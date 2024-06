L'oroscopo della fortuna di luglio è pronto a valutare il grado di buona sorte riservata dagli astri ai dodici segni dello zodiaco. La dea bendata favorirà in modo particolare il Leone, alla posizione numero uno della classifica, destinato al massimo successo. La buona sorte sorriderà anche ai Gemelli e lo Scorpione, entrambi sul podio della classifica.

L'oroscopo di luglio sulla fortuna con posizioni: molto bene anche Pesci

12° posto - Toro. Il mese di luglio lascia presagire una scarsità di fortuna, su molti fronti. Ricordate comunque che, nonostante tutto, la speranza non deve mai venir meno.

In amore, sarà fondamentale mantenere la calma e agire con cautela. Evitate conflitti e mostratevi autentici con chi vi è accanto. In certi momenti, lasciatevi guidare dalla dolcezza: questa sarà la chiave per mantenere viva la passione, elemento essenziale per evitare tensioni. Single, le previsioni non sono molto incoraggianti. Dovrete impegnarvi a fondo per migliorare l'intesa con quella persona speciale. Sarà un mese abbastanza faticoso, sarà necessario tanta impegno per superare le difficoltà. Nel lavoro, tenete alta la concentrazione e cercate di evitare errori.

11° posto - Sagittario. La situazione generale potrebbe apparire sin da subito turbolenta, con la buona sorte totalmente assente.

Tuttavia, non perdete la speranza, le cose miglioreranno dal 25 luglio in poi. Mantenete la calma e non lasciatevi sopraffare dall'agitazione. In amore, qualcosa che vi verrà detto sarà difficile da accettare. Potrebbe essere una critica o un'osservazione benevola ma male interpretata. Alcuni astri saranno in posizione dissonante, evitate inutili colpi di testa o movimenti inopportuni.

Single, se vi sentiste stanchi, optate per qualcosa di tranquillo: lasciate da parte la confusione mentale o compagnie poco piacevoli. Avrete le risorse per affrontare tutto: sfruttatele al meglio. Nel lavoro, prestate attenzione evitando situazioni complicate. Riflettete su ciò che non soddisfa e agite di conseguenza.

10° posto - Vergine.

Mese complicato per il lavoro, con la fortuna non troppo dalla vostra parte, come sperato. Tuttavia, il vostro carattere deciso aiuterà a superare ogni problema presente e futuro. In amore, l'atmosfera sarà instabile e potreste sentirvi annoiati dalla routine. Se cercate emozioni forti, cercatele con il vostro partner attuale. Attenzione però a non cercare avventure pericolose: non ne vale la pena! Single, è il momento di rimboccarsi le maniche e darsi da fare. Se non volete passare il resto dell'estate da soli, fate la prima mossa e siate ottimisti. Nel lavoro, aspettatevi un luglio noiosissimo. Tenete duro e continuate con fiducia, questo periodo flemmatico passerà molto presto.

9° posto - Capricorno.

Questo mese, la fortuna vi assisterà a spot, soprattutto se intendeste apportare dei cambiamenti alla vita di coppia. Fate attenzione agli sbalzi d'umore: se avete un partner, dovrete poi spiegare cosa vi succede. In amore, il buonumore sarà la chiave per una vita più semplice. Decidete di essere allegri, indipendentemente dagli eventi. Organizzate giornate tranquille, con il partner o con amici positivi, e godetevi un luglio in relax assoluto. Single, le stelle promettono un mese piacevole, forse anche in dolce compagnia. La spensieratezza sarà da sfruttare, insieme al vostro lato ironico e solare, giusto per far sorridere chi vi interessa. Nel lavoro, l'entusiasmo che vi anima sarà contagioso.

Condividete ideali e desideri, siate socievoli e spontanei: sarete leader indiscussi in ogni ambito.

8° posto - Ariete. Nonostante tutto, avrete la possibilità di trovare il tempo per riflettere su alcune cose che non vanno. Potreste trovare soluzioni efficaci per questioni che vi stanno a cuore. In amore, disponibilità e comprensione saranno molto apprezzate dal partner. Come Ariete, siete ottimi ascoltatori e ispirate fiducia, il che incrementerà l'autostima. Per vivere serenamente il nuovo mese, cercate di essere meno lunatici e più presenti nella coppia o in famiglia. Single, evitate di chiudervi in casa ma cercate di fare attività divertenti con gli amici. Uscendo, potreste fare un incontro che potrebbe cambiare il vostro cuore.

Sul lavoro, le cose andranno bene. Sarà un buon periodo sotto molti aspetti: lavorerete con piacere, avrete nuove idee e potrebbero maturare interessanti coincidenze.

7° posto - Bilancia. Un pizzico di buona sorte aiuterà a rimanere energici nella solite attività quotidiane, nonostante la voglia di vacanza. In amore, concedetevi un po' di relax privilegiando il buon umore. Riscrivete il quotidiano, riscoprendo le piccole cose e i valori stabili che offrono piacere e sicurezza. Questo approccio darà nuova linfa alle relazioni un po' spente, mentre consolidare i legami già forti sarà facile: matrimonio o convivenza sono scelte da prendere seriamente in considerazione. Single, sfruttate al massimo la fantasia.

Se agirete con convinzione, riuscirete ad attirare l'attenzione di chi vi piace o vi fa perdere il sonno. Sul lavoro, evitate di intraprendere iniziative troppo ambiziose. Procedendo con prudenza raggiungere ogni obiettivo.

6° posto - Cancro. Mese abbastanza positivo in fatto di fortuna. La buona sorte infatti, in buona parte favorirà voi del segno, specialmente nel contesto lavorativo, dove emergeranno nuove opportunità per progredire, avanzare in carriera o per dimostrare le proprie abilità. Nella sfera affettiva, luglio porterà un rinnovamento. Le relazioni esistenti si rafforzeranno e nasceranno nuove amicizie. Questo periodo sarà ideale per esprimere sentimenti e per costruire relazioni durature.

Nel contesto lavorativo, la pazienza sarà in parte messa alla prova, anche se gli obiettivi saranno raggiunti. La capacità di adattarsi alle nuove situazioni sarà un punto di forza.

5° posto - Acquario. Nonostante il caldo, sarete abbastanza fortunati nel trovare sufficienti motivazioni per "tirare avanti" nel settore legato alle attività di lavoro. Scoprirete nuove strategie per gestire i vostri compiti e troverete soluzioni creative ai soliti problemi. Nel campo amoroso, vi attendono sorprese piacevoli. Scoprirete presto nuovi aspetti del vostro partner o, se siete single, incontrerete qualcuno che vi colpirà in modo particolare. Nel contesto familiare, la vostra abilità nel gestire situazioni complesse sarà messa alla prova.

Nonostante ciò, riuscirete a portare a termine ogni compito con successo. La capacità di adattarsi a nuove situazioni sarà il vostro punto di forza.

4° posto - Pesci. Molti di voi sono destinati ad avere grande fortuna a luglio, nelle attività lavorative e in campo sentimentale. Questo potrebbe tradursi in un aumento di stipendio, un investimento redditizio o magari un nuovo amore (chissà!). Nella sfera affettiva, emergeranno nuove dinamiche emozionali e molte relazioni si arricchiranno di comprensione e di affetto. Alcuni incontri quasi fortuiti potrebbero portare a legami significativi. Nel contesto lavorativo, l'abilità nel gestire compiti complessi sarà riconosciuta. Nonostante gli ostacoli, vi dimostrerete capaci di raggiungere gli obiettivi prefissati.

La vostra innovatività sarà apprezzata e valorizzata.

3° posto - Scorpione. Questo mese potreste avere un colpo di fortuna. Gli astri infatti sembrano propizi per l’amore. Momenti di gioia e di profonda complicità arricchiranno la sfera affettiva. Le relazioni si intensificheranno e nuove potenziali sinergie emergeranno inaspettatamente. Questo periodo sarà ideale per manifestare emozioni o (ri)stabilire legami duraturi. Nel contesto professionale, la costanza e l’assiduità porteranno a traguardi importanti. Nonostante gli ostacoli, la fiducia permetterà di superarli e raggiungere gli obiettivi sarà assai facile. La capacità di trovare soluzioni e l’innovatività riceveranno apprezzamenti e riconoscimenti economici.

2° posto - Gemelli. La buona sorte è pronta a sorridervi sia in amore che nel lavoro. Sul fronte sentimentale, tanta voglia di dare un senso compiuto alla relazione. Scoprirete nuovi livelli di intimità e la comprensione tra voi e il partner toccherà alti livelli. Se single, potreste incontrare qualcuno capace finalmente di capire il vostro carattere. Ricordatevi di essere aperti e di accogliere ogni nuova esperienza. Per quanto riguarda il lavoro, uno spirito innovativo dovrà essere sempre al centro dell’attenzione. Potreste avere l’opportunità di lavorare su progetti stimolanti, il che vi permetterà di utilizzare al meglio l'esperienza.

1° posto - Leone. Questo mese la fortuna è dalla vostra parte, approfittatene!

Sul fronte sentimentale, potreste scoprire nuovi sentieri che porteranno gioia e felicità nei rapporti d'amore, di amicizia come anche in famiglia. Le relazioni esistenti si rafforzeranno e probabilmente in molti troverete belle sorprese a metà/fine mese. La chiave è sempre quella: essere aperti e onesti con i propri sentimenti. Per quanto riguarda gli impegni lavorativi, questo potrebbe essere il momento di prendere l’iniziativa. Se avete già un progetto in mente, ora è il momento di metterlo in pratica. La vostra naturale leadership vi aiuterà a guidare gli altri, oppure a fare progressi.