L'oroscopo del diciassette luglio vede il segno del Toro affrontare un'estate frenetica, mentre i Gemelli primeggeranno sentendosi volitivi. Sarà un mercoledì spinoso per Sagittario, stipato in coda alla classifica. Amore, lavoro, soldi, famiglia, relazioni sociali, in queste 24 ore le stelle hanno molto da dire a ciascun segno zodiacale. Passiamo in rassegna sia le previsioni astrologiche del 17/7 che l'annessa classifica decrescente.

Le previsioni astrologiche del 17/7: gli ultimi classificati

Sagittario - 12° - Aspettatevi un mercoledì piuttosto spinoso.

In ambito sentimentale o lavorativo, ci sarà qualche tensione da affrontare. Tirate fuori il vostro spirito combattivo ed esercitate molta pazienza. Entro sera, tutto potrebbe sistemarsi, quindi non disperate. Cercate di rilassarvi e di allentare lo stress.

Ariete - 11° - Sentirete il desiderio di lasciare tutto e tutti per partire per le vacanze. Conciliando vita privata e lavoro non è facile, ma quest'estate sforzatevi di non mescolare i due ambiti. Ciò che vi serve ora è avere una visione chiara dell'intero quadro. Non si può raggiungere un obiettivo senza sapere dove si sta andando. Se vi siete allontanati da alcune amicizie, provate a ricucire i rapporti senza perdere altro tempo. L'amore è in pausa: forse non siete sicuri dei vostri sentimenti o avete bisogno di spazio.

Vergine - 10° - Ultimamente state facendo più del necessario. A partire da questo 17 luglio, cercate di ridurre gli impegni. Avete il diritto di godervi l'estate con tranquillità. Chiedete aiuto e non allontanate chi è sempre pronto ad ascoltarvi e aiutarvi. La vita è breve, vivetela pienamente secondo i vostri gusti. Non vedete l'ora che arrivino le vacanze, ma organizzatevi per tempo.

Pesci - 9° - L’Oroscopo di domani prevede un leggero calo, dopo una lunga e calda settimana. Siete un segno vulnerabile, con umori altalenanti. Anche se qualcuno vi critica o vi riferisce brutte notizie, cercate di non prenderla troppo sul personale. Ascoltate il vostro corpo e non ignorate i segnali.

I segni zodiacali con giornata nella media

Acquario - 8° - Siete in un periodo in cui le cose non vanno come dovrebbero, ma dietro i problemi si nascondono opportunità. Un cambiamento significativo è all'orizzonte, pronto a incidere sul vostro futuro. Tutto dipende dalla capacità di reagire agli imprevisti. Saprete uscirne e tornare a sorridere, soprattutto se metterete da parte l'orgoglio e i vecchi tabù. Una grande emozione si avvicina.

Toro - 7° - State vivendo un'estate frenetica, anche se potreste non aver voglia di lavorare o di occuparvi delle solite faccende. Dopo mesi di tensione, desiderate riscoprire la bellezza della vita e allontanare le preoccupazioni. Essere gentili e rispettosi verso gli altri vi eviterà problemi.

Non sprecate il vostro tempo arrabbiandovi o ascoltando i pettegolezzi.

Cancro - 6° - L’oroscopo del 17 luglio prevede un carico di lavoro e di faccende domestiche o familiari. Le vostre mattine sono spesso travagliate, ma i pomeriggi vi offrono tempo per voi stessi. Ultimamente, desiderate solo rilassarvi. Non trascurate voi stessi per gli altri; avete diritto a godervi la vita. Aspettatevi una gradita sorpresa entro il 20 del mese.

Bilancia - 5° - Le previsioni parlano di grandi progetti ed evoluzioni in corso. La vostra mente sogna le vacanze, ma non siete tipi da oziare con la scusa dell'estate. Quando gli altri vanno in vacanza, voi vi impegnate ancora di più. Questo anno è stato particolarmente difficile, quindi è normale sentirsi privi di energie.

Prendetevi qualche giorno solo per voi.

Oroscopo giornaliero: i primi in classifica

Leone - 4° - Non sottovalutate una certa influenza esterna che potrebbe rivelarsi provvidenziale. State attraversando una buona settimana, nonostante i soliti problemi. Sul lavoro, potrebbe essere necessario prendere decisioni rapidamente. Un consiglio ricevuto in passato sarà molto utile.

Capricorno - 3° - Non avrete preoccupazioni, vi sentirete leggeri e liberi. Avrete voglia di uscire e lasciarvi alle spalle le difficoltà recenti. La vostra forma fisica sarà migliore del solito. Ridete di gusto e allontanate chi non apprezza la vostra presenza. Una nuova conoscenza (forse amorosa) è all'orizzonte.

Scorpione - 2° - Sarà un mercoledì particolare per voi, vi sentirete sereni ed eccitati.

Un'attesa finirà e tutto si risolverà! Sfruttate l'estate per fare nuove amicizie e conoscenze intriganti. Lasciatevi andare e godetevi ogni giorno come se fosse l'ultimo. L'autunno e l'inverno saranno freddi, quindi approfittate di questo periodo favorevole.

Gemelli - 1° - Il mercoledì inizia alla grande, spingendovi a darvi da fare. Sarete volitivi. Anche se le cose non sempre vanno come sperato, ogni difficoltà può essere superata. Ponetevi obiettivi ambiziosi e non abbiate paura di sognare in grande, specialmente se vi sentite smarriti e poco stimolati. L'estate metterà alla prova i legami amorosi.