L'oroscopo del giorno venerdì 21 giugno annuncia che il Capricorno dovrà stare attento a fidarsi di qualcuno che potrebbe parlare alle sue spalle. Per Toro e Vergine sarà favorita la comunicazione, mentre il Sagittario sarà ancora confuso su quello che desidera.

Oroscopo dei primi sei segni: Gemelli fortunati nel lavoro

Ariete: sarà una giornata particolarmente favorevole per le finanze e per gli investimenti. In amore con la Luna in Scorpione si saranno delle discussioni, ma tutto dipenderà da voi. Gli scontri possono essere necessari a far emergere le cose non dette.

Toro: un'ottima capacità comunicativa illuminerà questo caldo venerdì di giugno grazie a Venere e Mercurio in Cancro. Se siete in coppia, organizzate una serata romantica e non ve ne pentirete. Al lavoro avrete grinta da vendere.

Gemelli: la fortuna vi sorride e voi sarete particolarmente fiduciosi nel futuro. Al lavoro avrete delle idee vincenti e grazie a Giove nel segno riuscirete ad allargare i vostri orizzonti. Qualche acciacco dovuto allo stress si farà sentire: concedetevi il giusto riposo.

Cancro: una ventata di novità e belle sorprese caratterizzeranno questa giornata con il Sole che porterà ottime occasioni da prendere al volo. In amore sarete portati a fare progetti importanti e a lungo termine.

Leone: il nervosismo si farà sentire e sarà molto difficile per voi non reagire d'impulso. Per evitare di ferire qualcuno, tuttavia, si consiglia di contare fino a dieci per dire la vostra. Andrà meglio al lavoro se riuscirete ad avere la giusta concentrazione.

Vergine: qualunque tipo di contatto avrà il favore delle stelle, fatevi avanti.

Sono previste nuove e piacevoli conoscenze, ma ci sarà un posto speciale anche per i legami già esistenti che potranno solo rafforzarsi.

Imprevisti per Bilancia, romanticismo alle stelle per Pesci

Bilancia: l'armonia regnerà nella vostra casa e gli affetti saranno un punto di riferimento importante per voi. Ci sarà qualche problema al lavoro e dal punto di vista economico a causa di imprevisti che porteranno a delle spese indesiderate.

Scorpione: sarete particolarmente sensibili e questo vi porterà a riflettere sulle vostre emozioni. Nelle relazioni potrebbero esserci delle piccole discussioni, ma spetterà a voi non mettere benzina sul fuoco.

Sagittario: i nuovi progetti avranno il favore delle stelle con Giove in Gemelli. Al lavoro tutto procederà a gonfie vele, ma in amore ci sarà ancora qualche ostacolo. Non avete ancora ben chiaro cosa desiderate davvero.

Capricorno: l'amicizia sarà il vostro valore più grande in questa giornata, ma dovrete stare attenti a selezionare bene le persone che vi circondano. Qualcuno potrebbe parlare alle vostre spalle nonostante la vostra grande fiducia.

Acquario: anche se vi sembra che nulla si muova, in realtà state seminando per poter raccogliere in futuro frutti importanti.

In particolare le relazioni nate oggi saranno decisive sul lavoro in un secondo momento. La determinazione non vi mancherà.

Pesci: continuerete a essere romantici e a cercare dolcezza nel partner. Nulla sembrerà poter rovinare l'intesa di questi giorni, ma nel lavoro sarete presi dall'ansia di portare a termine troppi progetti e dovrete fare delle scelte.