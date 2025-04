Oltan farà una sorpresa a Oylum e intitolerà un asilo a suo nome nelle prossime puntate di Tradimento, per ringraziarla del rene donato a Tolga.

Le anticipazioni rivelano che infatti grazie a Oylum, Tolga starà meglio e tornerà a casa con suo padre. Oltan sarà sempre grato alla ragazza per aver salvato la vita a suo figlio, mentre Oylum dovrà affrontare le conseguenze della sua scelta. Mualla e suo marito, infatti, non apprezzeranno affatto il suo gesto per Tolga.

Il gesto d'amore di Oylum

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che Selin colpirà Tolga e lo ridurrà in fin di vita nelle prossime puntate.

La ragazza finirà in carcere, mentre il figlio di Oltan sarà portato in ospedale in gravissime condizioni. I medici saranno molto chiari: Tolga potrà sopravvivere solo se si troverà un rene per lui nel giro di pochi giorni. Oltan farà di tutto per cercare l'organo, ma i suoi soldi e le sue conoscenze non basteranno ad ottenere quello di cui ha bisogno. Oylum restituirà il sorriso a Oltan e deciderà di donare a Tolga il suo rene, visto che risulterà compatibile. Il grande gesto di generosità di Oylum farà storcere il naso alla sua famiglia e Mualla che non approveranno affatto la sua scelta. Presto sia Tolga che Oylum staranno bene e potranno tornare a casa, ma ci saranno ancora die problemi da risolvere per loro.

Oylum dovrà affrontare suo marito Kahraman che dopo averla vista in ospedale con Tolga dubiterà del suo amore, tanto da lasciarla. Tolga, invece, si recherà in carcere da Selin per capire il motivo de suo odio. La ragazza non avrà problemi a dire a suo marito che Serra aspetta un figlio da lui e Tolga resterà senza parole, perché sarà convinto di non aver mai tradito Selin.

Tolga tornerà a casa con Oltan

Nelle prossime puntate di Tradimento, Oltan sarà al settimo cielo perché Tolga tornerà a casa dopo l'operazione. L'uomo sarà molto premuroso con suo figlio e gli raccomanderà di seguire la dieta ed evitare sforzi e feste per il prossimo mese. Oltan si sentirà debitore nei confronti di Oylum e andrà a prenderla con il suo autista per farle una sorpresa.

Mualla non apprezzerà affatto che sua nuora esca con Oltan senza preoccuparsi di Kahraman che l'ha appena lasciata, ma Oylum non la ascolterà. Oltan porterà la ragazza all'inaugurazione di un asilo e quando arriverà il momento di scoprire la targa, darà a Oylum questo incarico. La ragazza sarà incredula quando vedrà il suo nome sulla targa. Oltan intitolerà l'asilo a Oylum come regalo per ripagare il suo grande gesto che ha salvato la vita a Tolga. "Mi hai dato il mondo intero", dirà Oltan, "Ti sarò grato per sempre".

Le strade di Oylum e Tolga si sono separate

Nelle puntate in onda in Italia, i rapporti tra Oylum e Tolga sono ridotti ai minimi termini. Entrambi hanno sposato persone diverse e le loro vite di sono separate.

L'amore che provano l'uno per l'altra, tuttavia, è ancora forte. Quando Oylum è finita in ospedale dopo il brutto incidente che ha avuto, Tolga è andato a trovarla. La ragazza era sedata e quindi non si è accorta di nulla, ma disperazione di Tolga ha reso evidenti i suoi sentimenti. In lacrime, il ragazzo ha chiesto a Oylum di perdonarlo per non aver dato un'altra possibilità al loro amore.