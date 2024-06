L'oroscopo della settimana da lunedì 1° a domenica 7 luglio rivela che le stelle benediranno la vita amorosa dei nati in Leone e renderanno turbolenta quella dello Scorpione, mentre l'Ariete sarà sulla sufficienza. Per i single dell’Acquario ci saranno incontri romantici, invece, per quelli della Bilancia sono possibili sorprese inaspettate. Dal punto di vista finanziario, le stelle invitano il Sagittario a non sfidare la sorte. A seguire approfondiamo l’astrologia dedicata alla settimana con le previsioni astrali sull’amore e soldi e con le pagelle.

La situazione sentimentale ed economica secondo l'oroscopo dal 1° al 7 luglio: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Questo aspetto di Nettuno potrebbe avere conseguenze decisive per quanto riguarda gli affari di cuore. Chi ha una relazione sentimentale in piena crisi potrebbe pensare seriamente a una rottura definitiva. Se siete felicemente sposati, Nettuno si accontenterà di regalarvi qualche momento di tensione e di disaccordo senza gravi conseguenze. Se siete single, attenzione: la Luna rischia di rendervi troppo esigenti in materia di amore. Piuttosto che nuotare nell’utopia, scegliete sogni più accessibili. Dal punto di vista finanziario, le cose andranno bene per chi ha fatto le scelte giuste.

Se invece avete accumulato troppi debiti negli ultimi tempi, sarete costretti a mettere in ordine i vostri conti. Se avete speso senza tenere conto del vostro reddito, cercate di negoziare con la vostra banca una rimodulazione delle rate del prestito. Voto: 6

Toro – Questa settimana rafforzerà il vostro rapporto coniugale. In ogni caso, la vostra vita di coppia fiorirà sotto la felice influenza di Venere.

Nessuno riuscirà a resistere al vostro fascino. Se il vostro cuore è ancora libero dai legami sentimentali, grazie alla buona influenza di Urano, il vostro potere di seduzione sarà molto efficace e sarete determinati a usarlo per fare più conquiste possibili. Avrete un successo strepitoso e sfrutterete appieno la vostra libertà.

Dovrete gestire il vostro patrimonio personale con molta attenzione, poiché non avrete tutta la lucidità mentale necessaria. Non cambiate il vostro modo di investire se non su consiglio di esperti. Il settore immobiliare non vi sarà favorevole questo periodo. Voto: 7

Gemelli – Con Saturno fuori dai giochi, sarete finalmente liberi. Sarete felici di tornare insieme alla vostra dolce metà e vorrete occuparvi della vostra casa, della vostra famiglia, insomma di tutto ciò che costituisce le semplici gioie della vita. Se siete single, sotto l’effetto della Luna potreste improvvisamente lasciarvi trasportare dall’amore, senza preoccuparvi di scoprire se la persona interessata è quella giusta per voi.

Sarà il tempo a rivelarlo. In campo finanziario, questo clima astrologico vi permetterà di mantenere il vostro bilancio in equilibrio. Attenzione, però, perché il sostegno astrologico durerà poco. Avrete una chiara tendenza a vivere ben oltre le vostre possibilità economiche. Non pensate di essere sempre in grado di cavarvela. Voto: 8

Cancro – Per alcune coppie, sarà una settimana all’insegna della tensione e dell’astio. Dovrete cercare di porre subito rimedio alla situazione, magari dialogando in maniera franca e serena con l’altra persona. Grazie alla comprensione e alla tolleranza riuscirete a risolvere la situazione nata per via di un malinteso. Se siete single, all’inizio della settimana avrete probabilmente la sensazione che l’amore vi stia evitando.

Ma un incontro del weekend cambierà tutto. Saturno vi proteggerà da eventuali problemi finanziari. Potrebbe persino rendervi fortunati nei giochi d’azzardo, a patto che non impegniate grandi somme. Non mancheranno entrate di denaro inaspettate. Voto: 7

Previsioni degli astri sull'amore e soldi: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Le coppie saranno benedette dalle stelle: gli uomini del segno desidereranno essere coccolati e non penseranno al tradimento, mentre le donne del segno vorranno solo compiacere il partner. Se siete single, Mercurio sarà in aspetto armonico e prometterà avventure sentimentali vivaci e piacevoli. Ma sarete disposti a cedere solo se incontrerete un vero semidio o una creatura da sogno.

Per quanto riguarda i soldi, sarà nel vostro interesse frenare le vostre stravaganze se non vorrete andare oltre il limite. Il vostro leggendario realismo e il vostro buon senso verranno a mancare. Potreste lasciarvi coinvolgere in avventure rischiose e perdere ingenti somme di denaro a causa di investimenti sbagliati. Voto: 7

Vergine – Sottoposti a influssi radicalmente opposti, sarete di umore ballerino e il vostro partner d’amore non saprà che pesci pigliare. A volte non pensate ad altro che a rafforzare la vostra relazione amorosa e sarete disposti a fare qualsiasi cosa per far sì che nella vostra casa regni benessere e armonia. Per molti cuori solitari, la prima settimana di luglio rappresenterà una pietra miliare nella loro vita.

Gli sconvolgimenti emotivi, per quanto profondi, porteranno a qualcosa di concreto, reale e duraturo. Gestirete la vostra situazione finanziaria con grande abilità. Pur evitando rischi avventati, prenderete iniziative coraggiose. Allo stesso tempo, farete buoni investimenti. Voto: 6,5

Bilancia – Questa volta non sopporterete vincoli e abitudini. Per voi l’amore deve essere più che mai sinonimo di magia e meraviglia. Purtroppo, vi sarà difficile sfuggire alla routine della vita di coppia. Pianificate una piccola fuga romantica, o una cena a lume di candela: otterrete risultati soddisfacenti. Se siete single, questa settimana vi farà trovare delle sorprese inaspettate. Giove proteggerà la vostra vita sentimentale e vi sarà sicuramente favorevole.

In questo periodo dovrete prendere in considerazione spese immobiliari importanti o impreviste. Ma Giove non sarà favorevole a un acquisto o a una transazione. Tuttavia, la sua azione potrebbe essere ostacolata da Mercurio, che potrebbe avanzare una proposta interessante in questo campo. Tutto sommato, sarete in grado di agire, ma fatelo con grande cautela. Voto: 7,5

Scorpione – Settimana turbolenta per chi ha una relazione d’amore. Il legame con il vostro partner subirà delle scosse, ma almeno non avrete l’impressione di impantanarvi nella routine. La vostra vita di coppia si intensificherà e queste forti emozioni potrebbero non dispiacervi. Mercurio renderà più idealisti i single di questo segno.

Sfoggerete i lati migliori della vostra personalità e sarete pronti a fare qualsiasi tipo di sacrificio per dimostrare alla persona interessata l’affetto che provate nei suoi confronti. Si avvicina un periodo favorevole per quanto riguarda le finanze. Il pianeta Plutone prometterà di proteggere i vostri investimenti e di darvi una mano a migliorare le vostre entrate. Voto: 7

Astrologia settimanale 1-7 luglio per il settore dell'amore e delle finanze: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – Per alcuni nativi del Sagittario, questa potrebbe essere una settimana difficile dal punto di vista dell’amore. Le coppie che non vanno d’accordo attraverseranno una crisi dalla quale sarà difficile uscire.

Alcune potrebbero addirittura prendere in considerazione l’idea di mettere la parola fine alla relazione. Chi va d’accordo, invece, non avrà problemi a superarla. I single saranno poco toccati da Plutone, tranne pochi privilegiati che si immergeranno in una grande passione sensuale. In questo periodo fareste bene a evitare transazioni finanziarie su larga scala. Giove e Plutone, i due pianeti legati ai soldi, si troveranno in una posizione sfavorevole, che non solo annullerà il loro impatto protettivo, ma potrebbe addirittura causare problemi momentanei. Non sfidate la sorte. Voto: 6

Capricorno – I progetti di coppia saranno favoriti. Urano proverà sempre un piacere perverso nel mettervi un cappio al collo, ma non cercherà di impedirvi di cedere agli impulsi fisici.

Cercate, quindi, di riconoscere quali tra le varie persone vi interessano davvero. Il consiglio di Plutone alle coppie: sappiate essere teneri con il partner e dite più spesso ‘Ti amo’. Sul fronte finanziario, avrete un gusto molto particolare per gli oggetti e i piaceri lussuosi. Non privatevi di nulla, purché non vi crei problemi finanziari. Ricordate ‘Nessun piacere è di per sé un male, ma i mezzi che procurano certi piaceri portano più fastidi che piaceri’ (Epicuro). Voto: 7

Acquario – L'Oroscopo dell'amore afferma che sarà una settimana molto piacevole per i nativi dell’Acquario che vivono in coppia. Se la vostra storia d’amore è nata da poco, vi piacerà fare cose insieme per la prima volta.

Se siete sposati da molti anni, non avrete bisogno di lunghi discorsi per capirvi. Se siete single, Saturno vi renderà più accomodanti del solito, favorendo i buoni incontri romantici. Inquietudini e tempeste disturberanno la vostra vita finanziaria. Avrete una battuta di arresto negli affari e la vostra situazione economica si rivelerà vulnerabile. Tuttavia, potrete contare su un successo faticosamente conquistato, a condizione di fare qualche sacrificio piuttosto consistente. Voto: 7

Pesci – Gli influssi di Plutone potrebbero portare nuovi problemi nella vostra vita coniugale. Solo le coppie in crisi da tempo riusciranno a superare una fase critica. Se il vostro cuore è solo, Marte in aspetto affascinante vi darà le ali e una formidabile energia per interessarvi attivamente ai vostri affari di cuore. Viaggerete con la fantasia, ma resterete comunque con i piedi per terra. Grazie a questa situazione astrologica, avrete tanta fortuna dal punto di vista finanziario. Potreste ottenere un piccolo guadagno inaspettato. Tuttavia, dovreste cercare di non pensare troppo in grande nelle vostre imprese, perché potreste essere tentati di correre rischi troppo grossi, che potrebbero causare spiacevoli perdite economiche. La cautela sarà sempre una scelta saggia e matura. Voto: 7,5