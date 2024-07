L'oroscopo del fine settimana 3 e 4 agosto afferma che Venere avrà un grande impatto nella vita amorosa delle persone native del Toro e che regalerà un incontro da sogno ai single Cancro. Grazie ad alcuni pianeti favorevoli, molti nati in Bilancia riusciranno a portare a termine transazioni finanziarie importanti. Infine, per i nativi dell’Acquario è giunto il momento di organizzare meglio le proprie spese e di far quadrare i conti. A seguire, l'astrologia dedicata al primo fine settimana di agosto e le previsioni amorose e finanziarie con le pagelle.

Previsioni zodiacali per il primo fine settimana di agosto: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Questa splendida configurazione di Venere vi permetterà di risolvere in modo soddisfacente alcuni problemi importanti che hanno disturbato la vostra vita di coppia. Se dimostrerete pazienza e dolcezza, ve la caverete egregiamente e la vostra felicità coniugale si consoliderà. Se siete single, vi sentirete come sotto l'influenza di un potere magico. Le vostre emozioni e i vostri pensieri potrebbero cambiare da un'ora all'altra. Si svilupperà una storia d'amore e riceverete attenzioni affascinanti. Approfittate di questi momenti speciali! Fate attenzione agli incentivi di Mercurio. Potreste essere tentati di guadagnare un po' di soldi facendo lavori saltuari, oppure intraprendendo attività ai margini della legge.

Non correte questi rischi. Voto: 7,5

Toro – Venere avrà una forte influenza sulla vostra vita sentimentale. Questo pianeta della stabilità, della fedeltà e dell'impegno a lungo termine dovrebbe permettervi di approfondire il rapporto di coppia e di testarne la solidità. Trascorrerete molte ore piacevoli in compagnia della vostra anima gemella.

Single, questa volta sarete molto intraprendenti in amore. Sarete voi a prendere l'iniziativa. Ma riflettete bene prima di dichiarare il vostro amore e di prendere un impegno serio. Non cedete alla tentazione di spendere più di quanto potete permettervi. Indossate vestiti adatti alla vostra taglia e scarpe adatte ai vostri piedi: questa è saggezza di vita.

Se siete in difficoltà economica, evitate scoperti, debiti e impegni sconsiderati. Tuttavia, grazie ai buoni influssi di Nettuno, qualunque siano i vostri problemi finanziari, ne uscirete, a patto che dimostriate assoluto rigore nella gestione di soldi. Voto: 7

Gemelli – Com’è accaduto di recente, dovrete fare i conti con l'influenza poco chiara di Nettuno e quella più allegra di Giove. Sta a voi vedere a che punto è la vostra relazione d’amore, e allora saprete da che parte della bilancia vi trovate. Per i single del segno, all’orizzonte s’intravede una relazione amorosa. E se questa volta uno dei vostri desideri d’amore si avverasse? A giudicare dall'attuale atmosfera astrologica, è possibile.

Datevi quindi appuntamento in chiesa o in municipio al più presto! In questo weekend sarete baciati dalla fortuna. Nettuno vi aiuterà a racimolare un bel po’ di denaro, magari vincendo una modesta cifra con un gratta-e-vinci. Voto: 7

Cancro – Dopo alcuni chiarimenti molto diretti e franchi con il partner d’amore, deciderete di fare pace e di creare un clima più sereno. La vostra vita coniugale avrebbe bisogno di un po' di tregua. Se siete single, vivrete un weekend molto piacevole. Venere potrebbe addirittura offrire ad alcuni di voi un incontro da sogno. Gli astri avranno un impatto solo a breve termine sul vostro equilibrio finanziario, con un colpo di fortuna momentaneo piuttosto che una crescita lenta e costante.

La relativa neutralità degli astri vi informa che non ci saranno problemi e ostacoli. Non c'è quindi bisogno di agitare la milza immaginando che il vostro reddito rischi di crollare all'improvviso. Voto: 7,5

Astrologia per il fine settimana 3 e 4 agosto: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Amore, sentimenti, sensualità: questi saranno i vostri interessi principali. Vi sentirete appagati nei settori che riguardano l’amore, la famiglia, le amicizie. Questa atmosfera planetaria sosterrà pienamente la vostra vita di coppia. C'è da scommettere che molti di voi sceglieranno questo weekend per decidere finalmente di costruire una relazione amorosa duratura. L'azione simultanea di diversi pianeti porterà fortuna agli investimenti a lungo termine e agli affari immobiliari.

Sta a voi approfittarne. Sarebbe un peccato perdere il treno per pigrizia o leggerezza. Voto: 7

Vergine – Questo aspetto lunare è straordinariamente forte e potrebbe davvero portarvi i più felici cambiamenti nella sfera affettiva, che si tratti di decidere di sposarsi o di rendere più solida la vostra relazione romantica. Dedicherete la maggior parte del vostro tempo all'amore e alla persona amata. I single incontreranno una persona di qualità sorprendente, capace di cambiare improvvisamente e totalmente la loro vita. Il denaro vi scivolerà tra le dita a una velocità vertiginosa. Anche se spendete molto per migliorare il comfort della vostra famiglia, il vostro partner vi rimprovererà di essere così parsimoniosi.

Voto: 7

Bilancia – Se il vostro partner non è una copia esatta di Apollo o di Venere, in questo periodo c’è il rischio che lo trattiate malissimo. Infatti, dato che avete sempre fissato degli standard di bellezza molto alti, sarete poco propensi a perdonare l'altra persona per avervi deluso. Se il vostro cuore è ancora solo, con Plutone nel settore sentimentale, sentirete una forte attrazione per una persona inaspettata. Tuttavia, gli uomini si sentiranno irrealistici e subiranno delle battute d'arresto, mentre le donne saranno più protette. I pianeti che influenzano il settore finanziario dovrebbero aiutarvi a portare a termine importanti transazioni. Potete contare sul sostegno di Nettuno e Urano, ma fate attenzione: per quanto il cielo sembri promettere opportunità interessanti, se mancate di prudenza o di giudizio, potreste rovinare le vostre possibilità.

Prendetevi il tempo di riflettere bene prima di prendere decisioni importanti. Voto: 7

Scorpione – I nativi la cui vita sentimentale lascia a desiderare attraverseranno una fase piuttosto difficile in questo periodo. Saturno potrebbe causare gravi tensioni nelle coppie più fragili. Se la vostra relazione è solida, questa configurazione non vi influenzerà più di tanto. Single, ciao amore a prima vista. Vorrete sposarvi al più presto perché non potrete fare a meno di questa persona. Tuttavia, sarebbe saggio aspettare un po', giusto per orientarsi. Questo è un periodo molto buono per dare un'occhiata ai vostri conti. Potrete consolidare la vostra situazione finanziaria grazie a una riorganizzazione completa.

Privilegiate gli investimenti a lungo termine e riducete le spese. Voto: 6,5

Il primo weekend di agosto secondo l'oroscopo: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – Dovrete tenere i piedi per terra ed essere più realistici che mai con il vostro partner. Ma, con sua grande sorpresa, sarete particolarmente attenti e premurosi. I single penseranno più alle distrazioni che alle storie d'amore serie. Eppure, sono molte le cose che vorrebbero cambiare nella loro vita sentimentale. Molti di loro cercheranno in lungo e in largo l'anima gemella, anche se sarà di fronte ai loro occhi. Grazie ai buoni aspetti di Mercurio, potrete effettuare transazioni fruttuose. Ma fate attenzione al denaro e accettate i consigli degli specialisti.

Voto: 7

Capricorno – Questo è un periodo dedicato all'amore. Per molti di voi sarà un periodo di tenerezza e di comprensione di coppia. Per alcuni, invece, ci sarà un incontro molto importante. Per quelli che appartengono alla seconda decade, la situazione sarà meno confortevole: coloro che sono impegnati in una relazione rischiano di innamorarsi perdutamente di un'altra persona, il che li getterà in un vortice di dubbi e perplessità. Prima di cedere alla tentazione, dovranno soppesare i rischi connessi e chiedersi se ne vale la pena. Ottime prospettive sul fronte finanziario. Se dovete fare una transazione delicata, Urano vi indicherà i passi da fare, le insidie da evitare e i comportamenti da adottare.

Voto: 7

Acquario – In amore, gli uomini del segno si sentiranno dei conquistatori grazie alla buona influenza di Marte, e supereranno tutti gli ostacoli che si frapporranno fra loro e la persona amata. Le donne del segno, invece, giocheranno a fare l'amazzone con molto piacere. Se vi piace qualcuno, flirterete con questa persona senza alcun freno. Finora siete stati abituati a gestire le vostre finanze seguendo il vostro istinto e questo vi ha fatto sudare freddo in molte occasioni. Ora è arrivato il momento di pianificare seriamente le spese e di far quadrare il bilancio. Voto: 8

Pesci – L'Oroscopo dell'amore conferma che in questo weekend non ci saranno eventi importanti nella vostra vita di coppia.

Venere vi promette semplicemente un fine settimana dedicato al benessere e all’equilibrio di coppia. Privilegiate la tenerezza e il dialogo piuttosto che sognare una passione sfrenata. Se siete single, rifiuterete le relazioni che non possono portare a nulla di costruttivo. D'altra parte, la persona che incontrerete questa volta potrebbe essere il partner dei vostri sogni. Molto presto parlerete di matrimonio o prenderete in considerazione l'idea di una convivenza. Attenzione alle transazioni finanziarie rischiose. Siate molto vigili e guardatevi da persone senza scrupoli che cercheranno di abusare della vostra fiducia. Tenete gli occhi ben aperti. Voto: 7