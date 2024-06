L'oroscopo del 15 giugno vede la Vergine voltare pagina dopo un periodo di alti e bassi e il Pesci essere risoluto come non mai. Le ultime due posizioni in classifica spettano rispettivamente al Toro, schiacciato dalla gelosia, e all'Acquario, che avrà poco tempo per se stesso. Le stelle hanno molto da offrire e toglie a ciascun segno zodiacale, passiamo in rassegna le previsioni astrologiche di domani 15 giugno scoprendo anche l'immancabile classifica disposta in ordine decrescente.

Previsioni astrologiche del 15/6, le ultime posizioni

Toro - 12° - Attenzione a non lasciarvi sopraffare dalla gelosia o dall'irascibilità nelle prossime 24 ore.

Un'idea o un progetto che vi frulla in testa da un po' di tempo necessita di maggiore determinazione. Prendete l'iniziativa e fate ricerche approfondite. Potreste rimpiangere alcune decisioni passate, ma non è possibile tornare indietro. Concentratevi su come migliorare il presente.

Acquario - 11° - Sarete molto impegnati e avrete poco tempo per voi stessi. Questa intensa attività potrebbe esaurirvi. Un problema finanziario potrebbe risolversi entro sabato, ma nel frattempo continuate a cercare una soluzione valida. In amore, potrebbero esserci problemi sottili: è importante essere vigili e affrontarli.

Bilancia - 10° - Le previsioni segnalano interessanti movimenti finanziari. È importante recuperare la vicinanza con il partner per evitare che la relazione si raffreddi.

Chi vive ancora con la famiglia potrebbe decidere di trasferirsi. Controllate le vostre finanze e assicuratevi di avere tutto sotto controllo. Evitate di perdere tempo al lavoro: prima il dovere, poi il piacere.

Vergine - 9° - Dopo un periodo difficile, state finalmente voltando pagina. Le vostre emozioni saranno particolarmente stimolate nelle prossime 24 ore.

La settimana può finire bene, ma dipenderà da voi. Potreste sentirvi nervosi, ma non sfogatevi sul partner o sui colleghi. Attenzione alla salute, soprattutto se soffrite di mal di testa o problemi di pressione.

I segni zodiacali con sabato nella media

Sagittario - 8° - Giornata favorevole per l'economia, quindi è il momento giusto per concludere affari o contratti.

Prima di prendere decisioni, fate ricerche approfondite e chiedete consigli. State lavorando duramente per voi stessi e per la vostra famiglia, ma non esagerate. Un esame o un test è imminente.

Cancro - 7° - L'Oroscopo del 15 giugno prevede che la confusione mentale degli ultimi giorni diminuirà. Metterete ordine attorno a voi. Se delle preoccupazioni legate al lavoro o al denaro vi hanno turbato, avrete idee vincenti nel corso del weekend. Chi è in una relazione da pochi anni potrebbe attraversare una crisi, ma l'amore solido supererà questo momento difficile.

Leone - 6° - Più darete, più riceverete. Non siate avari: avrete l'opportunità di dimostrare il vostro valore. Brillerete di una luce speciale, utile per cercare un lavoro o nuovi contatti.

Chi gestisce un'attività sta affrontando un periodo complicato a causa delle bollette e delle tasse, nonostante la crisi.

Capricorno - 5° - La mattinata sarà molto produttiva e vi darà molte soddisfazioni. La serata sarà rilassante, dedicata a fare ciò che vi piace. Ascoltate i vostri sentimenti e non evitate l'amore. Anche se siete confusi, potreste avere un'illuminazione che vi aiuterà a risolvere i problemi.

I primi classificati del giorno

Scorpione - 4° - Sarete sorridenti e felici. Potrete fare le cose con calma e amore. Riprendete i progetti lasciati in sospeso e dedicategli tutto il vostro impegno. L'amore di coppia sarà armonioso e anche per i single ci saranno novità. Presto ogni preoccupazione svanirà e tutto tornerà al suo posto.

Gemelli - 3° - La fiducia in voi stessi sarà alta. L'ottimismo vi guiderà nel giusto cammino. Vi sentirete capaci di superare qualsiasi ostacolo. L'amore di coppia sarà ricco di romanticismo e tenerezza, soprattutto per chi ha un rapporto solido. Chi cerca lavoro potrebbe trovare un'opportunità inaspettata. Attenzione alle finanze, che non sono mai abbastanza.

Pesci - 2° - Sarete molto risoluti e riuscirete a lasciarvi alle spalle un vecchio problema. Spesso desiderate tornare ai tempi spensierati dell'infanzia, ma è importante fare qualcosa per voi stessi. Siete sempre altruisti, ma è necessario evitare di trascurarvi. La giornata sarà fortunata e speciale, anche in amore.

Ariete - 1° - Finirete la settimana in modo eccellente.

Avrete ispirazione e potrete rischiare sia nel lavoro che nei rapporti personali. Trascorrerete momenti di spensieratezza con amici o colleghi. Sentirete il bisogno di rilassarvi. Se siete in coppia, lasciatevi coccolare dal partner.