L’Oroscopo del giorno è pronto a mettere in chiaro la classifica con le previsioni zodiacali del 21 giugno. In analisi la sestina relativa alla seconda tranche zodiacale. La giornata di venerdì annuncia un ottimo periodo per il Capricorno, considerato in giornata da cinque stelle. In netto calo, invece, il simbolo astrale dei Pesci, interessato dalla penalizzante quadratura Luna-Nettuno. Giornata ottimale in amore e nel lavoro per Bilancia.

Previsioni astrologiche del 21 giugno, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★. Giornata positiva in campo sentimentale e nel lavoro.

L'oroscopo prevede in generale abbastanza serenità e tranquillità. In amore, le stelle vi renderanno più flessibili del solito con il partner: sarete pronti a chiudere un occhio (forse anche tutti e due...) su alcuni aspetti del menage, giusto per mantenere viva la passione. Le coppie vivranno un periodo favorevole per rilanciarsi, con buone probabilità di successo se eventuali questioni vengano affrontate con determinazione. Single, il periodo sarà positivo. Anche se attraverserete momenti difficili, il tempo e la pazienza aiuteranno. Nel lavoro, non ci saranno novità. Agite con prudenza, evitando rischi inutili.

Scorpione: ★★★★. Il venerdì in arrivo si prevede discreto e soddisfacente. Le stelle vi chiederanno impegno e ottimismo nel risolvere eventuali problemi.

In amore, se non avete già programmi, organizzate una serata tranquilla con la vostra metà. Dedicate questo momento alle persone che amate, trovate idee carine per sorprendere e ravvivare il rapporto. Single, la vostra immagine uscirà rinforzata grazie all'allegria e alla capacità di coinvolgere gli altri. I nati nella prima decade dovranno dedicare più tempo all'amore e meno ad inseguire denaro o potere.

Nel lavoro, la giornata scorrerà piacevolmente. Praticità, organizzazione e fiuto vi accompagneranno nelle decisioni.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo del 21 giugno prevede una giornata non troppo impegnativa, con una positività nella media. In amore, sorriderete nell'affrontare con pazienza e diplomazia qualsiasi tentativo da parte di pseudo-individui di creare tensioni.

Restate sereni, da piccole complicazioni potrebbero nascere nuove opportunità. Single, le stelle annunciano positive novità nelle relazioni, come la nascita di sentimenti più profondi o la condivisione di interessi, magari con progetti per un futuro insieme. Avrete l'energia giusta per una lunga serata con gli amici: potreste fare un incontro fantastico. Nel lavoro, potreste vedere un barlume di positività sotto forma di nuove opportunità.

Oroscopo e stelle del 21 giugno, previsioni da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★★. L'oroscopo preannuncia venerdì certamente speciale, perfetto per realizzare progetti, desideri sentimentali o nuove iniziative. In amore, sarà un giorno positivo: migliorerete l'intesa con la persona amata valorizzando ricordi comuni e esperienze passate.

Amatevi e guardate al futuro insieme, puntando lo sguardo nella stessa direzione; in caso di divergenze, il dialogo e il sorriso saranno le vostre armi. Single, un rinnovato interesse per le relazioni sociali vi porterà a frequentare nuovi ambienti alla ricerca di emozioni. Un amore misterioso vi intrigherà, risvegliando il gusto della sfida. Nel lavoro, occasioni fortunate e brillanti prestazioni. Vi destreggerete abilmente seguendo l'intuizione.

Acquario: ★★★★. In programma un fine settimana lavorativo abbastanza positivo, anche se con poca fortuna nel complesso. Il periodo un po' così vi impone di non alimentare tensioni o inutili diatribe. In amore, sarà necessaria una buona collaborazione di coppia.

Lasciate che il partner sia libero di gestire i propri hobby, evitando di fare polemiche: un detto popolare recita "dare un colpo al cerchio e uno alla botte". Se state progettando una vita in coppia o pensando di allargare la famiglia, questo sarà un buon momento per prendere decisioni. Nel lavoro, l'Astrologia evidenzia un possibile rallentamento. Potreste percepire ostacoli creati appositamente per intralciarvi. Agite con prudenza.

Pesci: ★★★. L'oroscopo del giorno, di venerdì 21 giugno, mette in rilievo la pessima quadratura in atto tra Luna e Nettuno. Dunque, giornata complicata: sarete scontrosi e di poche parole, agendo seguendo l'istinto ed evitando di dare spiegazioni. Potrebbero esserci delle tensioni a causa della vostra scarsa disponibilità al dialogo con partner, famigliari e amici.

La vostra "luna di traverso" sarà evidente dal mattino: meglio per chiunque non provocarvi! Single, alcune vecchie questioni familiari riemergeranno, e potrebbero verificarsi imprevisti; meglio evitare condizionamenti esterni. Nel lavoro, mettete da parte l'ambizione e il desiderio di prestigio, lasciando spazio alla concretezza. L'intuizione sarà un'arma vincente.