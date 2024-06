L'Oroscopo della settimana dall'1 al 7 luglio 2024 analizza i primi sette giorni del mese. Ad essere testati, astrologicamente parlando, sono in questa sede i sei segni relativi alla prima metà zodiacale. In questo frangente a dominare le scene sarà il Leone (voto 10), indicato al "top della settimana". A poca distanza dal primo in classifica, Gemelli (voto 9), a sua volta seguito dal Cancro (voto 8). Periodo poco fortunato per il Toro (voto 5). Maggiori dettagli nelle previsioni dell'oroscopo settimanale da lunedì 1 a domenica 7 luglio.

Oroscopo e classifica a stelline da Ariete a Vergine, la settimana

♈ Ariete: voto 6. La prima settimana di luglio sarà moderatamente positiva, senza grandi preoccupazioni né eccessiva euforia. In generale, potreste sentirvi irrequieti e desiderosi di cambiamenti. In amore, molti di voi del segno raggiungeranno il massimo della vitalità, pronti a vivere intensamente ogni momento. Se siete innamorati e ricambiati, avrete piena complicità dal partner. Single, prestate maggiore attenzione al modo in cui vi rivolgerete alla persona che vi interessa per evitare incomprensioni. Nel lavoro, proseguite con la vostra consueta determinazione e tutto procederà per il meglio.

La scaletta con le stelle per l'intera settimana:

★★★★★ venerdì 5 e sabato 6;

★★★★ lunedì 1, giovedì 4 e domenica 7;

★★★ martedì 2 luglio;

★★ mercoledì 3 luglio.

♉ Toro: voto 5.

Per voi del segno l'Astrologia prevede un periodo assai impegnativo, anche per le attività che di solito non creano problemi. L'oroscopo suggerisce cautela in amore e un forte autocontrollo. Sentirete una certa irrequietezza, generando confusione. È normale attraversare periodi di incertezza, dove non sapete come comportarvi.

Il consiglio è di trovare accordi e soluzioni, anche piccoli compromessi che giovino a entrambi. Se dopo vari tentativi nulla cambia, allora sarà necessario tagliare i ponti che causano tormenti: la vita è una e non vale la pena sprecarla rincorrendo illusioni. Single, le parole saranno cruciali negli affari di cuore, quindi dosatele con attenzione.

Nel lavoro, evitate decisioni impulsive: accettate l'aiuto di un collega, anche se si tratta solo di un consiglio.

La classifica settimanale di competenza del segno:

★★★★★ lunedì 1° luglio;

★★★★ martedì 2, mercoledì 3, sabato 6 e domenica 7;

★★★ giovedì 4 luglio;

★★ venerdì 5 luglio.

♊ Gemelli: voto 9. Si prospetta all'orizzonte una settimana parecchio positiva sia per l'amore che per il lavoro. In campo sentimentale, l'arrivo della Luna nel segno specialmente per i nati nella prima e seconda decade, potrebbe portare delle novità inaspettate. Anche per gli altri, i rapporti saranno sereni e sopra la media. Con il partner, cercate di essere più flessibili, sempre entro certi limiti. Single, chi vi conosce bene conosce anche le vostre qualità: usatele al meglio per ottenere soddisfazioni.

Nel lavoro, molti di voi hanno vissuto un periodo stressante e difficile. Da inizio luglio invece sarà il momento giusto per dire "basta": sapete già cosa fare, non aspettate oltre!

La scala di valori espressa dalle stelle della settimana:

Top del giorno martedì 2 luglio (Luna in Gemelli);

martedì 2 luglio (Luna in Gemelli); ★★★★★ mercoledì 3 e domenica 7;

★★★★ lunedì 1, giovedì 4, venerdì 5 e sabato 6.

♋ Cancro: voto 8. In programma una settimana davvero "stellare" per tanti di voi, con fortune che splenderanno lungo il cammino. Le stanchezze della settimana precedente si dissolveranno grazie all’aiuto di una figura benevola. Gratitudine sarà la chiave per superare gli ostacoli recenti. L’amore fiorirà, portato dalla luce scintillante della Luna nel segno: rinasceranno nuove gioie nelle vostre vite.

Chi già gode di una dolce metà comprensiva troverà questo periodo arricchito da una sorpresa gradita. Voi single, sentirete un crescente bisogno di evadere dalla monotonia, forse preludio di un rinnovato vigore. Nel settore lavorativo, dopo periodi di tensione, vi attendono piccole ma significative gratificazioni.

La classifica settimanale da lunedì a domenica:

Top del giorno giovedì 4 luglio (Luna in Cancro);

giovedì 4 luglio (Luna in Cancro); ★★★★★ mercoledì 3 e venerdì 5;

★★★★ martedì 2, sabato 6 e domenica 7;

★★★ lunedì 1° luglio.

♌ Leone: voto 10. La settimana porterà una ventata di piacere, con l’arrivo della Luna che promette momenti esaltanti. L’euforia caratterizzerà le vostre giornate, e in campo amoroso, il legame con il partner si intensificherà, trovando supporto reciproco nelle vicende quotidiane.

Anche se l’amore potrebbe non fiorire immediatamente a causa di influenze astrali meno favorevoli, avrete l’intera settimana per vivere esperienze più appaganti. I single incontreranno sorprese piacevoli, aprendosi a nuove conoscenze affascinanti. Ricordate, non giudicate troppo severamente in amore; i vostri ideali sono elevati, ma non tutti possono raggiungere tali vette. Sul lavoro, l’entusiasmo e la creatività saranno stimolati da nuove avventure e interessi. Puntate su settori in crescita.

La scala di valori settimanale:

Top del giorno domenica 7 luglio (Luna in Leone);

domenica 7 luglio (Luna in Leone); ★★★★★ martedì 2 (Mercurio in Leone), giovedì 4 e sabato 6;

★★★★ lunedì 1, mercoledì 3 e venerdì 5.

♍ Vergine: voto 6. Settimana di quiete, priva di eventi straordinari che potrebbero segnare un cambiamento significativo nella routine quotidiana.

Tuttavia, questa apparente mancanza di dinamismo non deve essere interpretata come una assenza di opportunità, piuttosto come uno spazio per la riflessione e la crescita personale. Nel corso del cammino amoroso, l’armonia e la gioia saranno fondamentali per un legame duraturo. La presenza della Luna in Leone vi guiderà nell’aggiungere pepe alla vostra relazione, rendendola più avvincente. Per i single la Luna favorirà un incontro emozionante, magari con qualcuno del passato. Professionalmente delle situazioni complesse potrebbero trovare soluzione con esiti favorevoli.

La classifica a stelline settimanale:

★★★★★ lunedì 1 e giovedì 4;

★★★★ martedì 2, mercoledì 3 e venerdì 5;

★★★ sabato 6 luglio;

★★ domenica 7 luglio.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo della settimana.