L’Oroscopo è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 13 giugno. In analisi la sestina relativa al filotto compreso da Bilancia a Pesci, in questo frangente messi a confronto con la giornata di giovedì. In questa fase ad avere il supporto favorevole degli astri risultano essere Acquario e Pesci, alla pari con cinque stelle in classifica. Si profila un periodo sottotono, intanto, per coloro del Sagittario.

Una giornata favorevole per amore e lavoro attende anche i nativi della Bilancia, Scorpione e Capricorno.

Oroscopo giovedì 13 giugno, da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★. Le stelle prevedono un po' di stress, il che vi renderà difficile essere affettuosi e disponibili come il vostro partner desidera. Se siete all’inizio di una relazione, cercate di migliorare l’atmosfera generale. La vostra saggezza vi rende molto apprezzati da amici e conoscenti. C’è chi vi chiede consigli, chi cerca il vostro sostegno, e voi riuscite sempre, o quasi, a regalare un sorriso a tutti. Non riuscite a dire di no e spesso sacrificate il vostro tempo per aiutare gli altri. Intanto, il vostro segno è sotto una significativa benevolenza planetaria, che vi permetterà presto di risolvere una situazione importante - sapete di quale si tratta.

Consiglio del giorno: non lasciate che dubbi e indecisioni vi fermino, scegliete una strategia e agite.

Scorpione: ★★★★. Le previsioni astrali di giovedì segnalano una giornata in parte buona, ma con momenti influenzati da energie meno favorevoli. In amore, è importante mantenere un atteggiamento riflessivo e concentrato. Se giocate bene le vostre carte in questo periodo parzialmente positivo, otterrete risultati discreti e le vostre iniziative saranno apprezzate soprattutto dalla persona amata.

Potrebbero esserci alcune tensioni in famiglia da affrontare. Per i single, la solitudine non peserà più come prima, anche se molti di voi cercheranno con determinazione l’anima gemella. Con un po' di fortuna, potreste fare un incontro significativo con buoni sviluppi affettivi. Nel lavoro, sarete molto generosi con chi vi circonda, guadagnando la stima di tutti.

Sagittario: ★★★. L'oroscopo prevede una giornata sottotono. Le stelle non saranno molto favorevoli, ma non abbattetevi. Alcuni aspetti astrali dissonanti potrebbero causare confusione. Per quanto riguarda i sentimenti, non sarà una giornata entusiasmante: vi sentirete stanchi e senza energie, con poca voglia di affrontare le attività quotidiane. Anche il rapporto con il partner potrebbe non essere perfetto; cercate di mantenere la calma, evitate le discussioni. Se siete single, il cattivo umore potrebbe rovinare le vostre aspettative. Procedete con calma rispettando le regole per evitare problemi e delusioni. Sul lavoro, la Luna consiglia prudenza, soprattutto nelle questioni economiche. Prestate attenzione nel gestire il denaro.

Previsioni da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★. Si prevede una giornata serena. Dunque, periodo positivo anche in amore: potreste ricevere una piccola soddisfazione o trascorrere momenti di totale relax con il vostro partner. Godetevi pienamente anche le piccole cose affettive, perché rimarranno per sempre nel vostro cuore come ricordi preziosi. È il momento giusto per iniziare a pianificare una vacanza, quando le circostanze lo permetteranno. Le stelle vi aiuteranno a trovare le soluzioni più convenienti per vivere momenti indimenticabili. Per i single, sarà un giorno in cui il vostro fascino irresistibile attirerà l'attenzione di chiunque vi circondi: non sprecate questa occasione favorevole offerta dalle stelle.

Sul lavoro, cercate di non impegnare troppe energie, poiché rischiereste di fare molto sforzo per ottenere pochi risultati.

Acquario: ★★★★★. Siete vicini a raggiungere una meta tanto attesa. Finalmente, dopo tanto duro lavoro, riuscirete a raccogliere i frutti di ciò che avete seminato. In amore, vi sentirete in armonia con l'ambiente circostante. Questa giornata sarà caratterizzata da sicurezza e stabilità generale nelle relazioni amorose. Non trascurate le piccole gioie quotidiane, che sono le uniche a poter scaldare il cuore e a riempire l'animo di soddisfazione, anche nei momenti difficili. Il consiglio del giorno è di regalarvi serenità e di condividerla con le persone amate. Per i single, sarà una giornata molto coinvolgente, piena di avvenimenti interessanti, grazie agli effetti positivi.

Avrete fascino ed entusiasmo in abbondanza. Sul lavoro, puntate sulla collaborazione. Avrete a vostro favore una notevole energia e un formidabile intuito.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno, di giovedì 13 giugno, predice uno splendido periodo, eccezionale sia in amore che al lavoro. La vita amorosa sarà come una favola, grazie alle ottime influenze astrologiche sul vostro segno. Sarà meraviglioso trascorrere del tempo con il partner, magari facendo qualcosa che accenda la passione tra di voi. Siate dolci e teneri con chi amate, poiché solo loro possono farvi sentire apprezzati per ciò che siete. Per i single, la Luna vi renderà particolarmente sensibili, attenti a ciò che accade intorno a voi.

Potreste avere intuizioni brillanti che interesseranno sia voi che le persone vicine. Sul lavoro, alcuni astri vi saranno favorevoli, rendendo i pronostici della giornata davvero positivi. Vi muoverete con sicurezza risolvendo un problema ad un collega.