da padrona assoluta sotto molti aspetti. In alcune circostanze si prospetta un periodo di routine ordinaria, ma non per questo negativo.

Molti di voi avranno voglia di provare nuove esperienze o di scambiare opinioni con chiunque si incontri lungo il percorso quotidiano. Sul fronte sentimentale, sarà una giornata abbastanza delicata: dovrete essere pazienti e spiegare le vostre idee più volte per assicurarvi che siano comprese. La complicità familiare sarà un sostegno prezioso per affrontare problemi che solo voi conoscete. Gli astri vi daranno l'energia necessaria, aumentando il vostro fascino e il potere di seduzione. Per i single, la situazione sembra essere abbastanza tranquilla. Avrete l'opportunità di fermarvi a raccogliere le idee, recuperare le forze e ricaricare le energie perse.

Cancro: ★★★★★. Finale di settimana molto favorevole.

Avrete poche ma chiare idee su cosa fare o non fare, riuscendo spesso a ottenere ciò che si desidera. Senz'altro vi sentirete molto soddisfatti dei risultati raggiunti. Se metterete energia e determinazione in tutto ciò che farete, i risultati non mancheranno di farsi notare. In ambito sentimentale, concedetevi una giornata di completo relax, lontano da impegni e persone stressanti. Anche se le idee potrebbero non essere del tutto chiare, vivrete una giornata intrigante e romantica, ricca di passione, grazie alla complicità del partner. Per i single, gli astri indicano che avrete più tempo a disposizione di quanto pensavate, permettendovi di prendere decisioni con calma e tranquillità. Finalmente potrete fare scelte autonome senza essere pressati dalla fretta.

Leone: ★★★★★. L'astrologia applicata al vostro segno non ha dubbi: sarà una domenica davvero gagliarda, certamente migliore di molte altre già vissute. In alcuni frangenti emergeranno ottime opportunità per realizzare progetti a breve e medio termine. In amore, la situazione astrale favorirà un'ottima intesa con il partner. Condividerete momenti belli e significativi con la persona amata. In coppia, preparatevi a risolvere eventuali situazioni pendenti, ben sapendo che l'epilogo tenderà quasi sicuramente verso la positività. Per i single, nel tardo pomeriggio o in serata arriverà una splendida notizia, portando serenità e fiducia nelle vostre capacità. Qualcuno con un po' di "carne al fuoco" troverà uno spunto favorevole per dare una spinta a qualcosa di altamente sperato: che sia la volta buona!

Vergine: ★★★★. Si prevede una giornata positiva, con la probabilità di ricevere presto una bella novità. Nuove situazioni apporteranno qualcosa di significativo in diverse situazioni. Nel frattempo preparatevi per qualsiasi eventualità. In amore, godrete di splendidi momenti, assaporando la gioia che le relazioni importanti vi offrono. I vostri sentimenti cresceranno e sarete pronti a iniziare qualcosa di nuovo con chi amate. Per qualche coppia già da tempo ben collaudata potrebbe esserci voglia di mettere in cantiere qualcosa di dolcissimo. Per i single, sognare è piacevole ma aprire il cuore fa bene all'anima. Tuttavia, sarà importante affrontare la realtà quotidiana in modo costruttivo e pratico, senza perdere di vista la concretezza.

La vita ha delle regole precise da seguire: rilassatevi, divertitevi quanto più possibile e godetevi la vita senza preoccupazioni.

Oroscopo e stelle del 19 maggio da Bilancia a Pesci

Bilancia: ★★★★★. Domenica fantastica, eccellente sotto molti punti di vista. Insomma, l'inizio ideale per vivere un periodo estremamente positivo: alcuni di voi riusciranno finalmente a liberarsi di piccoli fastidi e persino di eventuali sassolini nella scarpa. Gli altri invece dovranno fidarsi del proprio senso critico e puntare con decisione verso gli obiettivi in corso. In ambito sentimentale, sarà importante affrontare la vita con una maggiore dose di filosofia. La vostra relazione sarà vivacizzata dall'influsso della Luna, rendendovi meno esigenti con il partner.

In alcuni casi, la persona amata prenderà l'iniziativa, rendendo il rapporto piacevole e divertente. Per i single ci sarà un incontro inatteso con una persona affascinante, il che risveglierà segrete emozioni davvero appassionante. Sotto un cielo carico di aspettative, sarete pronti a cogliere al volo ogni splendida opportunità offerta dagli astri.

Scorpione: ★★★★★. In arrivo un periodo ricco di positività: possibile l'arrivo di buone notizie prima che il sole scompaia oltre la riga dell'orizzonte. La Luna intanto, presente nel segno amico della Bilancia, fino alle ore 19:00 sarà la principale artefice di ogni situazione sentimentale, risultando sempre favorevole al segno. Le tensioni e lo stress accumulati di recente svaniranno, grazie alla vostra forza di volontà e al desiderio di recupero.

In ambito della coppia, un surplus di coccole e tenerezza farà cadere il partner tra le vostre braccia come fosse la prima volta. Non chiudetevi di fronte alle novità, ma dedicate del tempo alla riflessione. Single, avrete desideri inconsci da decifrare: spetterà a voi affrontare questa sfida. Le migliori soddisfazioni presto arriveranno a ricompensare ogni sforzo.

Sagittario: ★★★. In previsione una giornata poco positiva, adagiata a spot su momenti anche abbastanza impegnativi. La parte iniziale del periodo, viste le effemeridi non del tutto favorevoli, sarà generalmente sottotono. Poi comunque, man mano che la giornata tenderà alla fine, ritroverete la solita verve connessa alle situazioni a cui siete da sempre abituati.

In amore, seppur in pochi (leggasi con ascendente fortunato) riuscirete ugualmente a vivere una giornata romantica, con anche la possibilità di sognare a occhi aperti. Le stelle favoriranno le vostre fantasticherie amorose, permettendovi di condividere momenti speciali con il partner. Per i single, con un po' di fortuna e impegno, un piccolo sogno diventerà realtà. Questo cambiamento potrebbe riguardare un nuovo stile di vita o un amore atteso da tempo, inaugurando un ciclo positivo in grado si spezzare finalmente la solita routine.

Capricorno: ★★★★. Finale di settimana buono. Sarà importante agire con concretezza: mettete in atto i vostri progetti a piccoli passi, ma con costanza. Una buona comunicazione sarà fondamentale.

In ambito amoroso, impegnatevi per raggiungere i vostri obiettivi: se desiderate davvero ottenere risultati, sarà necessario rimboccarsi le maniche e lavorare sodo. Sarà il momento giusto per risanare il rapporto, chiarire una questione complicata. Dedicate più attenzione al partner e al benessere della coppia. Single, se avete timore di affrontare qualcuno o di esprimervi sinceramente, prendete in considerazione l'opportunità di mantenere o interrompere certi legami. Ogni tanto dovete trovare il coraggio per creare occasioni nei rapporti con gli altri, specialmente con chi vi ha sempre dimostrato affetto: nessuno merita di essere trascurato.

Acquario: ★★★★. La domenica sarà all'insegna della discreta positività.

In qualche caso anche condita da piccole sorprese. Date libero sfogo ai sogni, anche se le probabilità di realizzazione potrebbero essere limitate. Nel campo amoroso, la relazione funzionerà abbastanza, ma potrebbe necessitare di un po' più di vivacità e passione, giusto per renderla impeccabile. Sebbene la giornata inizi bene, potrebbe concludersi con qualche incertezza verso sera. In tal caso mantenete la fiducia: la situazione sembra migliorare gradualmente e questo potrebbe essere il momento giusto per prendere qualche iniziativa. Per i single, l'invito è stimolare l'immaginazione in modo da rompere quell'odiosa routine. Interagire con la famiglia potrebbe riscaldare il cuore e sollevare il morale.

Pesci: "top del giorno". Si prevede la possibile formazione di interessanti amicizie, particolarmente utili dopo un periodo contrassegnato da restrizioni o tensioni. Molti di voi potrebbero sentirsi pronti per una sorta di "rinascita", anche se ci vorrà un po' di tempo prima che tutto si concretizzi completamente. L'importante è vivere ogni giorno con serenità e tranquillità. Nel campo amoroso, la presenza positiva della Luna nel settore della Bilancia, vi permetterà di mantenere vivo il rapporto di coppia, soprattutto se siete già da un pezzo impegnati sentimentalmente. Avrete il sostegno celeste necessario per vivere momenti carichi di passione, attrazione reciproca e romanticismo. Per i single, la giornata promette soddisfazioni sotto diversi aspetti. Mostrerete premura nei confronti degli amici e supporterete le loro iniziative. Forse riuscirete persino a esprimere i vostri sentimenti a qualcuno che avete nel cuore.