L’oroscopo del fine settimana 13 e 14 luglio promette momenti passionali nella vita amorosa dei Gemelli e piacevoli incontri per i single della Vergine. Per quanto riguarda il settore dedicato ai soldi, per il segno del Cancro non è il periodo giusto per fare investimenti. Invece per alcuni Toro è giunto il momento di affrontare i problemi di natura economica. A seguire l’astrologia del secondo weekend di luglio e le previsioni con le pagelle zodiacali dedicate al settore dell’amore e delle finanze.

La situazione sentimentale e finanziaria nel secondo weekend di luglio: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Dovrebbe andare tutto bene sul fronte dell'amore. Attenzione, però, a non essere troppo possessivi: questo potrebbe spaventare il vostro partner o la persona che vorreste conquistare. Alcuni Ariete vedranno effettivamente il loro amante affascinare un’altra persona proprio sotto il loro naso! Non dategli importanza, perché non andrà lontano. Se avete intenzione di effettuare importanti transazioni finanziarie fatelo la prossima settimana, quando le influenze planetarie vi saranno favorevoli. Voto: 7

Toro – Non volete che la vostra vita matrimoniale prenda una brutta piega, non nascondete nulla al vostro partner, oppure fatelo con buonsenso e criterio.

Non è detto che il vostro partner apprezzi misteri ed enigmi. Single, potreste lasciarvi attrarre dai vantaggi materiali che una persona può offrire invece di cercare di vedere se tra voi due possa nascere o meno un amore sincero. Se i problemi economici vi preoccupano, non aspettate troppo per risolverli. Dovrete cercare di trovare una soluzione in pochissimo tempo, altrimenti la situazione rischierà di diventare molto seria.

Voto: 6,5

Gemelli – Se la vostra relazione ha sofferto moltissimo gli sbalzi d’umore di Saturno, finalmente potrete respirare. Saturno ha appena smesso di influenzare il settore dell’amore, portando con sé litigi e altre incomprensioni che vi facevano temere il peggio. Marte, invece, stimolerà la libido di tutti i Gemelli. Voi che a volte vi imbattete in una persona dal temperamento freddo e glaciale, farete di tutto per scioglierlo come un gelato al sole.

Potrete vivere momenti passionali, che non dispiaceranno alla persona amata! Il pianeta Giove vi proteggerà da qualsiasi problema finanziario. La fortuna potrebbe aiutarvi ad aumentare le entrate. Voto: 7

Cancro – Il vostro cuore farà gigantesche onde, spostandosi da un estremo all'altro; avrete grandissime difficoltà a trovare il vostro punto di equilibrio di coppia. Ma tutto ciò che serve è un po’ di ordine e comprensione da parte del vostro partner affinché tutto funzioni. Single, Venere aumenterà il vostro fascino e non avrete più quell’intesa dei primi tempi della vostra relazione. Questo aspetto venusiano farà venire voglia di godervi i piaceri dell'amore. Siete uno di quelli che sono riusciti ad adattarsi al mondo moderno e ne avete già raccolto i benefici.

Gli influssi favorevoli di Urano sui vostri fondi dovrebbero continuare a lungo, ma questa volta potrebbero essere ostacolati da Nettuno. Non sarà questo il momento di sottoscrivere nuovi investimenti i cui risultati sembrano incerti. Voto: 7

Previsioni da Leone a Scorpione

Leone – Questo clima lunare agirà come una doccia fredda su molti Leone che vivono in coppia. L'amore difficilmente vi interesserà in questo periodo, e preferireste parlare con il vostro partner del vostro lavoro, dei vostri affari, e chiedere costantemente la sua opinione sulla vostra curva dei profitti! Se cedete alla tendenza astrale, il vostro partner potrebbe abbandonarvi ai vostri calcoli e investire la sua libido altrove!

Single, sarete più richiesti che mai, ma non vorrete affatto sistemarvi. Seguite i suggerimenti di Saturno: nelle attuali difficoltà economiche esercitate la massima vigilanza, per non cadere nelle trappole di truffatori di ogni genere. Voto: 6

Vergine – Per le anime solitarie, questo fine settimana promette piacevoli incontri sentimentali. Ma le relazioni amorose che nascono in questo periodo saranno ricche di eventi ma richiederà molta pazienza e perseveranza per condurle al matrimonio. Vivendo in coppia, potresti sentirvi rifiutati o non amati dal vostro partner. E poi vi ritirerete in voi stessi, il che può provocare dolori articolari e mal di testa. Il secondo fine settimana di luglio si presterà molto bene alle transazioni finanziarie su larga scala.

Sarete fiduciosi, sicuri di voi stessi e non esiterete a sfruttare le vostre buone relazioni. Voto: 7

Bilancia – Se vivete già in coppia, non mancheranno discussioni animate. Rimpiangerete la mancanza di profondità e complicità nei rapporti con il vostro partner d’amore. Non siate drammatici e ripetete spesso a voi stessi che nulla è perfetto in questo mondo. Provate a trovare modi per porre rimedio alla situazione. Cercate anche di vedere tutti gli aspetti positivi di questa relazione; vi renderete conto che sono numerosissimi e che potrebbero benissimo compensare i disagi che subite. I single avranno un incontro che li soddisferà in ogni modo. Questa configurazione di Saturno vi renderà molto impazienti di risolvere i vostri problemi finanziari.

Tuttavia, se volete andare troppo in fretta, rischiate di commettere grossi errori. Voto: 6,5

Scorpione – Visto l’aspetto spiacevole di Venere, i vostri affari di cuore probabilmente non andranno molto bene. Rischiate di illudervi e di lasciarvi intrappolare dalle apparenze. Non abbandonatevi al vento dell’illusione amorosa, soprattutto evitate di prendere un impegno permanente o di sposarvi, altrimenti non fareste altro che confermare questo proverbio spagnolo: 'Sono molti coloro che si sono sposati e non sono pochi coloro che si pentono di essersi sposati'. Le bollette relative al vostro nucleo familiare devono essere pagate tempestivamente, altrimenti rischiate di incorrere in qualche fastidio inestricabile.

Mostrate spesso una negligenza colpevole in questo ambito. Voto: 6

Oroscopo da Sagittario a Pesci

Sagittario – Se nessun pianeta tocca direttamente il settore dell'amore, Marte può creare delle tensioni coniugali. Prima di discutere di determinati argomenti, siate pazienti. Che si tratti di risolvere un problema personale, familiare o materiale, non arrabbiatevi. Single, anche se la solitudine vi pesa, dovrete avere pazienza. Invece di deprimervi, cogliete l’occasione per fare un viaggio emotivo e riflettere sul vostro futuro. Perché questo vi diventerà più chiaro: Mercurio vi offrirà davvero qualcosa di nuovo e di serio. Dovrete essere più vigili nel settore finanziario. Non avrete nulla di serio da temere, ma questo aspetto della Luna indica che avrete più difficoltà del solito a rimettere le cose in carreggiata, se indulgete in spese eccessive.

Voto: 6

Capricorno – Durante questo fine settimana vivrete momenti intensi di assoluta felicità romantica, e altri in cui prenderanno il sopravvento i sospetti e le perplessità. Cercate di vedere più chiaramente dentro di voi e non rimanete bloccati nella vostra testa inutilmente. Sicuramente gli elementi esterni vi faranno temere tutto, ma con un po’ di buon senso e diplomazia dovreste trovare velocemente la strada giusta. Non lasciatevi trasportare da sentimenti contraddittori e infondati. Prendete il toro per le corna in caso di difficoltà finanziarie. Gli accordi sembrano possibili, ma a una condizione: affrontare a testa alta il problema. L’errore peggiore sarebbe non rispondere alle chiamate dei vostri creditori.

Voto: 8

Acquario – Traboccherete di vitalità e dinamismo. Questo sarà il momento perfetto per sedurre chi vi affascina. Tutto ciò che dite, tutto ciò che fate sarà percepito intensamente dal vostro partner e non lo lascerà indifferente. Agite, sarete pienamente ricompensati. Questo aspetto di Giove complicherà le cose dal punto di vista finanziario. Rischierete di fare acquisti al di sopra delle vostre possibilità, oppure di modificare i vostri investimenti sulla base di un'analisi troppo ottimistica dei mercati. Voto: 7

Pesci – Questo weekend porterà felicità nella vostra vita coniugale. L’attuale posizione di Mercurio vi aiuterà a instaurare un dialogo fruttuoso con la vostra dolce metà, fornendovi ottime strategie di seduzione.

L'intesa sarà perfetta e vincente. Single, procedete con calma nella ricerca dell’anima gemella. Preferirete che i vostri nuovi rapporti siano instaurati sulla base di un'amicizia serena. Vorrete che le cose si evolvano tranquillamente da sole. Sul fronte finanziario, se siete ancora alla ricerca di opportunità e occasioni interessanti, presto avrete la possibilità di effettuare operazioni finanziarie fruttuose e redditizie. Voto: 8