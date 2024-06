Le previsioni dell'oroscopo di giovedì 13 giugno annunciano che sarà una giornata positiva per Acquario, Pesci e Scorpione, segni che occuperanno il podio della classifica. Mentre Capricorno, Leone e Sagittario saranno in coda e vivranno una giornata un po' sottotono.

Previsioni astrali di giovedì 13 giugno con posizioni: Pesci in vetta alla classifica giornaliera

1° Pesci: sarà un giorno migliore rispetto a quelli precedenti, ricco di opportunità. Vi sentirete guidati dalla fortuna e dal buon senso. Le giovani coppie si preparano per il matrimonio o per diventare genitori, rendendo quest'anno indimenticabile.

Dei colpi di fulmine sono in arrivo per chi è single e pronto ad aprire il proprio cuore.

2° Scorpione: il vostro giovedì sarà pieno di energia e buon umore, qualcosa che non provavate da tempo. Avrete molte cose da fare, ma questo non vi disturberà poiché sarete pieni di vitalità. L'amore brillerà come un diamante, e nuovi progetti prenderanno forma. Se qualcuno in ufficio è interessato a voi, non alimentate false speranze se il vostro cuore è già impegnato. Risparmiate per un progetto importante.

3° Acquario: per ricevere bisogna dare, ma senza annullarsi per gli altri. Questo 2024 vi ha reso più forti e ve ne accorgerete presto. Non esistono scorciatoie per il successo, solo il duro lavoro.

Colmate eventuali lacune con studio e ricerca. In queste 24 ore vi sentirete in pace e carichi di energia. L'amore sarà al settimo cielo e farete grandi passi avanti. I single dovranno aspettare l'estate per nuove connessioni amorose.

4° Bilancia: c'è del lavoro arretrato da completare. Avrete pratiche da concludere o ordini da evadere, ma dovrete anche fare attenzione alle spese.

Sarà una giornata positiva e, a fine serata, i conti quadreranno e la passione di coppia sarà intensa. Per i single, sono possibili nuove conoscenze.

5° Vergine: dopo un periodo altalenante, a partire da questa giornata ritroverete la serenità mentale. Tutto sembra tornato ai fasti di un tempo, ma avete difficoltà a lasciarvi andare.

Recenti problemi vi hanno preoccupato, ma ora si intravede una ripresa. Concludete lavori e commissioni entro la serata per essere liberi nel weekend.

6° Cancro: sarà una giornata interessante. Solitamente analizzate ogni cosa con delle liste di pro e contro. La giornata sarà favorevole per la carriera, la cura della pelle e l'amore. Rafforzate il legame con il partner e non lasciate che l'interesse svanisca. Lottate per ciò che vi sta a cuore. Quando fate la spesa, comprate solo l'essenziale perché l'economia non è delle migliori.

7° Toro: più successo si ha, più si è esposti a critiche ma anche a elogi. Decidete dove volete stare e trovate il posto giusto per voi. Avere un percorso chiaro aiuta a raggiungere la meta senza perdersi.

Avete in mano un affare o un investimento, concludetelo entro l'autunno per evitare imprevisti. Concentratevi su voi stessi, specialmente se siete single. Non usate nuovi amori per dimenticare i vecchi. In coppia, siete sulla buona strada.

8° Gemelli: tutti commettono errori, smettete di rimproverarvi e rimuginare. Gli eventi passati non vi definiscono. Vi sentite insicuri e fisicamente stanchi, forse a causa di mal di testa o mal di schiena provocati dallo stress. Alleviate la tensione con la meditazione o passeggiate. Qualcosa sta cambiando, siate pazienti.

9° Ariete: evitare critiche taglienti sarà essenziale per non pentirvene. Siete più irritabili del solito a causa di una vecchia delusione amorosa che vi blocca nelle relazioni.

Non generalizzate e cercate di lasciarvi andare. La giornata porterà sviluppi lavorativi e novità economiche importanti. Se state considerando un trasferimento in una casa più grande, valutate attentamente ogni aspetto.

10° Sagittario: potreste non sentirvi al meglio, forse a causa del tempo variabile. Questo periodo è complesso e vi sta consumando, ma sta a voi risollevarvi. Avete fatto molte rinunce, ora è il momento di rinnovarvi. Provate a cambiare look o a riorganizzare l'arredamento per rompere la monotonia. Pianificate qualcosa di piacevole per il fine settimana per rilassarvi e recuperare energia.

11° Capricorno: non sovraccaricatevi di lavoro, potreste affaticarvi troppo. La giornata potrebbe presentare delle difficoltà, con problemi irrisolti da affrontare.

Evitate i conflitti sia a casa che sul lavoro e mantenete un atteggiamento professionale per evitare situazioni spiacevoli. In serata, evitate di usare il computer, specialmente se soffrite di insonnia.

12° Leone: le azioni hanno più peso delle parole e ora lo noterete. Avete superato molte sfide e siete sempre riusciti a rialzarvi. Se avete delle questioni in sospeso o affari da concludere, non posticipate. Fate attenzione alle conversazioni in ufficio, poiché una parola sbagliata potrebbe mettervi in cattiva luce. In amore, potreste sentirvi trascurati dal partner o lamentarvi per la mancanza di aiuto nelle faccende domestiche.

Aforisma del giorno

Dopo aver scoperto la classifica ecco l'aforisma per tutti i segni zodiacali.

"Se ti aspetti che un asino corra come un cavallo, il problema non è dell'asino, è tuo". (Chiarasandra Trevisan).