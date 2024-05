L’Oroscopo è pronto a svelare le previsioni zodiacali di venerdì 17 maggio. In analisi i segni dello zodiaco inerente la seconda sestina. A spiccare il volo nel limbo della positività astrale saranno Bilancia e Pesci. Mentre a ricoprire le ultime file della classifica sono Capricorno e Acquario.

Previsioni astrologiche del 17 maggio, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★★. Le previsioni astrali preludono una magnifica giornata. Senz'altro, durante questo periodo, sarete soddisfatti in tutto. In amore aspettatevi belle notizie: in arrivo molto presto.

La prima metà della giornata sarà particolarmente positiva, con astri a favore: il lato caldo e passionale del carattere si esprimerà pienamente, soprattutto verso la persona che avete al vostro fianco. Se sarete fiduciosi, convinti delle vostre buone qualità, diventerete una fonte inesauribile di idee. Per i single: nel mondo dell'amore tutto si muoverà rapidamente; vi attendono incontri e conquiste, soprattutto se siete soli da tempo (vale la pena rifletterci!). Nel lavoro, i pianeti saranno favorevoli e questo vi porterà sicuramente a fare una buona impressione su qualcuno all'interno del vostro ambiente professionale.

Scorpione: ★★★★. Positiva abbastanza la giornata di venerdì, sebbene non eccezionale secondo l'attuale astrologia.

Le stelle faciliteranno diversi aspetti della vita, rendendovi a tratti attenti e in altri perspicaci. Tuttavia, sarà importante essere consapevoli che ci saranno momenti impegnativi da portare a buon fine. In ambito amoroso, è consigliato evitare di illudere il partner su determinate questioni, questo per non rischiare di far emergere discussioni infinite.

Per i single, potrebbe esserci una combinazione di stanchezza e nervosismo, rendendovi insofferenti e incapaci di comprendere appieno certe circostanze. Nel lavoro, di fronte a eventuali progetti impegnativi, potrebbe sorgere l'impulso di rinunciare. Tuttavia, resistere sarà importante, purché si acquisiscano le competenze necessarie per avere successo.

Sia che si lavori per conto terzi che in proprio, sarà fondamentale puntare sulla metodicità.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo punta verso una stabile routine generale. Dunque periodo stabile, soprattutto nella seconda metà. In generale, non ci sono grandi novità da segnalare. Se ci fossero questioni irrisolte con qualcuno, cercate il momento giusto per affrontarle e chiarire la situazione. In amore, gli astri saranno amichevoli e vi forniranno la forza e il coraggio necessari per affrontare la giornata con determinazione. Approfittate di questa energia positiva per trascorrere momenti speciali con il vostro partner e la vostra famiglia. Per i single, sarete affascinanti e simpatici, quindi, se vi piace qualcuno ma avete difficoltà a parlarci, cercate di creare occasioni per essere insieme e facilitare l'azione di Cupido.

Nel lavoro, dopo un periodo di stasi, ci sarà una ripresa. Potrete contare sul parziale favore delle stelle.

Oroscopo e stelle del 17 maggio, previsioni da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★. Si prevede un periodo piuttosto negativo per voi del segno. Anche se valutato con le tre stelle del sottotono, sarà importante mantenere la calma e pensare positivo. Potreste non essere soddisfatti degli eventi: inutile innervosirsi. In amore, potreste esservi adagiati su una routine poco stimolante, lasciando spazio alla pigrizia. È importante riprendere il controllo della vostra vita, ponendovi degli obiettivi e affrontando gli impegni. Talvolta, la serenità andrebbe costruita attivamente, anziché aspettare che le cose si risolvano da sole.

Per i single, potreste sentirvi un po' apatici e meno socievoli del solito. È consigliabile più flessibilità nel gestire i rapporti interpersonali. Accettate il punto di vista degli altri. Nel lavoro, sarà un giorno meditativo e impegnato. Vi sentirete annoiati: le stelle vi incoraggeranno a fare un bilancio della situazione. Valutate gli obiettivi raggiunti e quelli mancati.

Acquario: ★★. L'astrologia quotidiana pronostica una giornata poco convincente, in diversi ambiti della vita. Intanto, il periodo inizierà principalmente con qualche difficoltà per diversi di voi nativi: possibili tensioni o frecciatine senza uno scopo preciso, che non aiuteranno a risolvere eventuali problemi. È meglio essere chiari su cosa non va e puntare sul dialogo.

In amore, cercate di mantenere un profilo basso con il vostro partner, evitando aspettative eccessive o pretenziose. Riflettendo sul vostro atteggiamento, eviterete inutili polemiche e litigi. Per i single, l'amore arriverà inaspettatamente, ma alcuni potrebbero non sentirsi pronti per una nuova relazione. Se aveste dubbi, affrontateli con estrema sincerità. Nel lavoro, le stelle porteranno un po' di disordine nelle finanze: possibili spese impreviste. Siate cauti!

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno di venerdì 17 maggio anticipa l'avvento di una giornata straordinaria. Questo ultimo tratto della settimana si preannuncia carico di soddisfazioni. Nell'ambito amoroso, le stelle vi sorridono: per chi sta vivendo un periodo favorevole, la magia continuerà a oltranza.

Le coppie potranno godere di un supporto celeste tale da rendere i momenti vissuti insieme ricchi di passione. Ci saranno spicchi di giornata capaci di regalare sensazioni estremamente piacevoli. Per i single, si prospetta una giornata all'insegna della gioia e delle conquiste più emozionanti. Sarà favorita ogni iniziativa romantica: basterà creare un'atmosfera che agevoli un buon feeling con la persona che sapete e il gioco è fatto. Sul fronte lavorativo, uno speciale mix astrale prelude a un venerdì estremamente piacevole. Mettetevi all'opera e siate pronti a spingere sull'acceleratore.