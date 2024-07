L’Oroscopo è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 13 luglio. In analisi la sestina relativa alla prima metà zodiacale. Il primo giorno di weekend andrà a favore dell'Acquario, segno considerato al "top". Tanta fortuna per un periodo vincente, ben sottolineato dalle cinque stelline in classifica, per Bilancia e Capricorno. Scorpione giudicato in periodo sottotono.

Previsioni astrologiche del 13 luglio da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★★. In programma un sabato fortunato. Amore e lavoro brillano sotto un cielo di stelle favorevoli! Venere vi dona fascino irresistibile e magnetismo, accendendo la passione nelle coppie e regalando incontri indimenticabili ai single.

Ascoltate il vostro intuito, sarà la vostra bussola per navigare in questo mare di felicità. Anche sul fronte professionale, il successo è dietro l'angolo. L'intraprendenza vi guiderà verso scelte vincenti, spalancandovi le porte verso un futuro ricco di sorprese positive. Non abbiate paura di osare e di guardare lontano: il traguardo è a portata di mano.

Scorpione: ★★★★. Riscontri amorosi positivi per molti del segno. È il momento giusto per pianificare progetti importanti, magari quelli che daranno nuova linfa alla vita di coppia. L'intesa con la persona amata sarà alle stelle, allietata da momenti di complicità e passione. Se siete single, invece, la Luna vi invita alla diplomazia e al buonsenso.

Non lasciatevi prendere dall'impazienza: con un pizzico di calma e riflessione, anche voi potrete presto vivere la vostra libertà in pieno. Sul fronte lavorativo, la mente sarà lucida e attiva. Troverete soluzioni brillanti a qualsiasi problema, conquistando il plauso di superiori e colleghi. Approfittatene delle opportunità che si presenteranno.

Sagittario: ★★★★. Un sabato sulla media positività. In amore, la relazione viaggia a gonfie vele. Un pizzico di brio in più, condito da tanta passione, e il vostro amore sarà davvero impeccabile. Approfittatene per vivere momenti indimenticabili con la persona amata. Positività alle stelle anche per molti di voi, che tenderete a vedere il "bicchiere mezzo pieno".

Questo ottimismo sarà la chiave per sciogliere eventuali tensioni nella coppia. Se siete single, invece, potreste trovarvi in un momento di confusione. Sentimenti imprecisi potrebbero causare un leggero malessere, facendovi dubitare della scelta di rimanere single. Forse è il momento di fare chiarezza. Nel lavoro, non lasciatevi scoraggiare dalle difficoltà. Il vostro impegno sarà presto ricompensato.

Oroscopo e stelle del 13 luglio da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★★. Inizio weekend vincente, sostenuto dalla buona sorte in quantità industriale. Se la vita di coppia è già stabile e appagante, preparatevi a un ulteriore salto di qualità. Il rapporto con il partner si rafforzerà ancora di più, grazie alla complicità e all'amore che vi lega.

Anche per i single sarà un periodo ricco di positività. Vi sentirete pieni di energia e ricettivi nei confronti degli altri, conquistando il favore di chi conta. Preparatevi a nuove amicizie e incontri inaspettati. Sul fronte lavorativo, la vostra disponibilità sarà premiata. Sarete pieni di energie e pronti ad aiutare i colleghi in difficoltà. Potrebbero arrivare nuove opportunità di avanzamento professionale: tenete gli occhi aperti!

Acquario: "top del giorno". Meritata la corona di segno migliore del momento. La fortuna bacia soprattutto la vita sentimentale. Con il partner vivrete momenti di complicità e passione. Il buon umore sarà contagioso e renderete l'atmosfera romantica. Preparatevi a sorprese e dichiarazioni d'amore che vi lasceranno senza fiato.

Anche i single potranno godere di tanta positività. Vi sentirete liberi, pronti a vivere nuove avventure. Il fascino sarà alto: potreste fare incontri interessanti. In ambito lavorativo, è il momento giusto per osare o per mettersi in gioco. Avete le carte in regola per ottenere successi importanti. Se siete alla ricerca di un nuovo impiego il periodo vi sorride.

Pesci: ★★★. Avvio di weekend abbastanza sottotono. Lasciatevi alle spalle eventuali dissidi e ponetevi nei confronti degli altri con semplicità e sincerità. In amore, la giornata inizierà non come nelle attese. Piccole incertezze dei giorni precedenti potrebbero ancora persistere, ma sono in via di risoluzione. Per aumentare la complicità con il partner, il consiglio è di mantenere la calma e la serenità.

Vivrete momenti davvero piacevoli a fine serata, con la vostra dolce metà. La negatività di questo periodo vi sprona a risolvere eventuali situazioni fuori controllo. In coppia, l'intesa e la complicità saranno da rivedere. Se siete in cerca di occupazione, pazientate ancora un po': presto arriveranno buone notizie.