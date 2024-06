L'oroscopo di domenica 9 giugno prevede entrate finanziarie per i nativi Leone, che daranno un importante aiuto nel lavoro, mentre la Bilancia sarà brillante, con il partner e nel lavoro. L'Ariete dovrà essere più sincero, mentre la Luna porterà buone emozioni ai nativi Scorpione.

Previsioni oroscopo domenica 9 giugno 2024 segno per segno

Ariete: la settimana non si concluderà al meglio per voi nativi del segno, complice la Luna in quadratura. Dovrete essere più sinceri con voi stessi, ma soprattutto con le persone che vi circondano. Per quanto riguarda il lavoro avrete buone idee grazie a Mercurio, che se ben gestite, potrebbero portarvi a risultati interessanti.

Voto - 7️⃣

Toro: previsioni astrali positive in questa giornata di domenica, grazie alla Luna in sestile dal segno del Cancro, che vi farà vivere questo periodo con il sorriso. In amore non mancheranno momenti d'intesa con il partner, utili per costruire un buon legame. Sul fronte professionale sarete sicuri delle vostre scelte. Non vi resta che mettere in pratica le vostre idee e prendervi ciò che è vostro. Voto - 8️⃣

Gemelli: con un cielo così bello, vivere una giornata emozionante sarà possibile per voi nativi del segno. Il pianeta Venere vi metterà nelle giuste condizioni per poter stare bene insieme al partner, e apprezzare ogni momento insieme. Per quanto riguarda il lavoro potreste investire su nuovi progetti che potrebbero darvi presto delle soddisfazioni.

Voto - 9️⃣

Cancro: sfera sentimentale ottima in questa giornata di domenica. La Luna in congiunzione al vostro segno zodiacale porterà intesa e maturità tra voi e il partner, soprattutto se siete nati nella terza decade. In campo professionale avrete un forte senso del dovere. Anche se non avrete la garanzia di successo, vi darete comunque da fare per portare a termine i vostri progetti.

Voto - 8️⃣

Leone: arriveranno importanti entrate economiche in questo periodo, frutto del vostro duro impegno. Adesso però, dovrete essere capaci di gestire bene queste risorse a disposizione, e utilizzarle nel modo più proficuo. Sul fronte amoroso Venere non vi farà mancare nulla con il partner. Preparatevi dunque a vivere emozioni forti.

Voto - 8️⃣

Vergine: la Luna in Cancro vi darà una mano durante questa domenica, ma la strada verso una vita sentimentale più affiatata sarà ancora molto lunga. Dovrete dimostrare agli altri quanto ci tenete ad avere rapporti affiatati e piacevoli. Nel lavoro pensate bene a quello che fate, perchè Mercurio e Giove in cattivo aspetto potrebbero portarvi fuori strada. Voto - 6️⃣

Bilancia: giornata di domenica brillante per voi nativi del segno, anche se non esente da sbavature. Anche se Venere sarà favorevole, infatti, la Luna in quadratura dal segno del Cancro potrebbe causare delle incomprensioni. Molto bene invece sul posto di lavoro, dove mettere in mostra tutte le vostre conoscenze per riuscire a raggiungere i vostri obiettivi.

Voto - 7️⃣

Scorpione: la Luna in trigono dal segno amico del Cancro porterà buone emozioni in questa giornata di domenica. Riuscirete a vivere una relazione più spensierata con il partner, che potrebbe anche portare a qualcosa di più. Nel lavoro potreste tentare nuovi metodi di approccio per i vostri progetti, che potrebbero portare a risultati interessanti. Voto - 8️⃣

Sagittario: continuerete a fare molta fatica a vivere un rapporto sereno a causa di questa Venere in opposizione. Non sarà il periodo migliore dell'anno per fare conquiste, ma qualcosa presto potrà cambiare, e dipenderà anche da voi. In ambito professionale, se state lavorando a nuovi progetti, fate molta attenzione a come vi muoverete.

Voto - 6️⃣

Capricorno: non sarà una domenica particolarmente appagante per quanto riguarda i sentimenti a causa della Luna in opposizione. Tra voi e il partner potrebbero emergere alcune discussioni che potreste portarvi dietro a lungo. Sul fronte professionale sarete concentrati sui vostri progetti, ciò nonostante l'ambiente di lavoro potrebbe non essere così accogliente. Voto - 6️⃣

Acquario: sfera sentimentale coinvolgente in questa domenica grazie a Venere in trigono. Il rapporto con il partner si rivelerà brillante e affiatato, con tante occasioni per dare sfogo al vostro romanticismo. Per quanto riguarda il lavoro energie e idee non mancheranno, e saprete tradurle in progetti di successo.

Voto - 9️⃣

Pesci: configurazione astrale che vedrà la Luna e Venere in contrapposizione in questo periodo. Avrete bisogno di comprendere meglio i sentimenti del partner, e l'astro argenteo in buon aspetto potrebbe darvi una mano. In campo professionale fate attenzione a non correre troppi rischi. Con Mercurio e Giove negativi, il successo non sarà garantito. Voto - 7️⃣