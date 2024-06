L'oroscopo della settimana dal 17 al 23 giugno 2024 è pronto a dare indicazioni in merito ai prossimi sette giorni. Ad essere valutati i segni rientranti nella prima tranche zodiacale. Il periodo vedrà l'ingresso di Mercurio, Sole e Venere nel segno del Cancro, transiti di spicco per il simbolo di Acqua. Buono il periodo anche per Gemelli, Leone e Vergine.

Oroscopo settimana, previsioni e pagelle primi sei segni

♈ Ariete: voto 5. L'Oroscopo prevede una settimana abbastanza stancante, sottotono. Sentirete il bisogno di cambiare tutto ciò che porta tumulto nella vostra vita.

In campo sentimentale, se tutto sembrerà più faticoso del solito, prendetevi una pausa. Concentratevi sui lati positivi dell'amore: nonostante lo stress, siete molto innamorati del vostro partner. Comunicate di più con la persona amata, ma non fatene un problema la mancanza di tempo, poiché bastano pochi momenti insieme per essere felici. Single, qualche nube minaccerà le relazioni interpersonali. Non insistete nel cercare la stima di persone superficiali: chi non vi apprezza, non vi merita. Nel lavoro, le stelle saranno medie: avrete molte cose da portare a termine e lo stress non fermerà la determinazione. Sfruttate i consigli di una persona vicina.

La scaletta con le stelle per l'intera settimana:

★★★★★ mercoledì 19 giugno;

★★★★ lunedì 17, martedì 18, giovedì 20 e venerdì 21;

★★★ domenica 23 giugno;

★★ sabato 22 giugno.

♉ Toro: voto 6.

Le previsioni zodiacali indicano una settimana stabile, positiva per le attività quotidiane. Avrete la conferma di essere sulla strada giusta, il che vi renderà felici. Approfittate di ogni opportunità che emergerà nel corso del periodo. In amore, potreste avere desideri difficili da esaudire, ma perseverate. Nelle coppie, potrebbero persistere piccole incertezze dalle giornate precedenti, ma saranno quasi tutte in via di risoluzione.

Cercate di aumentare la complicità con il partner mantenendo calma e serenità. Single, potreste finalmente attirare l'attenzione di qualcuno che vi interessa e lasciare spazio a un potenziale sviluppo futuro. Nel lavoro, tutto procederà secondo i piani: sarete concentrati e i risultati saranno ottimi. Buone opportunità per chi è in cerca di lavoro.

La classifica settimanale di competenza del segno:

★★★★★ venerdì 21 e sabato 22;

★★★★ lunedì 17, giovedì 20 e domenica 23;

★★★ mercoledì 19 giugno;

★★ martedì 18 giugno.

♊ Gemelli: voto 7. L'Astrologia annuncia sette giornate mediamente buone. L'inizio sarà un po' sottotono, ma con il passare del tempo, la vostra energia e voglia di fare cresceranno progressivamente. In amore, con creatività renderete la vita di coppia piacevolmente bizzarra, divertendovi a rinnovare ogni cosa. Single, la Luna vi guiderà verso incontri positivi, allontanando le persone sbagliate e facilitando il contatto con vecchie conoscenze in modo inaspettato. Nel lavoro, sarà un periodo di ordinaria routine. Il fine settimana invece si annuncia immerso nella positiva quotidianità, senza disturbi planetari, permettendovi di risolvere eventuali problemi.

Iniziate a perfezionare quel progetto a cui tenete molto.

La scala di valori espressa dalle stelle della settimana:

Top del giorno domenica 23 giugno;

domenica 23 giugno; ★★★★★ giovedì 20 e sabato 22;

★★★★ mercoledì 19 e venerdì 21;

★★★ martedì 18 giugno;

★★ lunedì 17 giugno.

Oroscopo e stelline settimanali per Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro: voto 10. L'oroscopo settimanale prevede un periodo favoloso e altamente fortunato. Molti di voi si sentiranno invincibili, affrontando con sicurezza ogni situazione. Tuttavia, non sottovalutate le difficoltà. In campo sentimentale, godrete delle gioie della vita di coppia, organizzando serate speciali che porteranno felicità e sintonia con il partner. Single, gli astri favoriranno incontri con persone simpatiche e divertenti, grazie a Venere che potrebbe far nascere una nuova relazione coinvolgente.

Nel lavoro, le stelle vi daranno energie positive, alimentando la voglia di fare. Nuove opportunità permetteranno di stringere accordi importanti, migliorando la visione del futuro.

La classifica settimanale da lunedì a domenica:

Top del giorno giovedì 20 giugno (Sole in Cancro);

giovedì 20 giugno (Sole in Cancro); ★★★★★ lunedì 17 (Mercurio e Venere in Cancro), martedì 18 e venerdì 21;

★★★★ mercoledì 19, sabato 22 e domenica 23.

♌ Leone: voto 7. Le previsioni astrologiche settimanali prevedono un periodo positivo, con una raccomandazione: attenzione alle prese di posizione nei confronti delle persone importanti. In amore, evitate gli individui critici e mantenete la calma, guardando avanti con fiducia. Forse è il momento di prendere quella decisione rimuginata da tempo.

Single, le sfide vi esalteranno e troverete nuove soluzioni davanti agli ostacoli. Nuove forze e stimoli arriveranno dalla Luna, con gli altri astri parzialmente a favore. Nessuno vi fermerà nella ricerca del grande amore. Nel lavoro, agite con dedizione e impegno. Se trovate difficoltà, chiedete aiuto, ma solo a chi merita la vostra stima.

La scala di valori settimanale:

Top del giorno martedì 18 giugno;

martedì 18 giugno; ★★★★★ mercoledì 19 e domenica 23;

★★★★ lunedì 17 e giovedì 20;

★★★ sabato 22 giugno;

★★ venerdì 21 giugno.

♍ Vergine: voto 7. L'oroscopo della settimana dal 17 al 23 giugno indica un periodo piuttosto routinario, con alcuni momenti poco piacevoli ma gestibili. Anche se nel complesso i prossimi sette giorni potrebbero essere migliori, cercate di vedere il lato positivo.

In amore, tutto nella norma: sarà tutto tranquillo, sostenuti da chi vi ama. Vivrete le giornate con serenità, senza pensare ai problemi. Single, avrete l'opportunità di approfondire una conoscenza che ultimamente vi ha incuriosito. Il cielo sarà vivace e sensuale, e per i più fortunati potrebbe esserci un incontro con una persona affascinante. Nel lavoro, con la Luna a favore, potrebbero arrivare notizie interessanti. Dedicatevi prima alle attività rimaste in sospeso per avere poi tempo per nuove idee.

La classifica a stelline settimanale:

Top del giorno venerdì 21 giugno;

venerdì 21 giugno; ★★★★★ lunedì 17 e domenica 23;

★★★★ martedì 18 e sabato 22;

★★★ giovedì 20 giugno;

★★ mercoledì 19 giugno.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo della settimana.