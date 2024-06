L'oroscopo del mese di luglio sulla fortuna è pronto a soppesare la buona sorte di tutti i segni dello zodiaco. In base a quanto estrapolato dalle effemeridi del mese, a luglio a gongolare sarà lo lo Scorpione, indicato in prima posizione. A seguire a breve distanza seguono i Gemelli e il Sagittario, favorevolmente supportati dalla dea bendata.

Previsioni zodiacali della fortuna del mese di luglio e posizioni: molto bene anche Bilancia

12° posto: Capricorno - Questo mese di luglio si presenta particolarmente difficile per il Capricorno in quanto a fortuna.

Gli ostacoli e le incombenze sembrano moltiplicarsi, rendendo il periodo davvero complesso da gestire. Non temete, con pazienza e molta tenacia supererete anche i momenti più duri. Nei rapporti sentimentali, il Capricorno potrebbe affrontare incomprensioni o tensioni, sia con il partner che con familiari o amici. È un mese in cui la comunicazione chiara e l’empatia saranno essenziali per evitare conflitti maggiori. Il lavoro sarà particolarmente impegnativo per tanti nativi. Problemi imprevedibili uniti a una scarsa comunicazione potrebbero rallentare alcuni progetti. È importante mantenere la calma e cercare soluzioni creative.

11° posto: Pesci - La buona sorte non sorriderà più di tanto ai nati sotto al segno dei Pesci, questo mese.

Problemi emotivi e contesti poco favorevoli potrebbero creare parecchio stress. È importante trovare momenti di relax e non perdere la fiducia in sé stessi. Molti di voi dei Pesci intanto si sentiranno emotivamente instabili, il che può rendere difficile mantenere l’armonia nelle relazioni. Sforzatevi di parlare apertamente dei sentimenti nascosti, magari chiedendo supporto a chi sta vicino.

Molti nativi potrebbero anche incontrare difficoltà sul lavoro, probabilmente a causa di una mancanza di chiarezza. Questo può portare a frustrazioni. Concentratevi sul miglioramento delle competenze e accettate gli aiuti dei colleghi.

10° posto: Leone - I Leone avranno un luglio sottotono, con difficoltà nel raggiungere i propri obiettivi.

Imprudenze e decisioni affrettate potrebbero tornare a farvi visita, quindi attenzione. Mantenete la calma e riflettete bene prima di agire. Alcune passioni, per chi è nato nella terza decade, potrebbero non trovare lo sbocco desiderato questo mese. Le relazioni amorose in particolare risulteranno faticose e alcune amicizie potrebbero essere messe alla prova. Cercate di essere pazienti e comprensivi. In merito al lavoro, sarà un mese di stallo generale. Problemi conosciuti e situazioni inaspettate potrebbero ritardare i progressi. È un buon momento per rivedere alcuni obiettivi o strategie: preparatevi per tempi migliori.

9° posto: Vergine - La buona sorte si farà desiderare. Nonostante la solita precisione, voi della Vergine potreste trovarvi di fronte a inaspettate complicazioni.

Alcuni piani potrebbero saltare del tutto oppure, nella migliore delle ipotesi, non andare come sperato. La chiave sarà sapersi adattare e mantenere la flessibilità. In generale, facile dover vivere qualche frizione con il partner o tensioni in famiglia. È un buon momento per lavorare sulla tolleranza e cercare di comprendere meglio le esigenze altrui. Periodo impelagante a livello professionale. Facile trovare difficoltà nel portare a termine i compiti lavorativi. Piani e programmi potrebbero necessitare di revisioni. La flessibilità sarà importante per navigare tra le turbolenze di questo mese.

8° posto: Ariete - A Luglio la buona fortuna per voi dell'Ariete potrebbe risultare altalenante.

Buone opportunità e successi si alterneranno a momenti di tensione e confusione. L’importante sarà mantenere l’energia positiva e sfruttare i momenti favorevoli. Diversi Ariete potrebbero sentirsi indecisi o non capire a fondo alcune emozioni, influendo sui rapporti con gli altri. Alcuni legami comunque inizieranno a rafforzarsi, mentre altri subiranno piccole pause. Cercate equilibrio e dialogo, prediligete la sincerità. In altre situazioni, invece, ci sarà anche chi vivrà un mese tra alti e bassi in ambito lavorativo, con alcuni giorni di grande produttività e altri meno efficaci. Sforzatevi di mantenere un atteggiamento positivo e adattatevi ai cambiamenti. Collaborate con i colleghi.

7° posto: Acquario - In arrivo un mese di luglio neutrale, con pochi picchi fortunati e altrettanto pochi momenti negativi.

È un buon periodo per riflettere e pianificare il futuro, senza troppi sconvolgimenti o sorprese. Intanto, mese abbastanza tranquillo per ciò che concerne i rapporti sentimentali. Niente di particolarmente sconvolgente, ma nemmeno grandi sorprese. È un buon momento per rafforzare i legami esistenti e godersi la stabilità. Il lavoro per gli Acquario sarà piuttosto stabile ma senza grandi novità. È mese ideale per consolidare la propria posizione e rafforzare le competenze professionali. Focus sulla qualità piuttosto che sulla quantità.

6° posto: Toro - Nei primi dieci/dodici giorni di luglio più di qualche nativo potrebbe trovarsi in una situazione di leggero stallo, poi con l'avanzare del tempo arriveranno progressi lenti ma costanti.

Ultima settimana del mese abbastanza fortunata: approfittate del questo periodo per cementare le basi a ciò che conta, preparando il terreno alla buona sorte. Tantissimi Toro, poi, troveranno conforto nelle relazioni familiari e con gli amici. L’amore in generale sarà stabile, ma senza particolari sorprese. Concludete eventuali discussioni, ormai passate, agendo sulla fiducia reciproca. Il lavoro sarà caratterizzato da lentezza e costanza. Non ci saranno picchi di attività, ma sarà un buon momento per mettere basi solide per progetti futuri.

5° posto: Cancro - Un buon periodo in arrivo, certamente ripagato da un bel colpo di fortuna. Molti di voi saranno abbastanza intraprendenti questo luglio, con sviluppi positivi soprattutto nel campo delle relazioni personali.

Tuttavia, potrebbe essere necessario affrontare alcune situazioni ancora in stallo, da mettere in sicurezza. L’amore e le relazioni familiari saranno piuttosto positivi. Ci potrebbe essere una rinascita in merito a vecchie amicizie. Se possibile, affrontate ogni problema senza trascinare stress o perplessità nella sfera famigliare. Quasi tutti voi del Cancro intanto, avrete una situazione lavorativa positiva, con buone opportunità di sviluppo. Tuttavia, dovrete affrontare situazioni che richiederanno concentrazione per essere superate. Una seconda entrata potrebbe essere fondamentale.

4° posto: Bilancia - Mese piuttosto fortunato per voi della Bilancia, con molte opportunità di crescita e sviluppo personale.

Tenetevi pronti a cogliere ogni chance e non abbiate paura di osare. L'amore vedrà una nuova rinascita emotiva, con ottime possibilità di consolidare i rapporti esistenti o magari anche incontrare persone interessanti. Sicurezza in sé stessi e aperture verso nuove amicizie vi renderanno particolarmente attraenti. Il periodo, poi, senz'altro vedrà un miglioramento significativo sul lavoro, con nuove opportunità emergenti. Sarà un buon momento per cercare promozioni o cambiamenti di ruolo. Lavorate sul vostro personale concetto di professionalità, proponendo nuove idee.

3° posto: Sagittario - Luglio sarà altamente fortunato per il vostro simbolo astrale, con energie positive che spingeranno verso il raggiungimento degli obiettivi in agenda.

Sarà un periodo di grande espansione e possibilità, sia sul lavoro che nella vita privata. Tantissimi Sagittario godranno di grande armonia nelle relazioni amorose e di amicizia. Sarà un periodo di espansione sociale, con l’opportunità di fare nuove conoscenze. L’entusiasmo e l’energia saranno contagiosi. In generale diversi nativi saranno favoriti in ambito lavorativo, con potenziali opportunità per crescere o avanzare nella carriera. Progetti e iniziative prenderanno forma con successo. L'energia e l'ottimismo saranno contagiosi e assai apprezzati dai colleghi.

2° posto: Gemelli - Preparatevi a vivere un mese all'insegna della perfezione quasi assoluta. Successo e buona sorte la faranno da padroni in vari campi della vita quotidiana.

La comunicazione, unita al pensiero positivo, sarà particolarmente efficace, portando nuove opportunità nelle relazioni in generale. Parlando d'amore, Luglio sarà un mese d’oro per voi Gemelli, sia nei rapporti amorosi che in quelli a stampo sociale. La fortuna sarà costante e porterà diverse coincidenze positive, alcune davvero inaspettate. Rafforzerete i legami esistenti godendo della compagnia di chi amate. Sul versante lavorativo intanto, l'andamento generale sarà estremamente positivo. Saranno favoriti i progetti collaborativi e i nuovi inizi. L'abilità di sapersi relazionare con gli altri porterà riconoscimenti inaspettati: presto riceverete proposte interessanti.

1° posto: Scorpione - Primi in classifica, Meritato quindi l'appellativo di segno più fortunato per il mese di luglio 2024.

Le stelle allineeranno tutte le energie positive verso di voi, portando grandi successi e soddisfazioni. Sarà un mese da ricordare, ricco di momenti felici e traguardi raggiunti. L'aria tersa della zona alta della classifica riguarderà anche l’amore e le relazioni familiari. Le stelle favoriranno intese profonde e amicizie significative. Grandi emozioni e momenti indimenticabili con il partner e gli amici più cari. Tanti nativi dello Scorpione, altresì, godranno di un mese eccezionale sul lavoro, con interessanti prospettive a medio/lungo termine. Le stelle altresì, saranno pienamente favorevoli, portando occasioni per avanzare in carriera. Sarà un mese ottimo per chi cerca un nuovo impiego.