L'oroscopo del fine settimana dell'8 e 9 giugno vede un Sagittario più ottimista in campo amoroso grazie alla Luna in trigono, nonostante troppe stelle contrarie, così come i Pesci proveranno a vivere la vita da un punto di vista più positivo. La Bilancia sarà più emotiva in amore, mentre l'Acquario non dovrà eccedere in campo sentimentale.

Previsioni oroscopo weekend 8 e 9 giugno 2024 segno per segno

Ariete: cielo sereno nei vostri confronti. Anche se la Luna sarà in quadratura durante la giornata di sabato, a partire da domenica riuscirete a godervi appieno la vostra relazione di coppia, soprattutto se siete nati nella prima decade.

In ambito lavorativo non mancherete ai vostri impegni, dimostrando di essere la persona più adeguata per i vostri progetti. Voto - 8️⃣

Toro: configurazione astrale nel complesso soddisfacente. In amore incontrerete spesso il consenso del partner, ma attenzione durante la giornata di sabato, quando la Luna sarà sfavorevole. Per quanto riguarda il lavoro vi darete da fare in questo periodo, ma prendendovi i vostri tempi. Voto - 7️⃣

Gemelli: non potrete chiedere di meglio in questo periodo grazie a un cielo così splendente nei vostri confronti. In amore sarà possibile fare breccia nel cuore della persona che amate, e godere così di un rapporto estremamente affiatato. Sul fronte professionale avrete la situazione sotto controllo, capaci di poter raggiungere obiettivi davvero importanti.

Voto - 9️⃣

Cancro: la Luna in congiunzione al vostro segno zodiacale durante la giornata di sabato, porterà un po’ di brio nella vostra relazione sentimentale. Avrete modo di sentirvi più vicini verso la persona che amate, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Nel lavoro seguirete il vostro istinto, senza però mai prendervi troppi rischi.

Voto - 8️⃣

Leone: la Luna è in congiunzione al vostro cielo nella giornata di domenica. Insieme a Venere in sestile, non mancheranno momenti davvero affiatati con la vostra anima gemella. Nel lavoro sarete piuttosto ragionevoli sui vostri progetti, pensando bene a quello che fate prima di agire. Voto - 8️⃣

Vergine: sfera sentimentale sottotono.

Il pianeta Venere non mollerà la presa nei vostri confronti. Di contro, la Luna vi darà un po’ di ossigeno durante la giornata di sabato, che potrebbe fare bene alla vostra relazione di coppia. Sul fronte professionale sarete mossi da buone intenzioni, ma a volte i risultati potrebbero non rispecchiare le vostre aspettative. Voto - 6️⃣

Bilancia: il fine settimana parte un po’ a rilento a causa della Luna in quadratura. Con così tante stelle favorevoli però, sarete in grado di riprendervi in fretta, e riuscire a godere di una relazione splendida e più emotiva già a partire da domenica. Sul fronte professionale vi apparirà chiaro come svolgere al meglio i vostri progetti, grazie alla posizione favorevole di Giove e Mercurio.

Voto - 8️⃣

Scorpione: configurazione astrale discreta. Sfruttate al meglio la giornata di sabato per mettere in risalto il vostro rapporto, considerato che la Luna si troverà in trigono dal segno amico del Cancro. Per quanto riguarda il lavoro porterete avanti i vostri progetti con impegno, ma non sarete così sicuri degli obiettivi che potrete raggiungere. Voto - 7️⃣

Sagittario: la Luna in trigono dal segno amico del Leone porterà un po’ di ottimismo nella vostra vita, dominata da un cielo nuvoloso. In amore cercherete di vivere il vostro rapporto in modo differente, nel tentativo di costruire un legame migliore. Sul fronte professionale attenzione a non correre troppi rischi. Anche se Marte porterà buone energie, con Mercurio in opposizione ci saranno alcuni ostacoli da affrontare.

Voto - 6️⃣

Capricorno: sfera sentimentale solamente discreta. La Luna in opposizione potrebbe portare un po’ di amaro nella vostra vita di coppia, che non se ne andrà via facilmente. Sul fronte professionale svolgerete le vostre mansioni con discrezione e impegno, anche se il vostro entusiasmo non sarà elevato. Voto - 7️⃣

Acquario: questo cielo sarà estremamente favorevole nei vostri confronti, tranne che per la Luna in opposizione dal segno del Leone. Con il partner ci sarà una buona intesa, ma attenzione a possibili incomprensioni. Nessun problema invece sul fronte professionale, dove dimostrerete di essere capaci di portare a termine qualunque mansione. Voto - 8️⃣

Pesci: cercherete di pensare positivo in questo periodo poco soddisfacente.

La Luna sarà favorevole durante la giornata di sabato. Sfruttate ogni momento di questa giornata per risollevare le sorti del vostro rapporto. In ambito professionale, lavorare sotto la guida di un collega più esperto potrebbe aiutarvi a gestire meglio le vostre mansioni. Voto - 6️⃣