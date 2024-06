L'oroscopo della giornata di venerdì 14 giugno prevede confusione nei nativi Sagittario, complice questo cielo sfavorevole, mentre il Leone sarà più in pace con se stesso una volta realizzati alcuni importanti obiettivi. Nettuno aiuterà i nativi Toro a prendere con filosofia alcuni progetti professionali, mentre l'Acquario potrà risolvere alcuni problemi grazie al sostegno di un amico o collega.

Previsioni oroscopo venerdì 14 giugno 2024 segno per segno

Ariete: si avvicina il fine settimana per voi, ma forse potreste non sentirvi così entusiasta di questo periodo di pausa.

Soprattutto in amore, la Luna si sta avvicinando nel segno della Bilancia e, nonostante Venere sia favorevole, a volte il vostro rapporto potrebbe smarrirsi. Nel lavoro sfrutterete il vostro potenziale e la buona posizione di Mercurio e Giove, cercando di raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 7️⃣

Toro: periodo interessante per quanto riguarda i sentimenti. La Luna in Vergine vi spingerà a mostra il vostro lato migliore. Single oppure no, siate aperti e sinceri nei confronti della vostra fiamma, costruendo un rapporto più intimo. Nel lavoro avrete Marte e Nettuno favorevoli. Prenderete con filosofia alcuni progetti, mettendo in secondo piano i risultati che potrete raggiungere. Voto - 8️⃣

Gemelli: configurazione astrale sottotono in ambito amoroso.

Fare qualcosa insieme alla persona che amate sarà difficile con la Luna in quadratura. Anche se Venere sarà favorevole, a volte non ci sarà una perfetta sintonia. Molto bene invece il lavoro, grazie al sostegno di Giove e Mercurio in congiunzione. Alcuni progetti prenderanno la giusta direzione, e i buoni risultati non tarderanno ad arrivare.

Voto - 7️⃣

Cancro: previsioni astrali discrete in questa giornata di venerdì. La Luna in sestile vi permetterà di sentirvi bene insieme alla persona che amate, ma attenzione all'evolversi della vostra relazione di coppia, ma soprattutto della stessa Luna. Nel lavoro avrete grandi ambizioni per il prossimo periodo, ma dovrete fare attenzione a non avere pretese troppo alte fin da subito.

Fate un passo alla volta. Voto - 8️⃣

Leone: sarete più in pace con voi stessi in campo professionale durante questo venerdì di giugno. Anche se alcuni progetti non andranno bene come un tempo, cercherete nuove soluzioni, senza però essere disperati per la situazione. Sul fronte amoroso potrete contare su una splendida Venere in sestile per condividere emozioni e sentimenti con la persona che amate, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Voto - 8️⃣

Vergine: l'astro argenteo vi darà ancora qualche ora di tregua per quanto riguarda i sentimenti. In ogni caso, il rapporto con il partner sarà ancora traballante, con evidenti difficoltà nel vivere momenti affiatati. Sul fronte professionale Marte sarà un alleato prezioso per le vostre mansioni quotidiane, ma con Mercurio e Giove negativi, dovrete mettere in considerazione eventuali imprevisti o rallentamenti.

Voto - 7️⃣

Bilancia: sfera sentimentale ottimale in questa giornata di venerdì. Venere in trigono terrà attivo il vostro rapporto, aiutandovi a vivere momenti d'intesa e passione, in particolare per voi nati nella seconda decade. Per quanto riguarda il lavoro ci terrete molto a realizzare bene i vostri progetti, curando al meglio ogni dettaglio. Voto - 9️⃣

Scorpione: giornata di venerdì che vedrà una bella Luna in sestile ancora per un pò. Avrete dunque ancora interessanti occasioni per riuscire a conquistare il cuore della persona che amate in modo originale. In ambito lavorativo potreste non essere più così entusiasti del vostro ambiente professionale, complice anche le poche mansioni da svolgere e alcuni attriti con i colleghi.

Voto - 7️⃣

Sagittario: previsioni astrali purtroppo negative per voi in questa giornata di venerdì. La Luna e Venere non vi daranno tregua, portando confusione all'interno del vostro rapporto, rendendo difficile portare stabilità tra voi e il partner. Sul fronte professionale dovrete lavorare per come desiderano gli altri. Evitate dunque di fare di testa vostra, soprattutto se la vostra posizione traballa. Voto - 6️⃣

Capricorno: configurazione astrale positiva per quanto riguarda i sentimenti. La Luna sarà favorevole ancora per un pò, e sarà importante sfruttare questo tempo per fortificare il legame tra voi e il partner. Sul fronte lavorativo Marte porterà buone energie, che saprete sfruttare al meglio per portare a termine i vostri progetti.

Voto - 8️⃣

Acquario: questo cielo sarà favorevole nei vostri confronti durante questo venerdì. Non potrete chiedere di meglio per la vostra relazione di coppia, con la possibilità di vivere un inizio di weekend davvero interessante. Sul fronte professionale Marte potrebbe rallentarvi un pò, ciò nonostante avrete Mercurio in buon aspetto per buttare giù nuove proficue idee. Voto - 9️⃣

Pesci: la posizione sfavorevole della Luna sta per terminare, ciò nonostante ci sarà ancora Venere in quadratura a rendere difficile la vostra vita sentimentale. Single oppure no, dovrete avere pazienza e comprensione nei confronti della persona che amate. Nel lavoro avrete buone energie, che però dovrete sfruttare in modo intelligente per raggiungere buoni risultati. Voto - 6️⃣