L’Oroscopo di mercoledì è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 24 luglio. In analisi il giro di boa infrasettimanale, visto in relazione alla sestina relativa alla seconda metà zodiacale. La giornata in esame vede al top in classifica lo Scorpione, seguito a breve distanza da Pesci con cinque stelle. Periodo ottimale per Bilancia, Capricorno e Acquario, con il Sagittario previsto in calo.

Previsioni astrologiche del 24 luglio, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★. Una giornata non male, positiva quanto basta e all'insegna di un discreto periodo su molti fronti.

In amore, con quattro stelle della normalità il mercoledì sarà quasi in linea con le aspettative, mediamente accettabile ma con momenti impegnativi. In coppia potrebbe esserci un po' di maretta nel rapporto a due, ma grazie all'aiuto di una persona cara riuscirete a risolvere ogni complessità. I single invece potrebbero rivivere emozioni passate, alcune piacevoli e altre meno: pensateci bene prima di agire. Nel lavoro, la fortuna vi darà un piccolo aiuto, ma dovrete attendere il momento giusto ed evitare azioni impulsive.

Scorpione: top del giorno. Mercoledì preventivato a massima positività. La giornata in alcuni frangenti porterà riscontri assai positivi in diversi campi, grazie all'aiuto della Luna, in questi giorni nel segno dei Pesci, rendendovi attivi e pieni di energia.

In amore, il romanticismo riempirà la vostra giornata: il consiglio è di avere più fiducia nella persona amata in modo da rinnovare la passione che vi unisce. I single potranno sfruttare la loro capacità di seduzione per incontri emozionanti. Nel lavoro, grazie alle configurazioni planetarie positive, sarà una giornata brillante e fortunata: quasi tutto andrà secondo i piani.

Sagittario: ★★. L'oroscopo del 24 luglio vede il periodo decisamente in calo. La giornata in diversi casi inizierà male. State comunque sereni, verso fine pomeriggio o inizio sera tutto tornerà al suo posto. Intanto, per mantenere una certa stabilità relazionale, evitate di invadere campi altrui. Puntate su una sincera collaborazione piuttosto che sulla competizione.

In amore, la Luna potrebbe causare sbalzi d'umore o incomprensioni, quindi mantenete il buonumore e non siate permalosi. I single potrebbero affrontare problemi amorosi complicati: ricordate, ogni difficoltà prima o poi passa. Nel lavoro, non cercate di controllare tutto da soli: delegate le responsabilità e assicuratevi che ognuno faccia il proprio.

Oroscopo e stelle del 24 luglio, previsioni da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★. Periodo buono, anche se con lievi discrepanze in ambito familiare, forse a fine giornata. Questa parte della settimana in alcuni momenti si presenterà molto positiva ma il altri sarà da tenere sotto controllo. Il periodo inizierà bene e potrebbe concludersi in bellezza in amore: la vita sentimentale sarà soddisfacente e molti di voi inizieranno a costruire una vera famiglia.

Date valore alle cose significative della vita e curate i vostri affetti. I single dovrebbero rinnovare il guardaroba con colori a tema di stagione. Nel lavoro, il periodo offrirà poche soddisfazioni. Continuate, se piace ciò che state facendo, altrimenti cercate altre strade.

Acquario: ★★★★. In arrivo una giornata positiva, anche se nella normalità solita. In generale il periodo potrebbe essere in maggioranza impelagato nella solita routine, il che non dispiacerà a molti di voi. Se foste di umore leggero, quindi ben disposti a fare qualcosa di nuovo, tenetevi pronti a ripartire anche da zero. Cancellate risentimenti e approfondite la conoscenza delle persone che vi interessano. In amore, concentratevi e mantenete una buona comunicazione di coppia.

I single presto riceveranno una notizia piacevole oppure potrebbero avere nuovi progetti all'orizzonte. Nel lavoro, non ci saranno pianeti ostili, quindi organizzate tutto con cura e stabilite le vostre priorità.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo di mercoledì 24 luglio mette in chiaro una metà settimana abbastanza positivo. Quindi a questo giro il periodo in generale sarà in linea con la normale routine. Se le solite ansie dovessero iniziare ad affliggere, reagite, di certo troverete la forza dentro di voi. Comunque, saranno assolutamente da evitare mosse non ben ragionate. In amore, restate calmi e tutto andrà bene. Dimostrate al partner il vostro attaccamento, lo renderete felice. I single, intanto, avranno una giornata ricca di emozioni e buone notizie. Nel lavoro non cedete alle provocazioni. Se è il caso accogliete eventuali nuove responsabilità con entusiasmo.