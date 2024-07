L'oroscopo di agosto preannuncia un mese ricco di emozioni e cambiamenti, ma solo per pochi segni. In questo caso le previsioni indicano che il Leone, primo in classifica, godrà di energia e determinazione al massimo, mentre l'Ariete vivrà un periodo di creatività e passione. Tuttavia agosto 2024 si prospetta complicato per il Sagittario, che potrebbe affrontare situazioni legate forse a nuove esperienze o (dis)avventure. I dettagli nelle previsioni e relativa classifica, segno per segno.

Oroscopo agosto 2024, previsioni e classifica del nuovo mese

12° posto - Sagittario: Agosto porterà poco o nulla con probabili situazioni complicate. Anche se qualche bella avventura potrebbe maturare lo stesso. La scoperta, attraverso un viaggio, di nuove esperienze è all’orizzonte. Per quanto riguarda la professione e l’uso del denaro, l’influenza si consiglia prudenza: tutto procederà senza particolari scossoni positivi né negativi, quindi evitate di buttare via i soldi con eccessiva leggerezza, magari inseguendo qualche promessa illusoria. L’amore vi vedrà poco protagonisti, ma intraprendenti più che mai, decisi a fare stragi di cuori. Tutto bene quindi se avete voglia di avventure, anche se saranno poco soddisfacenti sia sul piano delle emozioni sia su quello dell’eros.

Chi invece desidera instaurare rapporti più profondi, che possano durare nel tempo, dovrà avere ancora un po’ di pazienza: i semi gettati ad agosto difficilmente attecchiranno prima del prossimo Settembre.

11° posto - Pesci: Intuizione e sensibilità per un mese da tenere a bada, senza distrazioni di sorta. Ascoltare il proprio istinto seguendo il cuore sicuramente darà i suoi frutti.

Periodo in larga misura dominato da Nettuno, a spot favorevole in diversi aspetti della vostra vita, a cominciare da economia e affari. Se siete in cerca di un nuovo lavoro, potrete agire direttamente dal settore di vostro interesse. Giusto per farvi apprezzare e, magari, per realizzare un salto di qualità di vita, inviate curriculum creativi.

In caso contrario, valorizzate al massimo gli incontri di questo mese, si tratta di contatti che vi verranno utili a tempo debito. In amore vi aiuterà diverse volte la Luna, ma anche Marte. Metà o fine mese regalerà una verve trascinante. Chiunque sia la vostra “vittima designata” sarete perfettamente in grado di portare a termine la conquista.

10° posto - Bilancia: Nuovo mese con poca armonia ma con sufficiente equilibrio in generale. Relazioni interpersonali al centro dell’attenzione a metà periodo. La situazione astrale è in lento ma regolare miglioramento. Solo nel maneggiare i soldi dovreste essere un po’ più controllati: tendete a lasciarvi incantare dalle brillanti promesse di consiglieri poco seri, invece di seguire i più prudenti pareri di chi conoscete bene.

Nella professione, invece, le soddisfazioni arriveranno con maggiore facilità, soprattutto grazie a un progetto che riscuoterà l’approvazione dei superiori. In amore le stelle consigliano di rasserenare il partner, probabilmente agitato per motivi esterni alla coppia: in questo modo potete recuperare numerosi momenti di vero idillio. Per chi è solo l’incontro fortuito con una vecchia fiamma può riaccendere “sopiti ardori” e dare inizio a una ripresa alla grande del rapporto.

9° posto - Capricorno: Ambizione e disciplina le vostre armi contro la poca collaborazione astrale del momento. Ottimi risultati potrebbero arrivare grazie a una indomita perseveranza. Astri in opposizione a metà mese potrebbero creare qualche problema: meglio vagliare tutto cento volte prima di agire e se necessario chiedere consiglio a chi ne sa più di voi.

Potreste infatti subire la tentazione di qualche affare mirabolante ma privo delle necessarie garanzie. Anche nella professione qualche imprevisto, la cui soluzione richiederà impegno e acume, potrà inizialmente spiazzarvi: per fortuna la pazienza sarà il vostro punto forte. Dal punto di vista dei sentimenti, per le coppie già formate può esserci qualche momento di tensione, soprattutto a causa della vostra gelosia. Più facile, invece, ampliare il giro di amici e iniziare storie piccanti per chi è single.

8° posto - Toro: Trasformazione e rinascita rimandati ad altra data per un mese che, secondo l'Oroscopo, potenzialmente potrebbe partire col piede sbagliato. Comunque verso la terza decina di agosto arriveranno ottimi cambiamenti.

I rapporti interpersonali saranno ancora in fase di distensione: forse perché sarete troppo rilassati. Calma: in montagna o sotto l’ombrellone vi sarà facile chiarire equivoci e incomprensioni in famiglia o con gli amici. Tante idee vi frulleranno per la testa ma dovrete avere pazienza perché, nella maggior parte dei casi, bisognerà aspettare settembre per metterle in pratica. In amore iniziate alla grande con Venere che tiferà decisamente per voi. Dopo il 10 anche Mercurio vi aiuterà a creare occasioni malandrine, predisponendo incontri piccanti, soprattutto al di fuori delle compagnie e degli ambienti che frequentate di solito. Particolarmente bollenti gli ultimi giorni di agosto.

7° posto - Acquario: Innovazione e originalità con idee fuori dagli schemi nel mese in arrivo la faranno da padroni assoluti.

Indirizzate eventuali programmi investendo molto su progetti creativi. Il mese si aprirà senza particolari stimolazioni in ambito familiare con relazioni planetarie direttamente legate a buoni astri, tipo Luna o Sole. Potrete in molti casi svolgere la vostra abituale attività, senza troppi affanni, il che vi darà modo di valutare quanto avete costruito sino ad ora e trarre un primo bilancio dell'anno in corso. Più intensi potranno essere gli ultimi giorni del mese, quando sarà necessario un vostro intervento diretto per riparare ad errori commessi da altri. Ravvivate il rapporto di coppia con qualche uscita serale in più, anche un piccolo regalo non guasterà. I cuori solitari, invece, dovranno pazientare fino alla ventina di agosto per trovare qualche bella novità amorosa.

6° posto - Vergine: Organizzazione e precisione. Ad agosto l'ideale sarebbe riuscire a pianificare qualsiasi programma, cercando soprattutto di mettere ordine nelle situazioni ancora aperte. Avrete una gran voglia di ricominciare tutto da capo: lavoro, famiglia, rapporti, compagnie, tuttavia gli astri invitano alla prudenza. In tanti avete già eliminato dalla vita ciò che realmente andava stretto, adesso non è il caso di esagerare. Soprattutto state attenti alla scelta delle persone con cui confidarsi: potreste imbattervi in qualche pettegolo che finirebbe, presto o tardi, per mettervi in imbarazzo. Il periodo più favorevole per l’amore è la seconda metà del mese, anche se in generale sarete piuttosto indecisi e farfalloni.

Qualcuno potrebbe trovarsi in subbuglio per l’incontro con un affascinante ex: non si escludono momenti “caldi”, ma difficilmente vi sarà una ripresa del rapporto.

5° posto - Cancro: Emozioni intense e tanta socialità all'orizzonte. Agosto sarà anche il mese della positiva rinascita. È tempo di riflettere e di crescere, sia personalmente sia oggettivamente parlando. Attenzione alla sfera economica: diversi aspetti potranno indurre molti a sopravvalutare le proprie possibilità, così da spendere e spandere in modo esagerato. In compenso sarete favoriti nella vita di relazione, sia all’interno della famiglia d’origine che nell’amore. Venere e Mercurio vi sostengono, donandovi carisma e fascino, oltre a una capacità di parola degna di incantatori di serpenti!

Se siete single avrete solo l’imbarazzo della scelta, tra situazioni divertenti e intriganti. Se invece siete in coppia, probabilmente userete le vostre arti maliarde per convincere il partner a modificare il rapporto, così da raggiungere una maggiore passionalità.

4° posto - Gemelli: L'ottavo mese dell'anno mette in primo piano la possibilità di fare nuove amicizie sul piano sentimentale. In relazione al lavoro, ottime opportunità di networking, con guadagni in risalita. Mercurio, Venere, Luna e Marte a turno si uniranno positivamente al vostro segno e vi concederanno una solidità mentale ed emotiva. La seconda decina di agosto affronterete da vincenti una impegnativa sfida professionale. Se siete alla ricerca di una nuova occupazione potete contare sulle migliori premesse astrologiche.

Se, invece, aspirate a più importanti posizioni professionali è il momento di chiedere maggiori riconoscimenti. In ogni caso approfittate di questo periodo, siate intraprendenti. Una recente conoscenza sta per diventare un grande amore: single, datevi da fare! In coppia riesploderà la voglia di coccole e carezze.

3° posto - Scorpione: Il nuovo mese porterà, almeno sulla carta, tanta stabilità e sicurezza. Buon momento per investimenti e decisioni finanziarie. In splendida forma la parte del mese relativa ai sentimenti: le passate tensioni in famiglia che hanno rischiato di rovinarvi l’umore saranno solo un ricordo. Se ci pensate con calma, dovrete ammettere che si è trattato di questioni futili, o di critiche che vi sono state rivolte per il vostro bene.

Non prendetevela per ogni sciocchezza ma siate più aperti verso i cambiamenti. L’amore viaggerà davvero a gonfie vele, soprattutto per le coppie stabili, che passeranno splendidi giorni di vacanza insieme. Periodo più impegnativo per chi dovrà dichiarare i propri sentimenti: tra contrattempi e timidezza potrebbe volerci più del previsto, però alla fine quanta dolcezza! Comunicate il più possibile, non abbiate timore di esternare quello che provate.

2° posto - Ariete: Creatività e passione daranno nuovo sprint a molte situazioni. Questo prossimo agosto favorirà soprattutto successi in ambito lavorativo e sentimentale. Qualche spesa imprevista sarà purtroppo inevitabile e vi porterà a fare drastiche correzioni al vostro budget, poi però succederà qualcosa di provvidenziale che vi aiuterà a far fronte a tutte le vostre necessità: insomma, dalle stalle alle stelle! Ottimo periodo per i flirt, le avventure divertenti, ma destinate a concludersi nel giro di una notte o poco più. Assai facile sostenere i rapporti più impegnativi, che già esistano, o che vogliate farli nascere proprio adesso: avrete tantissime buone chance, anche se spesso sarete criticati dagli altri. Insomma quando possibile cercate di dare una buona sfoltita ai cosiddetti rami secchi (leggasi: persone che non servono a un tubo!).

1° posto - Leone: L'oroscopo del mese di agosto promette tanta buona energia da investire e altrettanta determinazione in ogni ambito. Ciò vi permetterà di avere il massimo da ogni situazione. Ottimismo e concretezza altresì, vi permetteranno di venire a capo di ogni situazione economica o sentimentale, per quanto complessa possa sembrare. Tanto più che avete molti amici disposti a darvi una mano e che, lo sapete perfettamente, conoscete bene come prenderli. Molto buoni i rapporti familiari: le stelle renderanno assai facile comunicare, gli equivoci si risolveranno e vecchie situazioni in stallo troveranno modo di ricomporsi. L’eros sarà caldo e travolgente, rivolto non solo a situazioni intricate e possibilmente clandestine ma soprattutto a rapporti sereni, vissuti alla luce del sole. Avrete voglia di passione, di notti bollenti che comportino anche qualche rischio eccitante.