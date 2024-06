L'oroscopo di mercoledì 12 giugno vedrà i nativi Gemelli in calo in amore a causa della Luna in quadratura, mentre la Bilancia sarà capace di tutto, soprattutto nel lavoro. Il Leone potrebbe sentirsi soffocato dal lavoro, mentre Urano sostiene le sfide dei nativi Vergine.

Previsioni oroscopo mercoledì 12 giugno 2024 segno per segno

Ariete: la giornata inizierà in modo sorridente per voi nativi del segno. Il rapporto tra voi e il partner sarà affiatato, con alcuni momenti di spicco per la vostra relazione di coppia, che ricorderete piacevolmente. In ambito lavorativo vi sentirete in sintonia con i vostri progetti.

I vostri pensieri fluiranno facilmente, portandovi al successo che meritate. Voto - 8️⃣

Toro: previsioni astrali migliori in campo sentimentale, ora che la Luna si trova in trigono dal segno della Vergine. Questa Luna vi aiuterà a fare uno sforzo per la vostra anima gemella, e godere così di una relazione più affiatata. Sul fronte professionale darete prova delle vostre abilità, con risultati forse non tra i migliori in assoluto, ma comunque soddisfacenti e incoraggianti. Voto - 8️⃣

Gemelli: giornata di mercoledì in calo per quanto riguarda i sentimenti. L'astro argenteo in quadratura potrebbe farvi eccedere in amore, e causare spiacevoli incomprensioni tra voi e la persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro, anche se questo cielo sarà favorevole, attenzione a qualche distrazione di troppo.

Voto - 7️⃣

Cancro: le risposte che state cercando potrebbero essere a portata di mano in questa giornata di mercoledì grazie alla Luna in buon aspetto. Single oppure no, potrebbe essere il momento di prendere una decisione importante per la vostra vita sentimentale. Nel lavoro sarà un periodo impegnativo, ma che vi darà delle piacevoli soddisfazioni.

Voto - 8️⃣

Leone: configurazione astrale stabile in questa giornata di mercoledì. Anche se la Luna lascerà il vostro cielo, il rapporto con il partner si rivelerà comunque abbastanza piacevole grazie al supporto di Venere. Se siete single la magia dell'estate potrà accendersi per voi con nuovi incontri. Nel lavoro potreste sentirvi un po’ soffocati dai vostri progetti, che non sembrano più darvi le stesse soddisfazioni di un tempo.

Voto - 7️⃣

Vergine: periodo più attraente in ambito amoroso durante questo mercoledì di giugno. Sarà un giorno migliore per la vostra relazione di coppia grazie alla Luna in buon aspetto, che vi aiuterà a comprendere meglio i sentimenti del partner. Sul fronte professionale potreste fare dietrofront su alcuni progetti che non stanno fruttando più come prima. In ogni caso, Urano in buon aspetto vi aiuterà a sostenere le vostre sfide. Voto - 7️⃣

Bilancia: giornata di mercoledì eccellente per voi nativi del segno, grazie a questo cielo favoloso. Il rapporto con il partner sarà romantico e maturo quanto basta per stare davvero bene insieme, in particolare se siete nati nella seconda decade. Nel lavoro le posizioni di Giove e Mercurio saranno fondamentali e determinanti per i vostri progetti.

Sarete capaci di fare ogni cosa grazie a questo cielo, sfruttando al massimo ogni occasione. Voto - 9️⃣

Scorpione: l'arrivo della Luna nel segno della Vergine porterà nuovo entusiasmo e voglia di amare in questa giornata di mercoledì. Puntate maggiormente sui sentimenti, in quanto il partner potrebbe aspettarsi e avere bisogno proprio di questo. Sul fronte lavorativo prendete i vostri progetti con il giusto impegno. Peccare di presunzione potrebbe soltanto essere controproducente. Voto - 7️⃣

Sagittario: l'arrivo della Luna nel segno della Vergine darà un ulteriore batosta alla vostra vita quotidiana. Il rapporto con il partner vi sembrerà particolarmente incerto, e faticherete molto a raggiungere una buona intesa.

Anche nel lavoro farete fatica a comprendere i vostri progetti, con risultati dunque abbastanza scarsi. Voto - 5️⃣

Capricorno: sfera sentimentale che si rivelerà più coinvolgente per voi nativi del segno. Sarà una giornata fortemente basata sui sentimenti grazie alla Luna in trigono. Emozioni e completezza all'interno della vostra relazione saranno due pilastri fondamentali. Per quanto riguarda il lavoro dovrete metterci parecchio del vostro affinché i vostri progetti possano funzionare. Voto - 8️⃣

Acquario: giornata di mercoledì migliore per quanto riguarda i sentimenti, ora che la Luna smetterà di remarvi contro, lasciando spazio a Venere in trigono. Single oppure no, riuscirete a comprendere meglio le emozioni della persona che amate, godendo di momenti sicuramente più interessanti.

Per quanto riguarda il lavoro sarete in ottima forma, e alcune vostre idee potrebbero regalarvi risultati sopra le aspettative. Voto - 8️⃣

Pesci: configurazione astrale complicata per voi nativi del segno in questa giornata di mercoledì. Tra voi e il partner potrebbe non esserci una perfetta intesa a causa della Luna e di Venere in cattivo aspetto. Se siete single dovrete lavorare di più su voi stessi e sul vostro carattere. Sul fronte lavorativo Marte in sestile vi darà la carica, ma potrebbe non essere sufficiente per riuscire a portare a termine progetti che richiederanno una mentalità acuta. Voto - 6️⃣