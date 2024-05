L'Oroscopo della settimana è pronto a tastare il polso alle effemeridi relativamente alle giornate da lunedì 3 a domenica 9 giugno 2024. Sotto accurato test astrale, in questa sede, ci sono i sei simboli dello zodiaco compresi nella prima metà. Volendo anticipare qualcosa in merito alla classifica con le pagelle della settimana, diciamo subito che a gongolare al primo posto, Gemelli (voto 10), segno top. Previsione settimanale altamente positiva anche per Cancro (voto 9) e Leone (voto 8). Abbastanza bene il Toro, seppur penalizzato dalla dissonanza di Marte, in arrivo nel segno a fine periodo.

Astrologia settimanale e pagelle: Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete: voto 6. Per i sentimenti, questa nuova settimana vi lascerete coinvolgere completamente in una storia romantica, ma dovrete superare alcuni pensieri contraddittori. Gestire "fuochi d’artificio" richiederà il rispetto di tutte le norme di sicurezza e tanto buonsenso. Single, evitare di "menare il can per l’aia" senza prendere una decisione chiara e definitiva sarà essenziale per un futuro rapporto sentimentale. Un atteggiamento mentale positivo sarà una fonte di salute e benessere. Nel lavoro, la forza della vostra personalità unita al grande coraggio vi permetteranno di procedere con fiducia.

La scaletta con le stelle per l'intera settimana:

★★★★★ martedì 4 e domenica 9;

★★★★ lunedì 3, mercoledì 5 e sabato 8;

★★★ giovedì 6 giugno;

★★ venerdì 7 giugno.

♉ Toro: voto 7.

La Luna nel segno favorirà l'armonia e la sintonia nel corso dei prossimi sette giorni. A parte la fine della settimana interessata dall'ingresso di Marte nel vostro segno, in generale tornerà a germogliare il piacere all'interno delle relazioni di coppia e la voglia di confrontarsi in quelle inerenti i rapporti interpersonali.

Sarete in sintonia con voi stessi e questo si noterà a prima vista: ne avrete conferma anche dai commenti positivi ricevuti da persona amate e dalle amicizie. Approfitterete di questo bel periodo per migliorare ulteriormente il legame. Single, è il momento di iniziare a pensare di costruire una famiglia? Sarete particolarmente sensibili all'amore e agli aspetti importanti della vita, e vi dedicherete con cura e piacere a ogni persona che vi dimostrerà affetto.

Nel lavoro, la settimana non presenterà grandi eventi, ma sarà comunque positiva. Avrete l'opportunità di sistemare alcune questioni e fare il punto della situazione.

La classifica settimanale di competenza del segno:

Top del giorno lunedì 3 giugno (Luna in Toro);

lunedì 3 giugno (Luna in Toro); ★★★★★ martedì 4 e mercoledì 5;

★★★★ giovedì 6 e venerdì 7;

★★★ domenica 9 giugno (Marte in Toro);

★★ sabato 8 giugno.

♊ Gemelli: voto 10. Ottima settimana in arrivo! Luna e Mercurio, rispettivamente in entrata nel settore mercoledì e lunedì, daranno sostegno e sollievo in molte occasioni. In amore, vi ritroverete sul cammino del successo. Con l'ingresso della Luna nel vostro segno, mercoledì raggiungerete i migliori risultati in ambito sentimentale, nelle amicizie e anche in famiglia.

Sentirete di toccare il cielo con un dito e ritroverete l'intesa perfetta dei tempi passati. In coppia, l'astro dei sentimenti sarà il vostro alleato principale, permettendo di risolvere problemi che ultimamente vi hanno assillato. Single, potrete ritrovarvi improvvisamente innamorati grazie alla Luna in posizione favorevole, il che vi renderà molto attraenti. Per voi un'esplosione di vitalità ed energia: sfruttateli al massimo, magari dedicandovi alle attività che amate. Nel lavoro, tatto e disinvoltura vi saranno molto utili negli ambienti giusti. La diplomazia aprirà la strada per un ottimo guadagno.

La scala di valori espressa dalle stelle della settimana:

Top del giorno mercoledì 5 giugno (Luna in Gemelli);

mercoledì 5 giugno (Luna in Gemelli); ★★★★★ lunedì 3 (Mercurio in Gemelli), giovedì 6 e sabato 8;

★★★★ martedì 4, venerdì 7 e domenica 9.

Oroscopo della settimana e classifica: Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro: voto 9.

Gli astri garantiranno una solida stabilità per tutto il periodo. In amore, vi sentirete sicuri delle vostre capacità, diventando insolitamente docili e pronti ad ascoltare il partner. Comincerete ad apprezzare maggiormente il tempo a disposizione, utilizzandolo per ciò che vi fa stare meglio. Se siete una coppia felice, vivrete una settimana incantevole, piena di dolcezza e passione. Single, l'oroscopo in merito ai prossimi sette giorni invita a prepararsi: presto le stelle saranno tutte a vostro favore, pronte ad esaudire un dolce desiderio (segreto). Non sarà necessario un grande sforzo per riconoscere l'amore, basterà andargli incontro e aprire le porte del cuore: facile no? Nel lavoro, mantenete la calma: una situazione di emergenza richiederà impegno, sangue freddo e molta abilità.

Resistete, in arrivo una vagonata di ottimi risultati.

La classifica settimanale da lunedì a domenica:

Top del giorno venerdì 7 giugno (Luna in Cancro);

venerdì 7 giugno (Luna in Cancro); ★★★★★ martedì 4 e sabato 8;

★★★★ lunedì 3, mercoledì 5, giovedì 6 e domenica 9.

♌ Leone: voto 8. La settimana che in programma sarà eccezionale, con un'atmosfera positiva in massima parte. Togliendo la sola giornata iniziale - lunedì - per molti il periodo coincidente con l'inizio di giugno risulterà straordinario. Il buon umore caratterizzerà questo frangente, grazie alla combinazione di pianeti altamente amichevoli (leggasi Luna in Leone), il che vi renderà romantici con la persona amata e non solo... Single, la mente sarà serena e il cuore leggero: vi sentirete come sospesi, felici come non mai.

Avete meritato questo senso di benessere e sarebbe anche giusto poterlo condividere con le persone a voi care. Sarà il momento ideale per prendere una decisione importante, poiché la vostra visione della vita diverrà molto più ampia del solito. Sul lavoro, sarete motivati e lavorerete con grande entusiasmo. La Luna vi aiuterà a raggiungere risultati incoraggianti.

La scala di valori settimanale:

Top del giorno domenica 9 giugno (Luna in Leone);

domenica 9 giugno (Luna in Leone); ★★★★★ mercoledì 5 e venerdì 7;

★★★★ martedì 4, giovedì 6 e sabato 8;

★★★ lunedì 3 giugno.

♍ Vergine: voto 6. L'oroscopo settimanale annuncia piacevoli scosse soprattutto nel settore amoroso, grazie alla potente influenza armonica della Luna. In amore potreste ricevere una sferzata di sana energia, riaccendendo fiamme sopite oppure regalandovi emozioni intense; qualcuna anche piacevolmente inaspettata.

In coppia avrete a che fare con i soliti alti e bassi, il che ci può anche stare, a patto di ricucire al più presto qualsiasi divergenza. Se siete single, invece, sicuramente avrete l'opportunità di approfondire legami sentimentali con persone che vi interessano. Potreste anche conoscere meglio qualcuno che - si spera al più presto - entrerà a far parte della vostra vita affettiva. Per quanto riguarda il lavoro, mantenete la determinazione e guardate avanti con fiducia. Siete consapevoli del vostro potenziale e sapete di poter raggiungere grandi traguardi grazie alla vostra tenacia.

La classifica a stelline settimanale:

★★★★★ venerdì 7 e domenica 9;

★★★★ lunedì 3, giovedì 6 e sabato 8;

★★★ mercoledì 5 giugno;

★★ martedì 4 giugno.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo settimanale.