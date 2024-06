L'oroscopo della settimana è pronto a svelare la fortuna per le giornate da lunedì 1 a domenica 7 luglio, misurando la buona sorte ai segni dello zodiaco. Quando si parla di buon destino, i riflettori si posizionano sul podio astrale, dove brilla il trio composto da Gemelli (1° posto), Leone (2° posto) e Cancro (3° posto).

Previsioni zodiacali della fortuna prima settimana di luglio e classifica: molto bene anche il Sagittario

12° posto - Toro. Periodo di finta quiete, con la fortuna in assenza giustificata a causa astri dissonanti. Si preannuncia pertanto una settimana costellata di alti e bassi.

La vita di coppia potrebbe vivere un momento di stallo, influenzata sia dalle vostre azioni che da flussi negativi provenienti da astri dissonanti. Per i single, è il momento di valorizzare le gioie semplici: ciò che possedete, l’affetto dei cari e l’amicizia. La serenità e le emozioni positive saranno alleate preziose per rigenerarsi e pianificare con saggezza il domani. Sul lavoro, evitate di forzare gli eventi; coltivate moderazione e flessibilità, qualità alla vostra portata se lo desiderate. Affrontate ogni contesto con analisi critica e agite con piena consapevolezza.

11° posto - Bilancia. In questi giorni, vi troverete davanti a un cammino che richiederà impegno e determinazione, con momenti che potrebbero sembrare contraddittori.

In tema d’amore, le influenze astrali invitano a risolvere prontamente qualsiasi equivoco, evitando così complicazioni future. Sarebbe saggio se non addirittura consigliato non alimentare inutili preoccupazioni nel partner, che, per sua natura possessiva, potrebbe interpretare certi comportamenti come disinteresse. Se emergesse gelosia, mantenete la calma, ascoltate e tranquillizzate.

Single, la solitudine può essere dolce, ma l’eccessivo pessimismo è un ostacolo. Abbandonate la convinzione che tutto possa andare male, poiché un atteggiamento positivo può realmente cambiare le sorti. Sul fronte lavorativo, evitate il panico. Affrontate ogni situazione con lucidità, armi vincenti contro qualsiasi avversità.

10° posto - Vergine. Calo nei prossimi sette giorni, perciò non sarà come molti di voi speravano che fosse. La passione potrebbe scarseggiare, ma la vostra innata simpatia non vi abbandonerà. In amore, sentirete il peso di un umore capriccioso, influenzato da una Luna birichina. Tuttavia, con delicatezza le tensioni si dissolveranno. Evitate di cadere in dispute superflue con il partner; meglio optare per momenti di svago condiviso. Single, l’amore richiede ascolto più che sacrifici; è lì che troverete la guida per una stabilità emotiva senza rinunce. Nel lavoro, l’influenza di astri poco armoniosi potrebbe portare a situazioni intricate. La parola d’ordine è moderazione, evitando di cercare l’originalità a ogni costo.

Ogni tanto, concedetevi dell’attività fisica per liberare lo stress e mantenervi in forma.

9° posto - Scorpione. Potrebbe non brillare troppo in quanto a fortuna il periodo, comunque sarà un’occasione per dimostrare il proprio carattere. Affrontare le prove che si presenteranno servirà a fare esperienza. In tal senso, l'Astrologia invita a far tesoro degli errori passati, giusto per trarre vantaggio in caso foste coinvolti in situazioni incerte. In altri casi, poi, il periodo richiederà calma in amore; cruciale sarà esaminare a fondo ogni disaccordo col partner, onde evitare crisi inutili. Single, un periodo di introspezione vi attende, dove poter riscoprire la sensibilità, una qualità che vi rende unici e apprezzati dagli amici.

Sul lavoro, il momento non brilla di luce propria, con la Luna in stallo pronta a mettervi alla prova. Mantenete la calma e cercate di gestire gli impegni con serenità.

8° posto - Ariete. La settimana in avvicinamento annuncia un arco temporale sufficientemente piacevole, capace di regalare piccole soddisfazioni a molti. Le giornate si coloreranno di toni positivi, invitando a cogliere ogni momento con solerzia. Qualche cautela invece riguardo eventuali decisioni familiari. Alcune scelte saranno cruciali: la direzione presa influenzerà notevolmente il vostro domani. In amore, l’umore generale si manterrà in equilibrio; nonostante alcune situazioni meno favorevoli, vi sentirete comunque a vostro agio.

Single, combatterete ogni ostacolo con convinzione. Venere in parte vi sosterrà, e con altri astri parzialmente propizi, la ricerca dell’amore potrebbe avere esito positivo. Nel lavoro, possibili contrattempi in spostamenti o viaggi d’affari richiederanno calma.

7° posto - Capricorno. La settimana che vi attende si profila ricca di impegni, ma non mancheranno momenti di fortuna. Anche se alcune circostanze potrebbero richiedere uno sforzo maggiore, l’orizzonte è punteggiato di opportunità propizie. Intanto, in generale le effemeridi preannunciano un periodo abbastanza all'insegna della vivacità e positività nei confronti dei rapporti sentimentali. È il momento di dedicarsi a ciò e a chi vi è caro.

La vita di coppia sarà tranquilla, sebbene con tracce di monotonia; la condivisione delle piccole cose rafforzerà il rapporto. Single, le stelle del periodo consigliano di essere opportunisti e di non lasciarsi sfuggire le occasioni che il destino vi presenterà. Non lasciate che le preoccupazioni quotidiane rovinino la voglia d'amare. Nel lavoro, al contrario, cercate nelle persone che più vi ispirano quella serenità che manca.

6° posto - Acquario. La settimana in arrivo porta con sé prospettive di moderata fortuna. Un presagio potrebbe trasformarsi in un esito favorevole, purché si proceda con determinazione. L’atteggiamento con cui si accoglierà ogni giorno farà la differenza. Potrebbero emergere alcune situazioni meno favorevoli, ma la settimana si presenterà comunque gestibile se evitate superficialità.

In ambito amoroso, potreste sperimentare brevi momenti di tensione con il partner, spesso scaturiti da inezie. Tuttavia, grazie alla vostra determinazione supererete la maggior parte degli ostacoli. Single, pianificate un evento speciale entro massimo venerdì, vi darà modo di stimolare conversazioni utili con una persona molto importante per voi, riguardo l'aspetto sentimentale. Al lavoro, privilegiate la diplomazia, che può essere la chiave per risolvere situazioni intricate. Date priorità al riposo, dato che le energie sono al minimo.

5° posto - Pesci. Le configurazioni celesti disegnano una settimana di buon auspicio, con promesse di giornate prospere. Tuttavia, sarà essenziale tenere a bada eventuali ombre di dubbio, poiché un pizzico di pessimismo potrebbe celarsi tra le pieghe del destino.

Intanto in amore le cose andranno bene, ma se desiderate di più dalla relazione, è il momento di essere decisi e convinti. Prendete iniziative e scoprirete nuovi aspetti affascinanti del carattere del vostro partner. Single, se vi sentite stanchi, prendetevi un meritato riposo. Un viaggio con amici potrebbe essere proprio ciò di cui avete bisogno per rigenerarvi. Sul fronte lavorativo, la pazienza vi permetterà di superare diversi ostacoli burocratici.

4° posto - Sagittario. La settimana di partenza del mese di luglio sarà caratterizzata da diversi picchi fortunati, in modo specifico interessante i settori legati ai sentimenti e alle relazioni interpersonali. In amore, scegliete la calma e la positività di spirito.

Un periodo favorevole vi attende, non sprecatelo con azioni affrettate; mettete il cuore in ciò che fate. Chi è in coppia troverà finalmente il tempo per poter risolvere una importante questione in sospeso. Single, potreste ricevere a breve una notizia entusiasmante, forse già nel pomeriggio di mercoledì o nella prima serata di venerdì, il che porterà una ritrovata fiducia nella vita. Sul lavoro, è il momento di tessere nuove alleanze.

3° posto - Cancro. Eccezionale ondata di situazioni fortunate. In primis sarà la Luna, nel comparto giovedì, a spalancare le porte dell'amore a molti Cancro. È il momento ideale per dedicarsi a passioni e persone care, ma senza esagerare, in primis lunedì, quando sarete sotto scacco da un periodo sottotono.

Per chi è in coppia, l’armonia regnerà sovrana e la comprensione con il partner raggiungerà nuove vette, portando una sensazione di apprezzamento mai provata prima. Single, se un sogno vi attende e ha lo sguardo di una persona che fa battere il cuore a mille, è il momento di lanciarsi in questa avventura amorosa. Lasciatevi sedurre da un incontro inaspettato e stimolante: porterà serenità e forza nel cuore e nel fisico. Nel lavoro, i segnali sono favorevoli per i cambiamenti: è il momento di agire.

2° posto - Leone. La settimana ventura promette ottime chance con la fortuna in primo piano. A dare una grossa spinta in amore e nel lavoro sarà Mercurio, nel segno martedì 2 luglio e poi anche la Luna, presente nel vostro settore domenica 7 luglio.

Sette giornate molto promettenti si stanno per aprire davanti a voi, ideali per avviare progetti ambiziosi o mettere a segno qualcosa di importante. Per gli innamorati, la settimana si preannuncia ricca di fascino: aspettatevi sorprese piacevoli e momenti di pura gioia. Single, le buone notizie sono già all’orizzonte, alcune segneranno il ritorno della sicurezza perduta, altre offriranno nuove prospettive in altri settori. Nel lavoro, chi interagisse con il pubblico troverà soddisfazioni notevoli.

1° posto - Gemelli. Buona sorte in "quantità industriale", per tanti di voi del segno. La Luna entrerà nel vostro segno martedì, dando una grossa spinta ai sentimenti. In larga misura il mese di luglio si aprirà con una partenza luminosa, con buone nuove soprattutto per chi è in coppia. Molti di voi vedranno un progresso significativo in situazioni che in precedenza hanno dato filo da torcere. In merito alla famiglia, poi, le stelle predisporranno un clima perfetto per realizzare ogni tipo di aspirazione senza sforzo. Single, vi sentirete al top, attraenti e pronti per un nuovo capitolo esaltante nella vita amorosa. A lavoro, la vostra mente scintillerà di idee geniali, non lasciatevi sfuggire le opportunità che si presenteranno. L'esperienza poi, di certo completerà il quadro del successo.