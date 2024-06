L’Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali di sabato 22 giugno. In analisi in questa sede vi è la sestina relativa al filotto compreso da Bilancia a Pesci, messi a confronto con il primo giorno di weekend. In evidenza in questo frangente è l'ingresso della Luna in Capricorno, portatrice di fortuna in ambito sentimentale, nonché il primo posto in classifica. Ottimo periodo anche per l'Acquario, favorito anch'esso in amore come pure nel lavoro.

Previsioni astrologiche del 22 giugno, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★.

Le previsioni astrali scommettono che sarà un giorno sottotono per molti di voi. La pessima posizione della Luna, sotto scacco dall'opposizione solare, complicherà i buoni propositi. In amore, anziché lamentarvi per i troppi impegni, riorganizzate la vostra agenda: cercate di trovare momenti di relax e serenità con chi vi piace. Single, il vostro stato fisico e mentale attuale spesso vi confonde le idee: non sapete cosa desiderare o cosa accade intorno a voi. Potrebbero sorgere discussioni nell'ambiente frequentato, attenzione! Nel lavoro, tatto e disinvoltura vi saranno utili per stabilire nuovi rapporti. La diplomazia aprirà la strada verso un inaspettato guadagno.

Scorpione: ★★★★. In arrivo una giornata ordinaria, rientrante nella solita routine.

Sebbene gli impegni consueti possano risultare faticosi, ci saranno occasioni pronte a trasformarsi in esperienze stimolanti. In amore, l'inizio della giornata non sarà entusiasmante, ma successivamente noterete delle novità interessanti da condividere con il partner. Verso la fine della serata, il clima tenderà finalmente alla positività con probabili "fuochi d'artificio" tra le lenzuola.

Single, non date sempre la colpa alla sfortuna: se non riuscite a trovare la persona giusta, potrebbe dipendere da voi. Rifletteteci. Nel lavoro, sarete soddisfatti di aver portato a termine con successo una mansione spigolosa. In aumento autostima e voglia di fare.

Sagittario: ★★★★. Si prevede un inizio weekend piuttosto dinamico.

In amore, vivrete momenti di grande entusiasmo, grazie a una rinnovata complicità con il partner. I sentimenti saranno intensi e la passione si farà sentire, anche se dovrete fare attenzione a un possibile aumento della gelosia. Per i single, il cielo sarà favorevole, aiutandovi a mantenere una mente lucida, buona per valutare l'attuale situazione sentimentale o per fare scelte consapevoli. Evitate però di lasciarvi andare a impulsi che potrebbero risultare inappropriati. Sul fronte lavorativo, riuscirete a sfruttare al meglio le opportunità che vi si presenteranno, raccogliendo i frutti di impegni recenti. Piccole distrazioni potrebbero compromettere i risultati raggiunti.

Oroscopo e stelle del 22 giugno, previsioni da Capricorno a Pesci

Capricorno: 'top del giorno'. La Luna entrerà nel vostro segno questo sabato, regalando ottime chance soprattutto in amore. La situazione sentimentale infatti migliorerà nettamente, permettendovi di concentrarsi su desideri trascurati. La giornata sarà vivace e positiva, con miglioramenti evidenti. Le preoccupazioni familiari si dissiperanno, lasciandovi vivere serenamente con la persona amata. Single, vi attende un giorno pieno di allegria e conquiste eccitanti. Nuove opportunità vi verranno incontro facilmente. Nel lavoro, avrete molte occasioni di successo. Sfruttate l'ambizione e puntate in alto. Sarà facile portare a termine un progetto importante, risolvendo molti problemi lungo il percorso.

Acquario: ★★★★★. In programma una giornata senz'altro "esplosiva". I rapporti sentimentali saranno al top e in amore godrete una grande tranquillità soprattutto in coppia. Potrebbe essere il momento ideale per provare qualcosa di nuovo. Nel caso aveste notato un calo nell'attrazione, il vostro fascino riemergerà con forza. Evitate giochi psicologici con il partner, potrebbero rivelarsi dannosi. Single, sarà il giorno perfetto per fare nuove conquiste: il vostro fascino non passerà inosservato. Scegliete persone magnetiche che possano davvero conquistarvi. Nel lavoro, partirete con grande energia e determinazione. Pronti a realizzare qualcosa di concreto, magari anche remunerativo?

Pesci: ★★★★.

L'oroscopo di sabato 22 giugno, prevede buone chance di riuscire a chiarire eventuali situazioni in bilico. In alcuni casi migliorerete anche ciò che non va nel rapporto di coppia. Se siete innamorati, vivrete una vita sentimentale gratificante, sostenuti da una famiglia amorevole e da amici con la "A" maiuscola. Molti single godranno di una giornata fantastica: aprite il cuore e accoglierete l'amore con passione. Riceverete affetto da persone inaspettate, dandovi energia per superare ogni sfida. Sul lavoro, sarete così concentrati che il tempo volerà. Presto avrete numerose opportunità per concludere affari vantaggiosi.