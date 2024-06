L'oroscopo settimanale è pronto a valutare le giornate dall'1 al 7 luglio 2024. In evidenza la sestina relativa alla seconda tranche zodiacale. Tra i migliori, il Sagittario (voto 8), seguito in scaletta dal terzetto formato da Capricorno (voto 7), Acquario (voto 7) e Pesci (voto 7). Di seguito approfondiamo le previsioni e la classifica con le stelle della settimana.

Oroscopo, stelle e voti in pagella: la settimana

♎ Bilancia: voto 6. Si prevede una settimana sufficientemente positiva e senza particolari difficoltà. In amore, vi sentirete poco motivati in alcune situazioni, quindi evitate soluzioni complicate e lasciate spazio ai sentimenti veri.

In coppia, vivrete momenti di grande felicità. Riuscirete a trovare soddisfazione e serenità se vi lascerete andare alle tenerezze del partner. Single, sfruttate bene le opportunità senza fretta: i cambiamenti imminenti saranno cruciali per il vostro futuro sentimentale. Nel lavoro, un affare che sembrava concluso potrebbe riservare sorprese e richiedere una rivalutazione. Prestate attenzione per evitare errori.

La classifica assegnata alla Bilancia:

★★★★★ lunedì 1, domenica 7;

★★★★ martedì 2, venerdì 5, sabato 6;

★★★ mercoledì 3 luglio;

★★ giovedì 4 luglio 2024.

♏ Scorpione: voto 6. L'Astrologia settimanale vede il periodo abbastanza favorevole, spesso cruciale per risolvere alcune situazioni in sospeso.

Tuttavia, potrebbero verificarsi piccoli imprevisti che richiederanno maggiore attenzione. Il consiglio delle stelle è di distribuire gli impegni nel tempo. In amore, sarete determinati a mantenere ciò che avete conquistato con il partner, favorendo un accordo di coppia armonioso, il che renderà diverse giornate assai gratificanti.

Single, avrete finalmente l'occasione di incontrare una persona speciale che vi affascinerà con il suo carisma. Nel lavoro, potrebbero emergere opportunità professionali interessanti. Valutate quanto sareste disposti a sacrificare per raggiungere alcuni obiettivi.

La settimana con le posizioni delle stelle:

★★★★★ lunedì 1, domenica 7;

★★★★ martedì 2, mercoledì 3, sabato 6;

★★★ venerdì 5 luglio;

★★ giovedì 4 luglio 2024.

♐ Sagittario: voto 8.

Le previsioni astrologiche annunciano sette giornate estremamente positive nel complesso. La Luna in Toro fino a tutto lunedì, passerà in Gemelli continuando a garantire una settimana piena di gioia e soddisfazioni. In amore, ora che avete raggiunto un'intimità e una sicurezza con il partner, non esitate a lasciarvi andare. Il rapporto di coppia sarà armonioso e aperto a discussioni e progetti importanti. I single avranno molte opportunità concrete da sfruttare, con un'ampia scelta di nuove conoscenze. Nel lavoro, affrontate gli eventi con calma e usate questa giornata per esprimere chiaramente ai superiori desideri e opinioni.

La classifica a stelline in relazione ai prossimi sette giorni:

Top del giorno lunedì 1° luglio;

lunedì 1° luglio; ★★★★★ martedì 2, mercoledì 3;

★★★★ giovedì 4, sabato 6, domenica 7;

★★★ venerdì 5 luglio 2024.

♑ Capricorno: voto 7.

Periodo con tendenza positiva, seppur con alcuni momenti di incertezza che potrebbero generare tensioni. L'opposizione di astri poco di parte creerà qualche fastidio, ma la Luna in aspetto positivo sarà di grande aiuto. In amore, vi sentirete sereni e aperti al dialogo con il partner, trovando modi piacevoli per passare il tempo insieme, magari coinvolgendo i figli o gli amici più stretti. Per i single, questa prima settimana di luglio sarà entusiasmante, offrendo opportunità di svago e divertimento. Nel lavoro, la Luna in posizione armonica infonderà fiducia e vi farà sentire a vostro agio, in ogni situazione. Un po' di flessibilità mentale sarà essenziale per affrontare e superare qualsiasi impegno.

La classifica della settimana attribuita al segno del Capricorno:

Top del giorno mercoledì 3 luglio;

mercoledì 3 luglio; ★★★★★ martedì 2, giovedì 4;

★★★★ lunedì 1, venerdì 5;

★★★ domenica 7 luglio;

★★ sabato 6 luglio.

♒ Acquario: voto 7. In arrivo un periodo promettente, le gioie che cresceranno man mano che le giornate avanzeranno. Le stelle invogliano verso una serenità emotiva, invitandovi a mantenere la calma di fronte alle solite incombenze. L’estate porterà il suo calore, ma anche momenti di tensione; tuttavia, non lasciate che questi turbamenti oscurino il vostro spirito. Le incomprensioni amorose, pur frequenti, non devono diventare ostacoli insormontabili. Per i cuori solitari, l’orizzonte si tingerà di avventure eccitanti, di promesse e di trasgressioni.

Sul fronte professionale, le stelle consigliano prudenza finanziaria. In un periodo di incertezza economica, è essenziale agire con saggezza.

La classifica settimanale attribuita al segno dell'Acquario:

Top del giorno venerdì 5 luglio;

venerdì 5 luglio; ★★★★★ giovedì 4, sabato 6;

★★★★ mercoledì 3, domenica 7;

★★★ martedì 2 luglio;

★★ lunedì 1° luglio 2024.

♓ Pesci: voto 7. Una buona settimana, anche se non il massimo sarà sufficiente per essere ben goduta. L’amore vi sorprenderà con novità piacevoli, incrementando l’intimità con il vostro partner. La Luna e Venere vi incoraggeranno a dedicare tempo alla vostra metà, rafforzando il legame. Mercurio e Giove, in disaccordo, potrebbero generare confusione. Solo trascorrendo tempo di qualità insieme a chi amate solidificherete la relazione.

Se siete single, la Luna vi renderà affabili, predisponendo incontri fortunati che porteranno a relazioni immediate. Sul lavoro, la determinazione rimarrà inattaccabile. Le stelle allineeranno le circostanze a vostro favore.

La classifica della settimana attribuita al segno dei Pesci: