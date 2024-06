L'oroscopo è pronto a valutare la fortuna del periodo temporale da lunedì 24 a domenica 30 giugno, misurando il grado di buona sorte a ognuno dei dodici segni dello zodiaco. A fare un pienone di fortuna il terzetto formato da Ariete (al 1° posto), Toro (2° posto) e Acquario (3° posto).

Previsioni zodiacali della fortuna ultima settimana di giugno e classifica: molto bene anche Pesci

12° posto - Gemelli. Settimana complicata. Non aspettatevi colpi di fortuna, ma preparatevi a navigare tra alti e bassi. Ogni difficoltà sarà un'opportunità di crescita.

In amore, dovrete essere pazienti. Non lasciate che piccole incomprensioni rovinino il rapporto. Affrontate le tensioni con calma e cercate di capire le esigenze del partner. I single dovranno fare i conti con la solitudine, ma non per questo perdere la speranza: nuovi incontri sono dietro l'angolo. Nel lavoro, sarete chiamati a risolvere problemi complessi. Dimostrerete la vostra capacità di adattamento e troverete soluzioni innovative. Non abbattetevi di fronte agli ostacoli: la determinazione sarà la chiave del successo. Questo periodo difficile sarà un banco di prova: a voi il dovere di trasformare ogni sfida in opportunità.

11° posto - Sagittario. La settimana in arrivo vedrà la buona sorte latitare a oltranza.

Sarete chiamati a mettere alla prova la resistenza psicofisica: ciò non dev'essere visto come una penalizzazione, bensì come un'occasione per ritrovare la voglia di farcela. In amore, affronterete difficoltà nel comunicare con le persone care. A tratti sembrerà di parlare due lingue diverse e questo vi irriterà notevolmente.

La solita sintonia con il partner sarà difficile da ritrovare, potreste esibire capricci che non verranno assecondati. Single, ci saranno provocazioni e battute, mirate a mettere alla prova la vostra pazienza. Resistete e non cedete alle provocazioni: ne guadagnerete in salute e dignità. Nel lavoro, alcuni cambiamenti proposti potrebbero nascondere insidie.

Valutate con attenzione, evitando di partire con il piede sbagliato.

10° posto - Vergine. In arrivo sette giornate con un'atmosfera generale mediamente spenta, per niente fortunata. Questa settimana, viste le effemeridi del periodo, di sicuro non esploderà con troppa energia, anzi potrebbe deludere le aspettative di molti di voi. In amore, la presunta voglia di libertà si scontrerà con tensioni e ostacoli difficili da mettere a tacere. Concentratevi sul presente, cercando di vivere il rapporto senza aspettarsi troppo dal partner. Single, il cielo vi farà sentire in qualche caso abbia inadeguati, come se foste perseguitati dalla sfortuna, di conseguenza abbassando l'umore generale. Evitate di isolarvi, anche perché facendolo non risolverete nulla.

Nel lavoro, le idee saranno valide, ma mancherà il coraggio di realizzarle. Agite con calma, poiché la fretta non sarà certo vostra amica.

9° posto - Cancro. Si prevede una settimana poco o per nulla fortunata. Qualcuno potrebbe mettere a dura prova la vostra pazienza. Si evidenzia una grave mancanza di comunicazione, esacerbando oltre il dovuto litigi senza motivi apparenti. In amore, invece di lamentarvi, date più fiducia al partner, lasciandovi guidare dai suoi suggerimenti con pazienza. Anche se vi sentiste malinconici e poco aperti, sforzatevi nel cercare risposte immediate: il ferro va battuto quando è caldo! Single, gli astri metteranno alla prova il vostro equilibrio emotivo: evitate se possibile storie confuse, valutando ogni situazione con oculata prudenza.

Nel lavoro invece, usate la vostra risaputa esperienza, giusto per fare la differenza. Rivedete alcune situazioni, anche se ciò richiederà maggiore impegno.

8° posto - Capricorno. La situazione astrale indica una settimana altalenante in quanto a fortuna. Influenzate da fluttuazioni astrali ridondanti, le giornate di mercoledì e giovedì vedranno un picco di negatività, con alcune riserve all'inizio e alla fine di ogni periodo. In amore, sfrutterete l'energia del momento, aprendo i vostri orizzonti e rafforzando il legame con il partner. La prosperità e la discreta fortuna saranno a portata di mano venerdì e sabato, a patto di mantenere un atteggiamento positivo. Single, le recenti delusioni si calmeranno, potendo contare su una quotidianità più serena e con rapporti familiari tranquilli.

Molti di voi sentiranno il peso della solitudine, dovuta a mancanza di compagnia: non aspettate oltre, agite ora o mai più! Nel lavoro, se ancora non siete in vacanza, ogni dettaglio potrebbe rivelarsi utile nel dopo ferie.

7° posto - Bilancia. La settimana in arrivo presenterà piccoli intoppi e problemi non difficili da portare a buon fine, ma anche momenti di deliziosa buona fortuna. In amore, se aveste già un partner, vi concentrerete sul migliorare la qualità della vostra vita di coppia, cercando di riportare a livelli accettabili sia la vitalità che l'entusiasmo di relazione. La situazione astrale in altri momenti invece sarà abbastanza favorevole: affronterete argomenti seri con il pieno sostegno del partner, arrivando a decisioni condivise e rilassandovi insieme.

Single, una bella amicizia presto potrebbe evolvere in qualcosa di profondo. La scelta sarà vostra: proseguire o fermarsi? Nel lavoro, le possibilità di successo aumenteranno. Serviranno ottimismo e un pizzico di fortuna per affrontare i momenti delicati. Individuerete facilmente le opportunità su cui puntare.

6° posto - Scorpione. Si prospetta una settimana sufficientemente fortunata. Trasformare i sogni in realtà non sarà un ostacolo. In amore, il quadro astrale si prevede abbastanza armonico, promettendo un periodo stimolante, con amicizie e affetti stabili. Nelle relazioni di coppia, l'atmosfera sarà tranquilla, permettendo di trovare un'intesa solida. Sarà una settimana rassicurante che culminerà con diverse serate coronate da dopo cena appassionati.

Single, la Luna vi sosterrà e la vita vi sorriderà: regalatevi o fatevi regalare piccole ma significative emozioni. Avrete l'opportunità di riaprire il cuore a una persona speciale (si, proprio quella che avete in mente ora!). Non nascondete alla ragione ciò che il cuore suggerisce, perché il cuore ha sempre ragione, sulla ragione. Nel lavoro vi sentirete a vostro agio. Tempismo e fiuto saranno essenziali.

5° posto - Leone. Riguardo i sette giorni in arrivo, gli astri promettono un periodo abbastanza fortunato, sebbene sia necessario evitare di alimentare qualsiasi vena di negatività. Nei rapporti interpersonali, con amici, colleghi e parenti, sarà importante gestire con prudenza situazioni conflittuali.

In amore, potrebbero esserci alcune turbolenze iniziali con piccole difficoltà da superare. Nonostante ciò, concentrando gli sforzi su piccoli aggiustamenti, riuscirete a ristabilire un equilibrio sereno in ogni situazione. Per i single, seguire l'istinto del cuore sarà cruciale: la fortuna sarà dalla vostra parte se vi aprirete a nuove conoscenze, pur mantenendo il vostro spazio personale. Sul fronte lavorativo gestirete bene le responsabilità, senza lasciarsi travolgere dalla faciloneria. Sfruttate l'energia positiva del periodo.

4° posto - Pesci. L'ultima settimana del mese di giugno si prospetta notevolmente fortunata, con un'attenzione speciale verso sentimenti e relazioni in generale. Troverete soluzioni efficaci per ogni situazione, raggiungendo un'armonia significativa con i vostri cari.

Per quanto riguarda l'amore in generale, il cielo astrale sarà allineato al segno, promettendo un periodo pieno di vivacità e gioia di vivere. Le stelle risplenderanno su moltissimi rapporti di coppia, con proposte di matrimonio (o convivenza) a coloro che l'attendevano da tempo. I single sentiranno un forte desiderio di trovare l'amore, e non dovranno temere: presto potrebbe capitare loro qualcosa di dolce. Intanto, è previsto un incontro imminente con una persona che saprà soddisfare tutte le aspettative. Sul fronte lavorativo, periodo promettente: brillerete sia a livello relazionale che professionale.

3° posto - Acquario. Vi attende un'eccezionale serie di fortunate circostanze. Sarete travolti da un'ondata di novità che ravviverà l'interesse nelle relazioni e vi spingerà a esplorare nuovi modi di vivere i rapporti amicali, famigliari e interpersonali.

In ambito sentimentale, ritroverete l'armonia perduta, conferendo a gran parte del periodo un tocco di freschezza e vitalità. Grazie ad astri favorevoli (leggasi Luna in Acquario), sarete in grado di stabilire un dialogo chiarificatore con il partner, risolvendo eventuali conflitti pendenti. I single potranno sfruttare al meglio le situazioni per tentare nuovi approcci amorosi. Armatevi di perspicacia e un pizzico di faccia tosta: il successo è garantito. In merito al lavoro, si prospetta sufficientemente positivo il periodo per la maggior parte di voi. Saranno favorevoli attività e professione, consentendovi di realizzare progressi.

2° posto - Toro. La prossima settimana si preannuncia molto fortunata in diversi ambiti.

In campo sentimentale, un viaggio che avete sempre desiderato potrebbe finalmente concretizzarsi: se così fosse, questo rafforzerà notevolmente l'intesa di coppia. Avrete un'energia contagiosa in amore: sarà il momento ideale per organizzare una cenetta o un fine settimana romantico con il partner. Non perdete tempo, agite immediatamente; sarete perfettamente in sintonia e vi capirete con un solo sguardo. I single sentiranno il bisogno di godersi i veri piaceri della vita, il che sarà esattamente ciò di cui aver bisogno. Facile poter incontrare l'anima gemella: la Luna sarà nel segno, molto favorevole, rendendo ogni momento davvero speciale. Sul fronte lavorativo, sarete pieni di buoni propositi. Avrete la possibilità di incrementare entrate e qualità di vita.

1° posto - Ariete. In arrivo buona sorte, tutta da sfruttare. Grazie alla Luna, da venerdì nel vostro segno, già dalle prime ore di giovedì sentirete grossi benefici in ambito affettivo. I sentimenti e gli interessi di cuore saranno influenzati per gran parte della settimana. In amore, vivrete momenti di dolcezza e la persona amata ne trarrà giovamento, regalando emozioni intense. I single sperimenteranno un incremento nei sentimenti, dovuto al fascino potenziato dalla Luna. Approfittate di questo periodo per stabilire basi solide per legamenti futuri. Parlando di lavoro, questa settimana sarà importante pianificare attentamente gli impegni, ottimizzando l'uso delle risorse. Nonostante possano esserci alcuni ritardi, vedrete progredire diverse situazioni.