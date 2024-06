L’Oroscopo di venerdì è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 28 giugno. In analisi la giornata numero cinque dell'odierna settimana, messa a confronto con la sestina relativa alla seconda sestina zodiacale. A gongolare tra i simboli in evidenza in questo contesto, Scorpione e Capricorno, entrambi considerati a cinque stelle in classifica. Periodo non troppo positivo per l'Acquario.

Iniziamo a togliere il velo della giornata consultando il responso delle stelle in merito alle previsioni dell’oroscopo e alla classifica a stelline: focus su attività di lavoro e sentimenti.

Venerdì 28 giugno, le previsioni dell'oroscopo per la seconda sestina

Bilancia: ★★★★. Le stelle di venerdì prospettano una giornata positiva ma con alcune complessità, dovute a situazioni poco chiare. In amore, la giornata sarà perlopiù normale, con momenti brillanti che arriveranno solo in serata. Gli ascendenti Capricorno e Scorpione avranno una marcia in più. Gli altri dovranno sfruttare il periodo pensando e agendo da positivi: guardate al futuro con fiducia, ovviamente insieme a chi amate. Per i single, specialmente quelli che faticano nelle conquiste, potrebbero presentarsi ottime occasioni. Prestate attenzione, poiché potreste perdere opportunità promettenti proprio davanti ai vostri occhi.

Sul lavoro, le speranze di successo saranno poche. Cercate di emergere prendendo spunto da chi ha più esperienza di voi.

Scorpione: ★★★★★. L'Astrologia del giorno promette una giornata decisamente molto positiva, con momenti molto favorevoli in ogni ambito. In relazione ai sentimenti, venerdì sarà vivace e gratificante. Venere vi sosterrà, migliorando l'intesa con il partner e promettendo una serata intensa e appassionata in camera da letto.

Per i single, saranno possibili incontri sorprendenti. Avrete l'opportunità di avvicinarvi a chi vi interessa, a patto di saper mettere in campo una maggiore schiettezza di carattere e tanto buon umore. Nel lavoro, sentirete un forte desiderio di autonomia, il che vi spingerà a cercare nuovi spazi personali.

Sagittario: ★★.

L'oroscopo prevede un venerdì in generale complicato, soprattutto per chi fosse costretto ad affrontare questioni importanti. In amore, vista la dissonanza del periodo, potrebbe crearsi intorno alla vostra persona un forte nervosismo, rendendo difficile mantenere la calma. Alcune situazioni sfavorevoli potrebbero infine frenare la vostra voglia di andare avanti. Occhio: una mancanza di pazienza rischierebbe solo di peggiorare le cose. I single invece vedranno la loro agenda piangere, vista la quasi assenza di nuove conoscenze. Cercate di fare attenzione a non incorrere in errori, dato che la mente gioca un ruolo cruciale nelle questioni di cuore. Nel lavoro, essenziale non insistere su certe posizioni.

Ascoltate i consigli di un collega.

Capricorno: ★★★★★. Il periodo si prospetta estremamente allettante. La fortuna vi sarà favorevole dalla fine della mattinata fino all'inizio della sera. In amore, la giornata inizierà con emozioni intense. Sarete protagonisti, beneficiando di un forte supporto dalle stelle. Per le coppie, sarà un venerdì all'insegna della sensuale intimità e complicità, dove nulla potrà ostacolare la realizzazione di desideri profondi. Avrete al vostro fianco un partner capace di apprezzare insieme a voi le gioie della vita. Per i single, le previsioni astrologiche promettono una giornata vibrante, ricca di incontri fortunati e avvenimenti significativi nel campo sociale e affettivo.

Sul fronte lavorativo, sarete intraprendenti, affrontando con determinazione le incombenze della giornata.

Acquario: ★★★. Gli astri del periodo annunciano una giornata sottotono, per molti del segno. In amore, potreste perdere l'equilibrio di fronte a imprevisti non messi in conto: sappiate che le difficoltà apparenti si risolveranno facilmente. Per le coppie, questo periodo di tensione potrebbe portare a discussioni su questioni passate: affrontatele con chiarezza per evitare fraintendimenti. Per i single, alcuni pianeti potrebbero influire negativamente sull'umore generale. Comunque, la Luna in aspetto lievemente favorevole vi darà il coraggio di affrontare alcuni momenti con lucidità. Non sovrastimate le vostre forze, onde evitare errori di valutazione.

Sul lavoro, affrontate al meglio eventuali tensioni, senza perdere la fiducia in voi stessi.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno, di venerdì 28 giugno vede il periodo nella normalità assoluta. Tuttavia, in amore, ci saranno occasioni discrete da non sottovalutare. Non lasciatevi ingannare dalla routine: la giornata potrebbe riservare sorprese. Se in coppia, siate aperti alle esigenze del partner. Per coloro che hanno un ascendente positivo, il rapporto sarà caratterizzato da un'intesa profonda. Sarà un periodo di consolidamento per le coppie che, nonostante le difficoltà, riusciranno a gestire con serenità la relazione. Chi vorrebbe chiudere una storia, lo faccia ora o mai più! Per i single, il consiglio è di essere meno rigidi nel cercare la perfezione e di essere più aperti alle opportunità. Sul fronte lavorativo, le previsioni indicano una situazione complessivamente positiva.