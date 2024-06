L’oroscopo di sabato 29 e domenica 30 giugno inerente all'amore e finanze rivela che qualcosa interferirà nella vita di coppia dei nativi dell’Ariete, mentre la confusione regnerà sovrana nella vita dei single nativi del Toro. Per quanto riguarda il campo delle finanze, le persone Cancro non avranno nulla da temere. Infine, i nati in Scorpione dovranno fare particolarmente attenzione ad alcune operazioni finanziarie, mentre i Pesci vivranno un buon momento con il partner.

L'ultimo weekend di giugno secondo l'oroscopo amoroso e finanziario: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Gli aspetti astrologici di quest’ultimo fine settimana di giugno interferiranno e destabilizzeranno in qualche modo la vostra vita di coppia. Tuttavia, non avrete nulla da temere, se mostrerete più attenzione al vostro partner. In caso di conflitto o incomprensione, dimenticate il vostro orgoglio e fate il primo passo verso la riconciliazione con la persona amata. Single, voi che impazzite per i flirt originali e piacevoli, questa volta sarete ben serviti. Ma, data questa atmosfera astrologica, non sperate di avere alcuna possibilità di stabilizzarvi sul piano romantico. Parlando di finanze, affrettatevi a pagare bollette, eventuali multe, tasse e debiti.

Questo vi aiuterà a evitare di imbattervi in qualche causa legale che vi metterebbe di pessimo. Le stelle non vi faranno alcun favore. Voto: 6

Toro – È con la benedizione di Nettuno in buon aspetto che regnerà la comprensione tra voi e il vostro partner d’amore, soprattutto se non siete avari di parole dolci e di attenzioni affettuose.

Siate tolleranti e concilianti. Single, la vostra situazione sentimentale sarà confusa. Riconsidererete spesso le vostre scelte, penserete a lungo, oppure tornerete indietro cambiando obiettivi lungo il percorso o rinunciando a iniziative ritenute troppo rischiose. Fareste bene ad approfittare delle buone influenze astrologiche che sosterranno il settore finanziario.

Ci sarà qualcosa che vi prometterà un jackpot. Un aumento di soldi per alcuni nati in Toro, uno splendido contratto per gli altri. I più ricchi del segno faranno un grande investimento che verrà ripagato in tempi brevi, oppure faranno un acquisto significativo. Con il sostegno di Urano potrete correre qualsiasi tipo di rischio, senza perdere troppi soldi. Voto: 8

Gemelli – Questo weekend sarà vivace a livello coniugale. Venere, la dea dell’amore, farà regnare la tenerezza e la sensualità nella vostra relazione. Avrete un dialogo fruttuoso con la vostra dolce metà e un feeling molto profondo. Single, Giove potrebbe avere per voi un impatto ambiguo: da un lato, essere un pianeta portafortuna, potrebbe provocare incontri interessanti; ma dall’altro lato può invogliarvi a intraprendere più avventure contemporaneamente, con il rischio di perdersi.

L’azione combinata di diversi pianeti favorirà afflussi di denaro inaspettati. Se questo è il vostro caso, non spendete questi soldi, metteteli da parte: è più prudente e più vantaggioso. Voto: 8

Cancro – I cuori solitari instabili saranno ancora addolorati per le delusioni avute nelle ultime settimane. L'Oroscopo vi incoraggia a cambiare il vostro modo di reagire a questa batosta, cercando di esprimere i vostri sentimenti e di essere meno timorosi ed esigenti. I rari incontri che nasceranno in questo weekend dureranno poco. Questa volta sarà necessario fare una pausa nella vostra vita matrimoniale. L’umore bellicoso che avete mostrato negli ultimi giorni lascerà il posto a un atteggiamento più conciliante.

Nessun pianeta influenzerà il vostro settore monetario. Non avrete, quindi, spiacevoli sorprese da temere. Giove, governatore della fortuna, e il Sole, stella dell’espansione e del successo, vi offriranno l’opportunità di beneficiare di alcuni momenti fortunati. Questo fine settimana sembra molto favorevole anche per riorganizzare i vostri investimenti. Voto: 7

Da Leone a Scorpione

Leone – Urano sconvolgerà di nuovo la vostra vita coniugale. Tuttavia, se farete gli sforzi necessari, sarete finalmente in grado di trovare un accordo con il vostro partner e seppellire l’ascia di guerra per un po’. Niente di particolarmente entusiasmante in vista per i single del segno. Alcuni potrebbero trovare conforto nell’amicizia romantica, mentre altri si accontenteranno della famiglia per alleviare la loro solitudine.

Pazienza, arriverà il vostro turno. A livello finanziario beneficerete di una buona dose di fortuna e troverete soluzioni intelligenti per gestire al meglio il vostro budget. Ma dovrete sforzarvi a non cedere al forte impulso di fare spese folli. Voto: 7

Vergine – Molto bella l’intesa di coppia grazie all’armoniosa configurazione di Venere. Questo pianeta dell'amore risveglierà la vostra sensualità e vi aiuterà a stabilire o ristabilire il dialogo con la persona amata. Mercurio in buon aspetto renderà i single molto aperti, molto desiderosi di incontrare persone nuove. Un clima del genere sarà positivo sia per coloro che amano collezionare cuori e sia per quelli che desiderano sperimentare una felicità sentimentale vera, stabile e duratura.

Gli aspetti di Saturno vi faranno venire voglia di migliorare la vostra finanziaria. Non resistete a questa influenza. Un ambiente piacevole sarà per voi fattore di equilibrio e sosterrà il vostro morale. Voto: 8

Bilancia – Con questo bellissimo aspetto di Marte, vedrete risvegliarsi come un vulcano il vostro desiderio per il vostro partner, che non deluderà le vostre aspettative essendo una persona molto passionale. Le vostre notti saranno focose e roventi. Single, prendetevi cura del vostro aspetto esteriore o del vostro look. Con questa configurazione venusiana, l’amore in questo periodo sarà in agguato e potreste trovarvi faccia a faccia con una persona inaspettata. Siete stati avvisati: non perdete il treno, altrimenti rischiate di avere rimpianti amari ed eterni.

Le finanze saranno ben influenzate e sarete capaci di affrontare qualsiasi tipo di situazione. Non cedete, però, alle vostre voglie di acquisto, perché in questo caso vi ritrovereste in un vicolo cieco. Voto: 7,5

Scorpione – Con questo clima astrologico tutto dipenderà dalla vostra situazione coniugale. Se la vostra relazione d’amore va bene, penserete ai progetti a lungo termine: comprare una casa, avere un figlio. D’altra parte, se il vostro rapporto di coppia è in crisi, dovrete imparare più che mai a fare delle concessioni. Per le anime solitarie, non mancheranno incontri da sogno. Marte potrebbe farvi vivere una storia appassionante, che mette in discussione la vostra concezione di amore.

Ma sapere se questa situazione avrà vita lunga o corta è probabilmente troppo prematuro. Gli investimenti a lungo termine saranno favoriti dalle stelle. D’altro canto, bisogna fare attenzione prima di effettuare operazioni finanziarie che sembrano promettere un lauto compenso. Voto: 7

Da Sagittario a Pesci

Sagittario – Mercurio in aspetto armonico proteggerà la vostra vita di coppia. Stabilirete buone regole per una convivenza affettuosa e approfondirete il legame che vi unisce. Single, potreste perdere la testa, lasciandovi trasportare nel vortice di un amore folle, passionale, con le sue trappole: tormento, gelosia, possessività. Come scrisse Jean La Fontaine: ‘Niente ha potere sull’amore, l’Amore ha potere su tutte le cose’.

Non contate su Urano per tirarvi dai guai quando si tratta di gestire il denaro. In particolare, non intraprendete operazioni speculative senza prima assicurarvi un’elevata probabilità di successo. Vi renderete conto che il rischio è troppo grande per ottenere i benefici di questa operazione finanziaria. Voto: 7

Capricorno – Single, potreste avere un incontro memorabile. Tuttavia, rischierete di rimanere un po’ sulla difensiva e di non osare di bruciare le tappe. Forza, non esitate, confessate i vostri sentimenti, lasciatevi coinvolgere profondamente. E forse ci sarà un matrimonio. Se vivete in coppia, assicuratevi di portare più intensità e passione nel rapporto con il vostro partner. Fate qualcosa di particolare, per sorprendere la persona della vostra vita: non ve ne pentirete.

Nel corso di questo fine settimana potrebbe verificarsi una spesa imprevista, probabilmente dovuta al guasto di un elettrodomestico, oppure sarà un evento, una situazione dalla quale non potrete uscire senza sfogarvi. Tutto ciò non deve darvi un pretesto per inveire contro il destino. Sappiate che ‘la vita è fatta di problemi e vivere bene significa trovare le migliori soluzioni a questi problemi’ (Van Minh). Voto: 7

Acquario – Sentimentali fino al midollo, troverete una profonda sintonia con il vostro partner, che accetterà molto volentieri tutto l’amore che gli prodigate. Da parte vostra, riconoscerete prontamente la vostra dipendenza emotiva. Per i single innamorati, questo weekend rischia di sconcertarvi completamente.

L’attuale aspetto di Nettuno fungerà da estintore sulle vostre brucianti dichiarazioni sentimentali. Farà sembrare prematura qualsiasi iniziativa spontanea, a meno che non teniate a freno il vostro slancio dal momento in cui pensavate di avere il vento in poppa. Il settore legato ai soldi non sarà influenzato da nessun pianeta. Il vostro equilibrio finanziario non dovrebbe, quindi, subire alcuna variazione. Chi di voi ha avuto delle preoccupazioni nelle ultime settimane, questa volta sarà in grado di vedere le cose con più chiarezza e prendere le giuste decisioni. Voto: 7,5

Pesci – Supportati da Venere e Marte in buon aspetto, sentirete una potente ondata di passione per il partner della vostra vita. La monotonia e la banalità, che iniziavano a invadere la vostra vita di coppia, verranno spazzate via. In ogni caso, esprimerete i vostri sentimenti con coraggio e il vostro partner avrà l’impressione di vivere su una nuvola rosa. I single del segno non verranno dimenticati dalle stelle: avranno buone probabilità di incontrare la loro anima gemella. Ora più che mai, astenetevi dal far affari con estranei. Provate, invece, a realizzare un progetto di cui parlate in famiglia da molto tempo. Voto: 9