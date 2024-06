L'oroscopo della settimana dall'1 al 7 luglio vedrà il pianeta Mercurio spostarsi nel segno zodiacale del Leone, che riuscirà a concretizzare le proprie idee e migliorare la propria posizione, mentre l'Ariete sarà più creativo e ingegnoso nei propri progetti. L'Acquario non dovrà essere impulsivo in quel che fa, mentre il Cancro potrà contare ancora sui benefici di Venere.

Previsioni oroscopo dall'1 al 7 luglio 2024 segno per segno

Ariete: nella prima settimana di questo mese arriveranno buone notizie per voi nativi del segno, soprattutto nel lavoro.

Il pianeta Mercurio si troverà in trigono a partire da mercoledì, permettendovi di essere più creativi e ingegnosi nei vostri progetti per ottenere risultati migliori. Sul fronte amoroso sarete ancora in difficoltà a causa di Venere, ma in questo periodo la Luna vi darà una mano a risollevare il vostro rapporto. Amore - 8 Lavoro - 8 Fortuna - 8

Toro: sarà una settimana di cambiamenti per voi, e alcuni di essi potrebbero non piacervi. Il pianeta Mercurio infatti si sposterà in quadratura, e potrebbe causare imprevisti o rallentamenti nei vostri progetti professionali. Settimana stabile per quanto riguarda i sentimenti. Venere sarà ancora favorevole, e avrete ancora buone occasioni romantiche da cogliere al volo.

Attenzione però nel weekend, quando la Luna sarà negativa. Amore - 7 Lavoro - 7 Fortuna - 8

Gemelli: previsioni astrali stabili e soddisfacenti per voi nativi del segno. La Luna navigherà in buone posizioni, stimolandovi a dare vita a momenti pieni d'amore con la persona che amate, soprattutto durante il fine settimana. Nel lavoro il pianeta Mercurio si metterà in buona posizione.

Arriveranno idee interessanti da sviluppare, che potrebbero portarvi lontano. Amore - 8 Lavoro - 8 Fortuna - 9

Cancro: momento del mese di luglio in lieve calo, ma comunque soddisfacente. In amore vi mostrerete al partner per quello che siete, basando la vostra relazione sulla fiducia e trasparenza. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio lascerà il vostro cielo, ciò nonostante dimostrerete un atteggiamento deciso, prendendo spesso l'iniziativa per portare al successo i vostri progetti.

Amore - 8 Lavoro - 8 Fortuna - 7

Leone: l'arrivo di Mercurio nel vostro segno zodiacale sarà un evento importante in questa fase della vostra vita professionale. Sarà finalmente possibile concretizzare alcune vostre idee che portate avanti da tempo, nel tentativo di portarle al successo. Pochi cambiamenti invece in campo sentimentale, anche se la Luna in buon aspetto porterà un po’ d'armonia nel vostro rapporto. Amore - 8 Lavoro - 7 Fortuna - 8

Vergine: sarà una settimana stabile per voi nativi del segno. A volte la Luna potrebbe darvi un po’ fastidio, soprattutto tra lunedì e martedì, ciò nonostante riuscirete a vivere una relazione sufficientemente romantica. Nel lavoro potreste pensare di effettuare nuovi investimenti, ciò nonostante dovrete pensare bene a quello che fate, considerato ora che Mercurio sarà alle vostre spalle.

Amore - 7 Lavoro - 7 Fortuna - 6

Bilancia: il pianeta Mercurio smetterà di esservi sfavorevole all'inizio di questo mese luglio. Sarà possibile trovare la quadra su alcuni progetti in fase di stallo, e realizzare soluzioni migliori, che possano garantirvi entrare ingenti. In ambito amoroso Venere sarà ancora negativa. Avrete bisogno di chiarire il vostro rapporto con il partner, ma non sarà così semplice. Amore - 6 Lavoro - 6 Fortuna - 7

Scorpione: sfera sentimentale più che soddisfacente in questa settimana di luglio. Venere sarà ancora in trigono dal segno amico del Cancro, portando buoni sentimenti e momenti romantici con la persona che amate, soprattutto se siete nati nella seconda decade.

In ambito lavorativo il pianeta Mercurio si troverà in quadratura. Non sempre il vostro modo di fare infatti potrebbe risultare efficace. Riflettete bene sul da farsi: prendetevi il vostro tempo e se necessario fatevi dare una mano. Amore - 7 Lavoro - 6 Fortuna - 7

Sagittario: il lavoro inizierà finalmente a dare i suoi frutti ora che Mercurio si trova in trigono dal segno amico del Leone. Con il vostro impegno potrebbe sbloccarsi una situazione nuova con risultati proficui. In amore la settimana potrebbe non iniziare al meglio per via della Luna opposta, ciò nonostante l'intesa tra voi e il partner migliorerà durante la settimana, fino a raggiungere l'apice nel weekend. Amore - 7 Lavoro - 8 Fortuna - 7

Capricorno: periodo in rialzo per quanto riguarda il lavoro.

Mercurio non sarà più opposto, e vi aiuterà a trovare idee migliori per i vostri progetti professionali. Situazione che invece rimane complicata in ambito sentimentale. Venere rimane in opposizione ancora per un po’, per cui attenzione a non mettervi al centro dell'attenzione e trascurare il benessere della persona che amate. Amore - 6 Lavoro - 7 Fortuna - 7

Acquario: attenzione a non essere impulsivi in quel che fate nel prossimo periodo considerato Mercurio in opposizione. Riflettete bene sui vostri progetti in corso, evitando in ogni modo imprevisti o rallentamenti. In amore le vostre strategie di seduzione a volte potrebbero non funzionare. Cercate di avere più cura del rapporto con la persona che amate.

Amore - 7 Lavoro - 6 Fortuna - 8

Pesci: la settimana potrebbe non iniziare al meglio a causa della Luna in quadratura dal segno dei Gemelli. Fortunatamente riuscirete a ritrovare velocemente una buona intesa con il partner, ciò nonostante attenzione a non avere pretese troppo elevate. Per quanto riguarda il lavoro sarete nelle giuste condizioni per poter mettere insieme progetti proficui e interessanti. Amore - 8 Lavoro - 8 Fortuna - 7