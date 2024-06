L'oroscopo è pronto soppesare la fortuna alle due giornate di fine settimana, ossia a sabato 29 e a domenica 30 giugno. Sotto la lente astrale ci sono tutti i segni dello zodiaco, valutati in merito al grado di buona sorte assegnata a ognuno di essi dall'Astrologia del periodo. A godere di massima fortuna sarà il seguente trio zodiacale: Ariete (al 1° posto), Leone (2° posto) e Toro (3° posto).

Previsioni zodiacali della fortuna ultimo week-end di giugno e classifica: molto bene anche lo Scorpione

12° posto - Bilancia. Fine settimana scarno in quanto a fortuna, "difficile" da portare a buon fine.

Soprattutto sabato si presenterà come una giornata complessa per molti di voi. Nonostante la vostra intelligenza e abilità organizzativa, affrontare le situazioni si rivelerà difficile. Le vostre capacità di influenzare gli altri non saranno efficaci, come al solito. I sentimenti non godranno di grande protezione e le nuove relazioni incontreranno ostacoli. In coppia, potreste avvertire tensioni crescenti, segnali di cambiamenti nei sentimenti che non avrete il coraggio di riconoscere. Single, vi sentirete agitati a causa di influenze astrali pesanti, rendendo questo periodo inadatto a decisioni importanti. Il pomeriggio di domenica sarà caratterizzato da nervosismo, rendendo difficile concentrarsi sulle solite attività.

11° posto - Cancro. Il week-end vedrà la buona sorte passare lontano dal segno. Gli astri vi metteranno alla prova con influenze poco favorevoli e una Venere particolarmente agitata. Sarà necessario avere idee chiare e affrontare le incombenze quotidiane con una mente libera da pregiudizi. In amore, potrete affrontare tensioni e incomprensioni anche nei rapporti più stabili.

Dovrete sforzarvi di comprendere le esigenze dei vostri familiari e offrire supporto quando richiesto: ricordiamo che la famiglia è il luogo dove trovare aiuto e comprensione. Single, potreste sentirvi giù di morale e tornare a essere dubbiosi. Evitate di lasciarvi sopraffare dalle ansie e ignorate i pettegolezzi. La situazione generale potrebbe sembrare difficile, ma non insormontabile.

Per raggiungere gli obiettivi, agire con riflessione.

10° posto - Pesci. In evidenza un sabato e una domenica per nulla positivi, pertanto anche scarseggianti sul lato fortuna & C. La presenza di fluttuazioni poco positive creerà qualche difficoltà. In amore, coloro che sono in una relazione stabile da anni riusciranno a limitare i danni, ma per gli altri potrebbe esserci qualche diverbio causato da un malinteso. Non è il momento giusto per apportare cambiamenti nella vita di coppia, quindi sarà meglio aspettare. Per i single, la posizione di Urano potrebbe influire negativamente sull'umore, rendendo difficile la comunicazione con gli altri. Prendetevi del tempo per rilassarvi e fare attività all'aria aperta per ricaricare le energie.

A metà week-end si presenterà una fase complicata. Astri in posizione sfavorevole potrebbero causare qualche intoppo.

9° posto - Acquario. Week-end all'insegna della poca vivibilità, con la dea bendata impegnata su altri comparti zodiacali. Inoltre, il periodo potrebbe essere influenzato da pianeti non molto favorevoli, quindi un fine settimana da vivere con occhi e orecchie aperti. Un po' opaco anche l'amore: sarà importante non dare per scontato l'affetto del partner. Dimostrate attaccamento e presenza a chi amate, altrimenti la dolce metà potrebbe allontanarsi col cuore. Per i single, l'Oroscopo prevede qualche piccola preoccupazione a causa di Marte e Mercurio dissonanti. Ricordate di considerare le sfumature della vita e di riflettere prima di giudicare.

Nel corso del periodo qualcuno potrebbe lamentarsi del vostro atteggiamento, criticandovi per la troppa permalosità. Se ritenete di esagerare, cercate di calmarvi; se invece pensate di avere ragione, affermatevi con determinazione.

8° posto - Gemelli. Il periodo di chiusura del mese di giugno mostra le ultime due giornate del mese con la buona sorte quasi del tutto assente. Le situazioni ordinarie saranno da gestire con attenzione. Dovrete seguire il corso naturale degli eventi e solo allora otterrete i risultati desiderati. Se farete proposte, riceverete buoni riscontri. In amore, mettete da parte i vecchi rancori: potreste riuscire a recuperare un rapporto che lo merita. In coppia, vi sentirete più comprensivi e dolci, cogliendo meglio i bisogni di chi vi sta accanto.

Questo sarà un momento propizio per avviare un progetto sentimentale che avete in mente. Single, qualcuno potrebbe tentare di screditarvi: affidatevi ai consigli di un amico e risolverete. Sarete particolarmente affabili con i famigliari, suscitando simpatia e interesse. Riuscirete a uscire indenni da una situazione difficile che potrebbe coinvolgere anche i vostri parenti.

7° posto - Capricorno. In leggero avvicinamento la fortuna, specialmente in questi due giorni di fine settimana. In amore, malgrado qualche ostacolo, il sostegno degli astri sarà un balsamo per le ansie del cuore: otterrete rassicurazioni da chi vi è vicino. Il vostro intuito si combinerà con la logica, trovando soluzioni straordinarie per i piccoli problemi da risolvere con il partner.

Per i single, Venere addolcirà il vostro carattere riservato, rendendovi solari ed espansivi. Questo attirerà persone affini, facendo avvicinare amicizia e amore fino a confondersi. L'attrazione sarà forte, spingendovi verso l'altro, magari in una notte o due di passione: l'attrazione fisica sarà irresistibile. In alcuni casi, un'amicizia si trasformerà in amore duraturo: ben venga! Anche se siete abituati a cogliere la mela senza impegno, potreste scoprire che è così buona da volerla tutta.

6° posto - Sagittario. Le previsioni dell'oroscopo prevede un parziale ritorno della buona sorte, anche se non in tutte le situazioni. sarà fondamentale mantenere un atteggiamento discreto e riservato, evitando così di essere trascinati in conflitti interpersonali.

In ambito amoroso, la Luna in Ariete sabato porterà una dose di tenerezza necessaria per intenerire il partner. Sarà il momento ideale per una discussione approfondita con la persona amata, risolvendo tutto con dolcezza e passione. Per i single, arriveranno risposte alle domande rimaste in sospeso, permettendovi di affrontare con entusiasmo nuove decisioni sentimentali. In generale, riuscirete a progredire in caso di situazioni instabili, con le vostre sole forze, senza necessità di aiuti esterni. Questo vi riempirà di soddisfazione e gioia.

5° posto - Vergine. Si prospetta per molti del segno una sostanziale crescita di momenti fortunati. Si consiglia comunque di agire con la testa, mai di getto.

Non sarà il periodo migliore di sempre, ma potrete considerare che c'è chi sta affrontando sfide maggiori in questo week-end. In amore, le cose potrebbero non andare come desiderato, ma avrete comunque la possibilità di godere della compagnia di chi vi vuole bene. Non è il momento adatto per fare grandi cambiamenti, anche se ne sentite il bisogno. Godetevi il fine settimana con serenità e leggerezza. Single, un'atmosfera vivace favorirà gli scambi affettivi e quel gioco di seduzione che tanto apprezzato. Sarà una buon momento per viaggiare, divertirsi con gli amici o incontrare qualcuno di interessante. Lasciate alle spalle i problemi e affrontate la vita con decisione.

4° posto - Scorpione.

La settimana conclusiva del mese di giugno presenta due giornate di week-end sicuramente buone, sostenute da interessanti picchi fortunati. Per le coppie, sarà un periodo di grande soddisfazione, con la possibilità di immergersi completamente nelle vicende amorose senza alcuna turbolenza. Le fondamenta del vostro rapporto sono solide e vi sentirete più uniti che mai. I single, invece, si troveranno a vivere un periodo pieno di eventi, sensualità e audacia, anche se potrebbe mancare una piena armonia con chi si desidera al proprio fianco. Comunque, riuscirete a liberarvi delle solite preoccupazioni e a godervi buona parte di questo fine settimana. Qualunque sia il vostro desiderio, avrete l'opportunità di ampliare il raggio d'azione e di migliorare il risultato.

3° posto - Toro. Vi attendono diversi momenti super-fortunati, da cogliere al volo e senza pensarci. In amore, non siate sordi al richiamo della bella stagione, che v'invita a concedervi qualche pausa di relax, magari in compagnia della vostra famiglia. Potrete finalmente mettere in secondo piano i vostri affari per dedicarvi a svaghi e divertimenti, perché tanta sarà la voglia d'evasione. In altri casi, concedetevi pure una bella serata, sabato o domenica, a tu per tu con il partner, ma fate in modo che sia lui/lei a prendere l'iniziativa. Single, le vostre scelte stanno dando i loro frutti, alcuni dei quali potreste cominciare a raccoglierli già questo fine settimana: dite grazie al buonissimo aspetto della Luna, nel vostro segno.

L'astro notturno infatti, vi regalerà una forma strepitosa e soprattutto uno stato d'animo sereno ed entusiasta al tempo stesso.

2° posto - Leone. Week-end all'insegna della buona sorte, per gran parte delle situazioni. In amore, grazie alla Luna, sarete quasi un tutt'uno con il partner: vi stimola tale prospettiva? Lo sappiamo che siete diversi, eppure splendidamente compatibili. In questo periodo avete molto in comune, come per esempio il gusto per gli acquisti e la smania di viaggiare e di conoscere il mondo. Quindi iniziate a programmare qualcosa per le prossime feste legate al Ferragosto, vedrete che sarà molto romantico per entrambi. Single, non avrete alcun motivo di essere dubbiosi su quelle cose/situazioni che solo voi sapete. Le dichiarazioni di rispetto e la fedeltà che vi dimostreranno le persone intorno a voi saranno del tutto autentiche. Senz'altro il periodo risulterà molto gratificante per i rapporti affettivi: qualcosa di piacevole sta per accadere.

1° posto - Ariete. La dea della fortuna per questo fine settimana ha già deciso dove stabilirsi: ovvio, nel vostro segno! Il vostro umore sarà in netta ripresa, grazie ad un periodo molto positivo, in tutti gli ambiti. Magnifici astri garantiranno momenti clou da ricordare a lungo: successo e ammirazione in ogni contesto. In amore, se state vivendo una storia romantica, vi renderete conto dell'importanza di investire emotivamente per renderla ancora più soddisfacente. Per i single sarà un brillante week-end, specialmente per chi si trova già in vacanza, magari seduto al tavolino di un bar all'aperto o in una località estiva. Approfittando del vostro fascino, vi godrete l'atmosfera in compagnia delle persone giuste, attirando l'attenzione di molti spasimanti.