L'oroscopo della settimana dal 28 aprile al 4 maggio 2025 è pronto a valutare i prossimi sette giorni. Sotto la lente astrologica sono le giornate della fine del mese di aprile e d'inizio di maggio, analizzate e messe a confronto con tutte e dodici le costellazioni zodiacali. Il simbolo astrale più fortunato di tutti è il Leone, a questo giro considerato a massima positività e pertanto inserito al primo posto nella classifica settimanale. A poca distanza dal segno di Fuoco, Gemelli e Ariete, rispettivamente al secondo e terzo posto nella graduatoria.

Invece per la Vergine, nel frangente occupante l'ultima posizione della graduatoria, potrebbe trovare intoppi e situazioni non messe in conto.

Previsioni zodiacali della settimana fino al 4 maggio e posizioni: molto bene anche il Cancro

12° posto - Vergine. Periodo forse interessato da intoppi e imprevisti divario genere. Insomma una settimana impegnativa, con il rischio si essere messi alla prova in diverse situazioni. A livello lavorativo, potrebbero sorgere difficoltà legate a incomprensioni o ritardi nei progetti. Siate pronti a reagire con pazienza e pragmatismo, ma non perdete di vista ciò che desiderate davvero. Le dinamiche familiari o personali potrebbero portare a qualche malinteso, dove il dialogo sarà fondamentale per evitare fraintendimenti.

Evitate di esaurirvi nel tentativo di risolvere tutto da soli. Ogni piccolo passo verso la serenità, anche se imperfetto, avrà un valore enorme.

11° posto - Scorpione. La settimana per voi non sarà priva di tensioni, specialmente nelle relazioni interpersonali. Le discussioni potrebbero essere più frequenti del previsto, e vi sentirete forse incompresi o sopraffatti. Sul lavoro, un progetto che sembrava ben avviato potrebbe subire degli imprevisti, minando la vostra sicurezza. Questo periodo richiederà una certa introspezione per capire dove sta andando la vostra energia e come allinearla con i vostri reali desideri. La chiave per affrontare la settimana con maggiore serenità risiede nella consapevolezza e nel coraggio di fermarsi e rivedere le proprie priorità.

10° posto - Pesci. Le acque dei prossimi sette giorni potrebbero sembrare turbolente, portandovi a sentirvi insicuri, specie riguardo a decisioni importanti. Le opportunità sembrano sfuggirvi, e questo potrebbe portarvi a una sensazione di impotenza. Tuttavia, è proprio in questi momenti che la vostra capacità di adattamento sarà messa alla prova. La creatività e l'intuizione vi guideranno verso soluzioni che, sebbene non immediatamente evidenti, potrebbero rivelarsi fondamentali a lungo termine. In amore, una leggera distanza potrebbe farsi sentire, ma non abbiate paura di aprire il cuore con sincerità.

9° posto - Toro. La settimana vi invita a riflettere sul valore delle vostre scelte, con una leggera tensione che coinvolge le finanze e la gestione delle risorse.

Un imprevisto economico potrebbe farvi riflettere su come investire le vostre energie, sia nel lavoro che nelle relazioni. La stabilità che cercate potrebbe essere messa a dura prova, ma è proprio nella gestione di questi momenti di incertezza che troverete la vera forza. Tenete saldi i vostri principi e non lasciatevi distrarre da piccoli ostacoli. La consapevolezza di poter contare su un sistema solido di valori sarà la vostra bussola.

8° posto - Acquario. Periodo di riflessioni e rinnovamenti, dove la voglia di cambiare potrebbe essere forte. Tuttavia, il cambiamento potrebbe non essere immediato e la strada verso nuove opportunità non si presenterà senza ostacoli. Sul lavoro, la routine potrebbe sembrare noiosa, ma è in questi frangenti che emergono le soluzioni più brillanti, quelle che vi permetteranno di progettare con più lucidità.

In amore, una leggera distanza potrebbe farsi sentire, ma non temete: un piccolo gesto di affetto sarà sufficiente per ravvivare la fiamma e riportare la serenità.

7° posto - Sagittario. Una settimana caratterizzata da un'energia vivace, ma che potrebbe essere distratta. Le vostre idee sono grandi, ma vi mancherà un po' di concentrazione per dare loro la forma che meriterebbero. Il lavoro potrebbe richiedere una maggiore attenzione ai dettagli, mentre nelle relazioni personali, potrebbero emergere incomprensioni legate a mancanza di ascolto. Questo è un momento di introspezione, che vi inviterà a rivedere le vostre priorità e ad allineare le vostre azioni con i vostri desideri più profondi. L’ottimismo sarà la chiave, ma non dimenticate di fermarvi a riflettere quando necessario.

6° posto - Bilancia. Sia la fine di aprile che l'inizio di maggio, secondo le previsioni dell'oroscopo, si preannunciano interessanti, anche se con alcuni alti e bassi nei settori più pratici della vita. Sul lavoro, le sfide quotidiane potrebbero sembrare più pesanti del solito, ma la vostra capacità di mediazione e diplomazia vi aiuterà a mantenere l’armonia, anche in situazioni difficili. Non è il momento migliore per prendere decisioni affrettate, specialmente riguardo a questioni economiche. In amore, una riflessione profonda sulle relazioni vi guiderà verso scelte più consapevoli, ma evitate di idealizzare troppo le situazioni.

5° posto - Capricorno. Le stelle della prossima settimana vi invitano a mantenere il controllo sulle vostre emozioni e a non cedere alla frustrazione.

Se sul lavoro vi troverete a fronteggiare ostacoli, la perseveranza e la disciplina che vi contraddistinguono vi daranno la forza di superarli senza perdere di vista gli obiettivi. In ambito personale, alcune dinamiche familiari potrebbero portare a discussioni, ma non lasciatevi sopraffare. Affrontate ogni situazione con il pragmatismo che vi è proprio, senza lasciarvi abbattere dai piccoli imprevisti.

4° posto - Cancro. Una settimana di riflessioni e nuovi inizi. La vita quotidiana vi chiamerà a prendere decisioni più importanti, soprattutto riguardo a relazioni e progetti a lungo termine. Le dinamiche emotive potrebbero diventare più intense, ma la vostra sensibilità vi permetterà di fare scelte che vanno oltre l’immediato, mirando alla serenità futura.

La comunicazione, sia sul lavoro che in famiglia, sarà fondamentale per dissipare eventuali incomprensioni e ritrovare l’equilibrio.

3° posto - Ariete. Il periodo settimanale si aprirà con un’energia vivace, che spingerà a muoversi con determinazione verso i propri obiettivi. Le opportunità professionali sembrano in crescita, ma richiederanno un certo impegno per essere colte al volo. La fiducia in voi stessi sarà la chiave per affrontare eventuali difficoltà, sia nelle relazioni che in ambito lavorativo. Non abbiate paura di mettervi in gioco, anche se le circostanze potrebbero non essere perfette. L’energia che emana da voi attirerà anche nuovi alleati, che vi daranno una mano nei momenti decisivi.

2° posto - Gemelli. Un momento di grande positività sta per interessare molti nati nel vostro segno, con il cielo che favorisce soprattutto la sfera professionale. I progetti a lungo termine sembrano prosperare, e le decisioni prese ora porteranno risultati soddisfacenti in futuro. Sul piano personale, la settimana è caratterizzata da una buona comunicazione, che vi aiuterà a rafforzare le relazioni più importanti. La voglia di crescere insieme agli altri vi spingerà verso nuovi orizzonti, sia nel lavoro che nell’amore. Non temete di fare il primo passo: il supporto degli altri sarà la chiave per il vostro successo.

1° posto - Leone. L'oroscopo della settimana dal 28 aprile al 4 maggio prevede un periodo carico di potenzialità.

Le opportunità sono numerose e vi inviteranno a esplorare nuovi orizzonti, sia in ambito professionale che personale. La vostra forza interiore sarà una risorsa incredibile, soprattutto quando si tratterà di affrontare eventuali sfide. La fiducia che avrete in voi stessi si rifletterà nelle vostre azioni, attirando positività e consensi. In amore, la passione sarà alle stelle, e le nuove connessioni potrebbero rivelarsi promettenti, portando un'energia nuova nelle vostre relazioni.