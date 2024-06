L'oroscopo del weekend per la fortuna, valido da sabato 15 a domenica 16 giugno è pronto è pronto per valutare la buona sorte dei dodici segni zodiacali. In cima alla classifica c'è il segno dei Pesci, seguito da vicino dal Cancro e dalla Vergine, che godono tutti di grande fortuna.

Previsioni zodiacali della fortuna weekend 15-16 giugno e posizioni: molto bene anche Bilancia

12° posto - Acquario. Questo weekend la fortuna potrebbe non essere dalla vostra parte. Sabato sarà particolarmente difficile. Molti di voi potrebbero attraversare un periodo complicato.

Il consiglio: evitate di fare progetti troppo rischiosi. In ambito sentimentale, il weekend sarà insidioso per i rapporti personali, che potrebbero affrontare momenti critici. Cercate di mantenere la calma, soprattutto se sorgessero disaccordi con il partner. Affrontate le situazioni con disponibilità e dolcezza. Per i single, periodo "strano": alcuni lo troveranno molto romantico, altri saranno irrequieti. Proverete sensazioni inaspettate che vi distrarranno e vi affascineranno allo stesso tempo. Non tenetevi dentro un dubbio che vi tormenta da tempo. Affrontate la questione senza esitazione, parlando con chi può aiutarvi a risolverla.

11° posto - Toro. Prendetevi un attimo per vedere la situazione nel suo insieme e trovare una via d'uscita dal caos.

Potrebbero esserci piccoli litigi con la persona amata, richiedendo più attenzione da parte vostra. In amore, anche se non sarà un periodo facile, non perdete la speranza: potreste avere dubbi o malintesi su certi argomenti o situazioni. Pensieri negativi potrebbero tormentarvi, facendovi venire voglia di controllare o spiare: calma!

Per i single, questo weekend non prendete iniziative senza riflettere: aspettate con pazienza che qualcun altro faccia il primo passo. In famiglia, non litigate con chi vi dovesse stuzzicare, ma cercate di assecondare ogni cosa: non ve ne pentirete.

10° posto - Gemelli. Questo weekend potreste sentirvi un po' confusi. Fidatevi di più delle persone che vi vogliono bene.

Se non lo farete, rischierete di ferire sia loro che voi stessi. Il periodo vi renderà più irritabili del solito. Prima di parlare, pensate alle conseguenze delle vostre parole. Per i single, ci sono diverse piccole questioni da risolvere, che richiedono attenzione. Non lamentatevi, affrontate la vita con un atteggiamento costruttivo. Per contrastare gli effetti negativi del periodo, cercate di usare un po' di umorismo, voglia di cambiare le cose e la compagnia di un amico/a che possa sollevare il morale. Una questione passata vi costringerà a rivedere alcune convinzioni. Vi sentirete confusi, questo potrebbe portare a fare mosse avventate: state attenti!

9° posto - Capricorno. Sabato e domenica potreste sentirvi come se foste trasportati in direzioni inaspettate.

Sarà un periodo noioso con qualche contrattempo, piuttosto che momenti positivi. Flussi poco positivi influenzeranno il settore, lasciando un'impronta abbastanza negativa in certi momenti. In amore, non aspettatevi grandi opportunità. Pensate bene prima di prendere qualsiasi decisione. Potrebbero esserci piccoli attriti con il partner: evitate di cadere nel risentimento, soprattutto questo fine settimana. Per i single, è meglio non fare nulla: così eviterete di immischiarvi in situazioni difficili. Il rapporto con amici e partner sarà discreto, ma potreste avere qualche difficoltà con i familiari. Se aspettate risposte o riscontri da esami, non tutti otterranno risultati soddisfacenti.

8° posto - Scorpione.

Se la fortuna tardasse ad arrivare, la volontà di riuscirci e la fiducia in sé stessi apriranno nuove opportunità: siate chiari nelle vostre intenzioni. L'Oroscopo di fine settimana in questo frangente indica due giornate abbastanza buone per avere piccole soddisfazioni, in diverse situazioni. Un obiettivo che sembrava lontano, almeno fino a ieri, presto sarà a portata di mano e pronto da sfruttare. In amore, la situazione sarà complicata ma affascinante, grazie alla Luna in Bilancia che porterà nuova energia. Anche se la situazione economica potrebbe non essere entusiasmante, riuscirete a trovare soluzioni efficaci grazie alla vostra esperienza. Armatevi di pazienza e svolgete i soliti compiti, anche se in qualche caso non potrebbero piacere del tutto.

7° posto - Sagittario. Le emozioni vi guideranno verso il successo e la fortuna completerà il quadro. Dunque, weekend abbastanza stabile, sia all'inizio che alla fine, con qualche piccolo problema facilmente risolvibile nella parte centrale. In amore, la Luna renderà gran parte del periodo gioioso: pronti a cogliere il meglio che la vita può offrire? Sarete esigenti, ma allo stesso tempo pronti a donare il cuore alla persona amata. Per i single, potreste passare ore a parlare con una persona a voi cara. Con il favore della Luna, farete il primo passo in una situazione che ben conoscete. E' palese il fatto che, dati i recenti trascorsi, abbiate timore a iniziare una nuova relazione. Concentrate le energie se volete vedere subito i risultati.

Aiuti inaspettati arriveranno al momento giusto.

6° posto - Leone. La fortuna si nasconde nelle ombre. Come dice il saggio: chi cerca, trova; quindi cercate, ma con attenzione. Ci saranno risvolti positivi per quella situazione che vi sta a cuore. Novità interessanti arriveranno sicuramente entro lunedì o al massimo mercoledì. In amore, la vita sentimentale sarà al centro dell'attenzione: avrete l'opportunità di migliorare molte cose, anche se per alcune coppie ci sarà ancora molto lavoro da fare. Single, mantenete la calma, specialmente nelle situazioni legate ai sentimenti. Le difficoltà possono essere causate dal periodo, dall'ansia per ciò che non va ancora bene o da qualche incomprensione.

In generale, il weekend sarà abbastanza favorevole: non preoccupatevi troppo per gli ostacoli che potrebbero presentarsi.

5° posto - Ariete. La fortuna sarà dalla vostra parte, ma sarà la vostra forza interiore a condurvi alla vittoria. Avrete la giusta grinta: sarete propositivi e pieni di idee. Dovete solo rimanere fiduciosi. In amore, le interazioni con le persone a voi vicine saranno molto positive. Potrebbe essere il momento di concentrarsi sulla vita privata, favorendo una buona comunicazione con il partner. Per i single, la vita sentimentale sarà positiva: sarete molto sensibili all'amore e alle cose importanti. Vi prenderete cura dei vostri affetti come mai prima d'ora, e alla fine sarete soddisfatti di ciò che la vita vi offrirà.

Mentre gli altri faranno cose scontate, voi procederete senza troppe sollecitazioni all'obbiettivo. Tuttavia, gli impegni scivoleranno via senza problemi.

4° posto - Bilancia. Avete superato molte difficoltà e la vostra determinazione vi ha sempre sostenuto. Ora, avete la fortuna a vostro favore e ciò promette grandi opportunità. È un momento perfetto per iniziare nuovi progetti, da sviluppare tra questa fine settimana e l'inizio della prossima. In amore, tutto andrà per il meglio, soprattutto per chi è già in coppia. Dedicatevi con attenzione a eventuali problemi che potrebbero sorgere con il partner. Le possibilità di vivere momenti splendidi insieme sono alte, quindi potete già iniziare a essere felici.

Per i single, molti dei recenti cambiamenti non erano previsti, e avete cercato di adattarvi come potevate. Ora è il momento di dire basta e di tagliare i "rami secchi". Prestate attenzione alle vecchie questioni non ancora risolte; potrebbero causare conflitti.

3° posto - Vergine. La fortuna sarà dalla vostra parte, non ignorate le opportunità positive che vi si presenteranno. Il weekend sarà molto positivo sotto diversi aspetti. Gli astri, specialmente la Luna, amplificheranno gli effetti positivi del periodo. La Luna poi, favorirà le iniziative sentimentali, soprattutto per i single. In amore, fortuna e fascino saranno vostri alleati. Gli astri vi aiuteranno a esprimere i veri sentimenti verso il partner, la famiglia e gli amici.

Per i single, un po' di relax sarà benvenuto. Approfittate per seguire desideri e curiosità: privarvi di ciò che potrebbe portare piacere domani potrebbe essere un errore. Gli astri saranno a vostro favore e l'umore sarà ottimo. Mantenete la concentrazione e guardate avanti.

2° posto - Cancro. Il piatto della bilancia penderà verso il successo: sarà vostro compito mantenere in equilibrio anima, corpo, intenzioni e obiettivi. Stelle molto favorevoli segneranno il weekend con euforia e vitalità. Aumenterà il desiderio di fare qualcosa di nuovo e stimolante, magari da condividere con il partner. Se sentiste il bisogno di staccare un po' dalla routine, va benissimo stare da soli. Per chi ama la solitudine e il ritiro spirituale, le novità saranno ancor più coinvolgenti e piacevoli.

Avrete importanti intuizioni che vi renderanno ottimi mediatori, specialmente in famiglia. Saprete capire al volo i desideri e le aspettative delle persone care. Per ora, sarà utile accettare con serenità qualsiasi cosa: questo atteggiamento porterà comunque soddisfazioni.

1° posto - Pesci. Siete pronti a vivere un weekend da vincenti? Questa volta il destino vi sorride: preparatevi a godere di un meraviglioso fine settimana. Questo sabato e domenica infatti saranno davvero fantastici. Gli astri indicano che in amore e negli affetti in generale, tutto sarà possibile per tanti di voi. Condividere i desideri con il partner permetterà di esaudirli al meglio, forse come mai prima d'ora: a volte le stelle fanno meraviglie! In coppia, potreste ricevere importanti novità, soprattutto se state aspettando una risposta. Per i single, cercate la fortuna, perché questo weekend in particolare potrebbe riservare delle sorprese. Gli astri promettono maggiore chiarezza mentale del solito. Sfruttate queste qualità per affrontare i compiti consueti con entusiasmo.