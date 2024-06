L'oroscopo della settimana dal 1° al 7 luglio invita i single dell’Ariete ad ascoltare di più i propri desideri e a esprimerli liberamente alle persone care. Per i single Bilancia le stelle hanno in mente una storia d’amore super carica di passione. Parlando di affinità di coppia, in questo periodo Ariete e Leone avranno una bellissima alchimia, invece tra Acquario e Gemelli ci saranno tensioni. Bene anche tra Toro e Vergine.

La prima settimana di luglio secondo l'oroscopo per le coppie e i single da Ariete a Cancro

Ariete – Single, ascoltate i vostri desideri, esprimeteli chiaramente alle persone a cui tenete molto, senza paura.

Se vivete in coppia, concentratevi sui preliminari per ravvivare la vostra intimità. Una settimana segnata dalla complicità e dalle confidenze condivise. Come reagiranno coloro che vi circondano a questa nuova sincerità? Una bellissima alchimia con un Leone vi aspetta: la sua energia e la sua audacia si sposano perfettamente con la vostra natura combattiva. Con i Capricorno occorre cautela, il loro atteggiamento rigido e inflessibile rischia di scontrarsi con il vostro carattere attivo ed energico.

Toro – I rapporti familiari e sociali rafforzano la vostra relazione d’amore. Abbracciate questi momenti positivi e pieni di ottimismo. Single, potreste avere una cotta inaspettata. Attenzione, però, a non confondere l’amore vero con una semplice attrazione passeggera.

Siate aperti mentalmente e osservate ogni minimo dettaglio con un occhio critico. Condividete le vostre ambizioni con una persona del Capricorno, la sua natura concreta si abbina perfettamente al vostro temperamento stabile. I nati in Sagittario, impulsivi e volubili, possono frenare la vostra ricerca di equilibrio e stabilità, perciò fate attenzione.

Gemelli – Bella settimana per rafforzare l’intimità di coppia. Le vibrazioni di Nettuno favoriscono le emozioni e i sentimenti, siete in perfetta armonia con il vostro partner. Single, potrebbe nascere una storia d’amore con un vicino di casa. Mantenete la calma. Il cuore ha le sue ragioni, ma è molto importante anche l’armonia nel vicinato.

Uno Scorpione potrebbe dare energia alla vostra settimana con la sua forza e il suo mistero, promettendo una chimica emozionante. Evitate, invece, l’Acquario questa settimana, la sua voglia di libertà potrebbe portare tensioni inutili nei vostri rapporti.

Cancro – Se vivete in coppia, i vostri suoceri potrebbero mettere discordia tra voi e il vostro coniuge. Preservate i vostri interessi, chiarite le vostre posizioni senza accendere discussioni. Single, attenzione agli intrighi romantici con una persona conosciuta suoi social o dal vivo. Ogni situazione ha la sua complessità. È davvero questo quello che state cercando? Una comprensione attenta può farvi risparmiare la salute mentale e molto problemi.

Con una persona dei Pesci vi aspettano scambi profondi e sinceri, tutto merito della sensibilità reciproca. Con un Acquario i vostri punti di vista potrebbero non essere apprezzati, dando vita a scontri molto accesi. Meglio mantenere le distanze.

La settimana da Leone a Scorpione

Leone – Single, tenderete a voltare le spalle all'amore e a chiudervi in voi stessi, dando un’immagine scontrosa di voi agli spasimanti. Questo non va bene. Sforzatevi di parlare dei vostri sogni, dei vostri progetti. Donandovi, vi libererete dalle vostre paure, dalla vostra solitudine. Il rapporto con il vostro coniuge migliorerà. Lo sentirete più vicino a voi e sfrutterete tutte le vostre risorse di seduzione per sbloccarlo.

Efficacia garantita. Il vostro coraggio rispecchiato da quello di un Ariete promette avventure e passione, osate sperimentare. Quando s’incontra un Cancro, le differenze di approccio rischiano di creare incomprensioni. Siate più attenti con le vostre parole.

Vergine – Per voi single, il fascino sta negli incontri disegnati dal destino. La solitudine può essere pesante, ma offre lo spazio per esplorare e definire meglio i vostri desideri. Per le coppie, si avvicina un periodo difficile, che però rafforzerà il legame di coppia. Siate aperti al dialogo e ascoltate ciò che ha da dire il vostro partner. Il carattere profondo, intuitivo e realista del Toro fornisce una solida base per le vostre traboccanti ambizioni.

L’impulsività dell’Ariete può smantellare la vostra voglia di stabilità e prevedibilità. Per tale motivo, le stelle raccomandano cautela.

Bilancia – Venere riserva ai single del segno un evento d’amore eccezionale, una passione rovente, irrazionale, incontrollabile, eppure solida, felice. Tutto accadrà come se stesse incontrare una persona simile a voi, come se stesse approdando in un porto, qualunque sia la vostra età e condizione sociale. La vita di coppia sarà limpida e armoniosa, approfittate di questa atmosfera per rafforzare ancora di più il vostro legame o per riconciliarsi in caso di litigio. Una grande intesa con un Acquario è prevedibile, perché questi due segni d’aria si capiscono e armonizzano perfettamente.

Con un Toro possono nascere tensioni, il vostro bisogno di equilibrio può scontrarsi con la sua testardaggine e rigidezza.

Scorpione – Per le anime solitarie, gli appuntamenti casuali sono piene di promesse, ma fate attenzione a non sottovalutare i vostri sentimenti. Per chi ha una relazione d’amore, il vostro morale basso potrebbe creare tensione e dare vita a nuovi scontri. Non lasciate che un malumore rovini ciò che avete costruito insieme. La presenza rassicurante di un Cancro vi porta conforto e vi aiuta nei momenti di dubbio. Evitate l’Acquario questa settimana, la sua disattenzione e il suo disinteresse per le vostre esigenze possono rivelarsi frustranti per voi.

Previsioni da Sagittario a Pesci

Sagittario – In amore, la prima settimana di luglio rischia di mettere in evidenza le differenze di interessi. Per le coppie è essenziale cercare un terreno comune e rispettare lo spazio dell’altra persona. Per i single, una grande opportunità si profila all’orizzonte e promette un potenziale successo romantico. Non ottenete nulla stando fermi, siate attivi per sfruttare questa opportunità. L’armonia emerge con il Leone, condividendo il vostro bisogno di avventura e il vostro immancabile ottimismo. È molto probabile che sorgano tensioni con il Cancro, la cui natura introversa contrasta nettamente con il vostro spirito libero.

Capricorno – Troppe aspettative estinguono una relazione d’amore.

Siate più spontanei tra di voi. Un’uscita inaspettata o un’attenzione speciale rafforzano il legame di coppia e sdrammatizzano certe situazioni tese e tossiche. Da un lato, è un’opportunità per apprezzare la propria indipendenza e vivere momenti preziosi con i propri cari. Single, non scambiare i vostri sogni per realtà. Siete irresistibili, ma la persona che vi piace potrebbe avere dei cattivi gusti. Non pensate che caschi ai vostri piedi. Un Toro porta stabilità e condivide il vostro gusto per la costanza, formerete una solida coppia. L’imprevedibilità di un Gemelli potrebbe mettervi fuori gioco, il vostro bisogno di stabilità si scontrerà con la sua voglia di cambiamento.

Acquario – Per i cuori solitari, un’attrazione inspiegabile per una conoscenza sconvolge la routine.

Non opponetevi a questa situazione, lasciatevi trasportare. Per chi ha una relazione d’amore, questa settimana rafforza la vostra connessione emotiva. Nonostante gli ostacoli, non dubitate mai dell’importanza dei sentimenti che condividete. Questa settimana si svelano alcune affinità con il segno dei Gemelli, il suo spirito leggero e curioso è in perfetta armonia con il vostro. Fate attenzione a un Toro, la sua testardaggine potrebbe entrare in conflitto con il vostro bisogno di libertà e il vostro spirito inventivo.

Pesci – Se vivete in coppia, sforzatevi di comunicare in maniera chiara e concisa, i vostri sentimenti potrebbero non essere capiti perfettamente. Una discussione approfondita dissipa questi dubbi.

Single, dopo un periodo burrascoso a volte torna la calma. È in corso un rinnovamento, aprite gli occhi a nuovi incontri e chiudete definitivamente con le storie passate. Voi e il Cancro condividete una bellissima sensibilità, sfruttatela per uno scambio naturale e intenso durate tutta la settimana. Il rigore del Capricorno potrebbe offendere la vostra natura intuitiva e flessibile: fate attenzione nelle vostre interazioni.