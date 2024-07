L’Oroscopo è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 31 luglio. Giornata analizzata e messa in relazione con i segni della seconda sestina dello zodiaco. In primo piano risulta l'Acquario, a questo giro considerato il segno al "top del giorno". A poca distanza dal fortunato simbolo di Aria, il Capricorno, indicato in classifica con le cinque stelline della buona fortuna. Poche chance, invece, per i nati nel segno della Bilancia, preventivato in periodo negativo. Sagittario in crisi.

Previsioni astrologiche del 31 luglio da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★. Questo mercoledì potrebbe risultare privo di buone energie o presentare una scarsa motivazione nel fare le solite cose. Potreste in alcuni casi anche sentirvi privi di voglia di fare, di combattere la quotidianità. Scrollatevi di dosso un po’ di razionalità e reagite, ma fatelo con calma e in base alle situazioni in programma. In amore, la passione sarà scarsa e in qualche frangente potreste anche andare incontro a scenate di gelosia (forse) immotivate. Cercate di rilassarvi e fare chiarezza senza esagerare. Single, sorridete e comunicate con gli altri, in modo da conquistare nuove amicizie. Nel lavoro, affrontate le questioni importanti, senza rimandare.

Occhio: alcuni impegni potrebbero diventare ingestibili.

Scorpione: ★★★★. La giornata di metà settimana sarà normale, in generale discretamente positiva, soprattutto nel pomeriggio o verso sera. Lato economico in bella vista: potreste fare buoni affari o magari anche riuscire a risparmiare su una spesa importante, rispetto ai piani iniziali.

In amore, raggiungerete una discreta serenità, specialmente con il partner completamente dalla vostra parte. Approfittate per riscoprire momenti piacevoli da godere tassativamente insieme a chi amate. Single, un’opportunità sentimentale importante potrebbe essere molto vicina: approfittate della favorevole posizione di Venere per dare fuoco alle polveri della passione.

Nel lavoro, mantenete alta la concentrazione, onde evitare distrazioni controproducenti.

Sagittario: ★★★★. Qualche criticità in ambito sentimentale, e non solo. Mercoledì sarà abbastanza stabile, sebbene poco incisivo in alcuni ambiti. In amore, la Luna vi sosterrà e vi aiuterà a superare diverse insicurezze. Ovviamente, anche voi dovrete metterci del vostro: l'Astro d'Argento fino a un certo punto, poi tutto sarà nelle vostre mani. Chi vi circonda, di certo apprezzerà il vostro modo di porvi, sincero e privo di interessi personali. Single, esprimete le vostre opinioni senza aggressività. La forma fisica sarà ottima e la giornata ideale per intraprendere una nuova storia. Nel lavoro, occupatevi delle piccole cose quotidiane, ma riflettete prima di prendere decisioni.

Oroscopo e stelle del 31 luglio da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★★. La giornata sarà più che ottima, vivibile e fruibile da ogni punto di vista. Gli astri, poi, di certo suggeriscono di essere decisi e concisi nelle questioni aperte, specialmente in quelle venutasi a creare recentemente. In alcuni casi vi saranno possibili conferme, in arrivo a metà pomeriggio o nella prima mattinata di giovedì. In amore, godrete di grande serenità e ottima forma fisica, il che vi preparerà a novità davvero appaganti. Single, riflettete sulle motivazioni sentimentali riguardanti il modo in cui fare nuove amicizie. Puntate tutto sulla sincerità, ben sapendo che tale comportamento porterà tanta fortuna. Nel lavoro, l’ottimismo sarà elevato; se possibile, staccate dalla routine e vivete senza perdere il senso della realtà.

Acquario: "top del giorno". Mercoledì sarà positivo e propositivo, in quasi ogni situazione che dovesse intervenire nel corso del periodo. Una moderata attività fisica potrebbe alleviare lo stress. In amore, la vostra fantasia vivacizzerà il rapporto di coppia e coinvolgerà il partner in progetti entusiasti. Prendetevi pure qualche instante per riflettere su un desiderio della persona amata e siate pronti a realizzarlo. Single, preparatevi a nuove conoscenze e magari anche ad ampliare la cerchia delle attuali amicizie. Nel lavoro, sarete responsabili e inattaccabili, con gli astri che favoriranno la concentrazione e l’azione decisa.

Pesci: ★★★★. Periodo discretamente positivo. Il terzo giorno della settimana senz'altro offrirà una seppur minima ottimizzazione delle incombenze, con buone opportunità per chi dovesse prendere decisioni importanti.

In amore, dopo aver analizzato i vostri sentimenti e ammesso eventuali errori, ricomincerete con maggiore serenità a vivere il rapporto. Single, state raggiungendo un buon equilibrio personale e presto riuscite a distinguere affetti da semplici conoscenze. Nel lavoro, tutto procederà per il meglio; non temete di esprimere la vostra opinione o segnalare eventuali problemi.