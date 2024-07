L’Oroscopo è pronto a rivelare come potrebbe evolvere la giornata di domenica attraverso le previsioni zodiacali del 21 luglio. Sotto i riflettori tutti i segni dello zodiaco, con l'Acquario che si distingue come segno più fortunato in amore, grazie all'arrivo della Luna nel proprio settore. Anche Ariete, Toro, Bilancia e Capricorno vivranno dei momenti positivi. Per il Leone, invece, la giornata di domenica sarà meno favorevole.

Previsioni astrologiche del 21 luglio da Ariete a Vergine

Ariete: ★★★★★. Giornata di domenica molto positiva, caratterizzata da curiosità e buon umore.

Avrete bisogno solo di buon senso. In amore, il periodo sarà perfetto in tutto: l'intesa e la passione promettono momenti speciali da vivere soprattutto tra fine mattinata e primo pomeriggio. I single si renderanno conto di non aver creduto abbastanza nelle proprie possibilità: iniziate subito a rimediare, l'amore vi aspetta!

Toro: ★★★★★. Il giorno della settimana dedicato al riposo sarà ottimo, portatrice di grandi speranze e inaspettati colpi di fortuna. In amore, le emozioni saranno intense, soprattutto in relazioni profonde. Avrete rapporti perfetti con amici e familiari, godendo della giornata in completo relax. I single vivranno un periodo dolce, molti dubbi svaniranno e alcune scelte saranno più facili da fare.

Più di qualche nativo imparerà a mostrare il proprio vero "io", soprattutto nei primi approcci sentimentali.

Gemelli: ★★★. La domenica in arrivo è stata valutata sottotono. Molti avranno difficoltà ad aprirsi emotivamente, il che potrebbe causare rabbia in più di qualcuno. In ambito sentimentale, non rinunciate ai vostri desideri solo perché il partner potrebbe essere riluttante: provate a convincerlo con un dialogo interessante oppure con "altri sistemi".

I single intanto dovranno mantenere la tranquillità per evitare guai e malinconia. In famiglia, poi, potreste dover lottare contro una generale scontentezza, forse per qualcosa capace di generare insoddisfazione. Cercate di apprezzare ciò che avete.

Cancro: ★★★★. Domenica con aspetti sia positivi che impegnativi, sarete poi voi a cogliere le opportunità che riterrete opportune, lasciando stare le cose che non vi piacciono.

In amore, soprattutto in coppia, migliorerà la capacità di relazionarsi, aumentando il piacere della compagnia del partner. Arrendetevi alla tenerezza, solo così renderete la vostra storia d'amore ancora più bella. I single potrebbero vedere un'amicizia trasformarsi in amore: se fosse, ben venga. Se poi avete un carattere difficile, mettete in chiaro le condizioni in modo da mantenere i vostri spazi.

Leone: ★★. Ultimo giorno della settimana valutato con un secco "no". Dunque, una giornata difficile, con umore pessimo e poche vie di fuga. In amore, evitate di scaricare colpe sul partner ma sforzatevi di collaborare insieme nel risolvere eventuali problemi. I single avranno bisogno di una bella e soprattutto lunga vacanza.

Staccare per un po' la spina darà modo di riflettere sugli errori passati e cercare nuove opportunità, anche amorose. In famiglia invece, ansia e agitazione potrebbero mettere a rischio il buon umore. Siate tolleranti verso gli altri, così da riuscire ad essere più tranquilli.

Vergine: ★★★★. La giornata numero sette dell'attuale settimana sarà abbastanza positiva, ma mai statica o fine a se stessa. In amore, troverete finalmente quella pace emotiva da tempo inseguita. L'armonia generale risulterà in risalita, anche grazie a conversazioni costruttive intavolate con il partner. I single, con la Luna abbastanza a favore, saranno protetti nelle scelte amorose e potrebbero vivere un incontro speciale.

Nel contesto economico, avrete occasioni interessanti e ritroverete fiducia in voi stessi. Darete più spazio alla voglia di fare, dando spago alla curiosità. Nuove entrate di denaro.

Oroscopo e stelle del 21 luglio da Bilancia a Pesci

Bilancia: ★★★★★. Un dì di festa valutato estremamente positivo, soprattutto in amore. Riuscirete a realizzare obiettivi di coppia a lungo perseguiti. Non dormite, quindi, sugli allori ma agite subito! I single invece godranno di felicità a iosa, sia interiore che esteriore, approfittando del periodo per fare anche nuove conquiste. In generale, sebbene non ci siano straordinarie opportunità per fare cassa, i guadagni rimarranno comunque stabili o almeno non aumenteranno.

Sarete in grado di compiere piccole operazioni finanziarie vantaggiose.

Scorpione: ★★★★. In vista una domenica non troppo performante, ma non per questo da bollare come negativa. In amore, vi sentirete pieni di buoni propositi, perciò avrete voglia di armonia e di stare sereni con il partner. Sforzatevi di trovare qualcosa in grado di rilanciare il rapporto affettivo. I single troveranno il riposo utile per fare il punto della situazione e scoprire cosa desiderano veramente dalla vita. Molti nativi affronteranno impegni e imprevisti, ma lo faranno con ottimismo. Presto potrete contare su belle novità o situazioni interessanti per avere successo.

Sagittario: ★★★. Giornata di domenica indicata leggermente sottotono.

Fate attenzione a come vi rapportate con certe persone: possono influenzare aspetti importanti della vostra vita. In amore, il periodo sarà teso e potreste provare anche un po' di ansia. Quindi, siate pazienti e non prendete decisioni impulsive. I single dovranno voltare pagina e aprirsi alle nuove sorprese della vita: il fatto è, o si rischia oppure si rischia di rimanere al palo per sempre! Nel campo famigliare o amicale, da evitare vecchie abitudini: cercate aiuto per realizzare progetti importanti.

Capricorno: ★★★★★. In programma un bel periodo, pieno di gioia e buone occasioni grazie all'influsso positivo degli astri. In amore, risolverete questioni importanti con il vostro charme e la vostra innata disponibilità.

Qualcuno, poi, di sicuro otterrà l'ammirazione del partner e anche qualcos'altro di assai dolce... Anche i single del segno vivranno una domenica molto positiva, serena goduriosa, grazie alla Luna amica. Fantasia e fascino vi permetteranno di prendere iniziative che potranno avere piacevoli conseguenze. In famiglia, il Sole influenzerà positivamente ogni iniziativa e la Luna migliorerà la voglia di collaborare.

Acquario: 'top del giorno'. Splendida giornata per l'amore, con l'ingresso della Luna nel vostro segno. In coppia, potrete realizzare ciò che desiderate e vivere momenti di felicità e leggerezza con il partner, famigliari e amici. Nel corso del periodo potrebbe accadere una cosa eccitante tra voi e una bella persona...

(quella amata?). I single godranno di un finale di settimana calmo e tranquillo, con tanto tempo a disposizione e un sorriso che susciterà ammirazione. Nel circolo amicale, esprimerete le vostre opinioni personali, potrebbero essere utili a chi sapete.

Pesci: ★★★★. Giornata di domenica con mattinata abbastanza tranquilla. Un obiettivo comune in ambito famigliare potrebbe riportare entusiasmo e permettere di rilanciare la vita quotidiana. In amore, alcuni astri vi renderanno felici, altri tenteranno di farvi lo sgambetto. Malgrado tale situazione, sarà garantita socievolezza, buon feeling e un pizzico di fortuna. I single avranno buone opportunità di conquistare chi desiderano, grazie a disinvoltura e simpatia. In generale metterete tutte le vostre energie negli impegni quotidiani, controllando ogni dettaglio con precisione per ottenere i migliori risultati.