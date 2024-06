L'Oroscopo settimanale dal 10 al 16 giugno 2024 è pronto a svelare come saranno i prossimi sette giorni. In analisi la seconda settimana del mese, comparata con i simboli dello zodiaco relativi alla seconda metà. Tra i sei segni in oggetto ad avere un periodo altamente positivo, secondo quanto messo in evidenza dall'oroscopo della settimana, saranno coloro nativi della Bilancia (voto 9), seguiti a breve distanza da Pesci (Voto 7). Non sarà invece un periodo performante per quelli dello Scorpione (Voto 5), costretti a stare per un po' alla finestra.

Oroscopo settimanale, previsioni e pagelle ultimi sei segni

♎ Bilancia: voto 9. L'oroscopo preannuncia un periodo assai performante, supportato dalla Luna nel segno. In amore, dovrete approfondire alcune situazioni con il partner. La vostra storia sarà vivace e piena di sorprese, grazie alle idee creative della persona accanto a voi. Siete una coppia davvero affiatata! La giornata sarà particolarmente dinamica e potrebbe riservarvi una piccola sorpresa che vi farà molto felici. Per i single, non abbiate paura di mostrare la vostra gioia e il vostro entusiasmo. Non trattenetevi: rilassatevi e lasciatevi andare. Sul lavoro, sarete carichi di grinta ed energia. Le vostre proposte verranno accolte con favore dai vostri superiori, che vi apprezzano e vi ammirano.

La classifica settimanale attribuita al segno della Bilancia:

Top del giorno venerdì 14 giugno (Luna in Bilancia);

venerdì 14 giugno (Luna in Bilancia); ★★★★★ mercoledì 12, sabato 15;

★★★★ lunedì 10, martedì 11, giovedì 13, domenica 16.

♏ Scorpione: voto 5. L'oroscopo prevede una settimana difficile. Se dovete affrontare qualcuno che ha deluso le vostre aspettative, fatelo con tatto e concentratevi su critiche costruttive, evitando attacchi personali.

Le difficoltà saranno uno stimolo per dimostrare il vostro valore. Rivedete alcune strategie per superare la concorrenza. In amore, vi sentirete sopraffatti da dettagli insignificanti e incombenze fastidiose, oscillando tra nervosismo e stanchezza. Questo rischierà di rovinare la serata, sia a voi che al partner. Qualcosa o qualcuno impedirà di fare piani sentimentali a lungo termine, e questo vi irriterà notevolmente, anche se di solito non sentite il bisogno di programmare così in là.

Sul lavoro, nonostante i vostri sforzi per migliorare le finanze, sembra che ci vorrà ancora del tempo per vedere risultati concreti.

La classifica della settimana pronosticata al segno dello Scorpione:

★★★★★ venerdì 14 giugno;

★★★★ lunedì 10, giovedì 13, sabato 15, domenica 16;

★★★ mercoledì 12 giugno;

★★ martedì 11 giugno 2024.

♐ Sagittario: voto 6. In previsione un periodo ordinario, scandito dalle solite incombenze a cui siete abituati. Il lavoro sarà intenso e non vi darà tregua, ma alla fine della settimana, raccoglierete le meritate soddisfazioni. Preparatevi a guadagni inaspettati e a raggiungere obiettivi importanti. Il trigono tra Marte e Saturno potrebbe riservarvi sorprese emozionanti.

Sul fronte lavorativo, saranno le piccole attenzioni a fare la differenza. La vostra sollecitudine e disponibilità parleranno più di mille parole. In amore, un vento di novità sta per soffiare via la solitudine. All'orizzonte si intravede un nuovo amore, pronto a rivoluzionare la vostra vita. Per molti del segno, le cose stanno finalmente cambiando.

La classifica settimanale attribuita al segno del Sagittario:

★★★★★ lunedì 10, martedì 11;

★★★★ mercoledì 12, sabato 15, domenica 16;

★★★ giovedì 13 giugno;

★★ venerdì 14 giugno 2024.

♑ Capricorno: voto 6. Il periodo si prospetta un sufficientemente favorevole, anche se non del tutto positivo. Avrete la possibilità di inseguire i vostri obiettivi, ma aspettatevi ostacoli lungo il cammino.

La pessima opposizione tra Nettuno in Pesci e la Luna in Vergine complica le cose, portando alla luce vecchie questioni irrisolte. Sul lavoro, usate le vostre energie con saggezza e non fatevi scoraggiare dagli ostacoli. Coraggio e sicurezza saranno le chiavi del successo. In amore, il cuore si infiammerà facilmente, ma i timori e le resistenze derivanti da esperienze passate potrebbero trattenervi. Non lasciate che queste paure vi impediscano di vivere appieno i vostri sentimenti.

La classifica della settimana attribuita al segno del Capricorno:

★★★★★ lunedì 10, domenica 16;

★★★★ martedì 11, giovedì 13, venerdì 14;

★★★ sabato 15 giugno;

★★ mercoledì 12 giugno.

♒ Acquario: voto 6. L'oroscopo settimanale promette un periodo abbastanza positivo, seppur di ordinaria amministrazione.

Se avete un problema che vi infastidisce, non dimenticatevi degli amici di sempre: quelli veri non vi negheranno mai il loro sostegno. Gli amici sono il punto di sfogo ideale e vi offrono una prospettiva distaccata che può ispirare soluzioni. Mettete da parte l'orgoglio e accettate il loro aiuto. Approfittate di questo momento per rivalutare i rapporti interpersonali, esplorare i sentimenti e prendervi cura di voi stessi. Le tensioni si alleggeriscono e i contrasti si dissolvono. Mostrate al vostro partner di cosa siete capaci, sia dentro che fuori dal letto. Non servono grandi gesti: la semplicità e la sincerità saranno più che sufficienti per stupire.

La classifica settimanale attribuita al segno dell'Acquario:

★★★★★ mercoledì 12, giovedì 13;

★★★★ lunedì 10, martedì 11, venerdì 14;

★★★ domenica 16 giugno;

★★ sabato 15 giugno 2024.

♓ Pesci: voto 7.

Settimana valutata con quattro stelle: sarà un periodo positivo? Assolutamente sì, anche se non tra le migliori. Con fermezza e incisività, vi farete notare e otterrete i giusti riconoscimenti. Questo periodo è propizio per migliorare, magari cambiare lavoro o scoprire nuovi interessi. Provate a contattare persone che potrebbero aiutarvi in questo. La fortuna materiale sarà minima, ma meglio di niente! In compenso, la vita sociale sarà eccellente e potreste allargare la cerchia dei buoni amici. Sfruttate al meglio le opportunità e godetevi i momenti positivi.

La classifica della settimana attribuita al segno dei Pesci: